Paco Ayala, vocalista y bajista de Molotov: «No tuvimos miedo entonces, imagínate ahora»

Paco Ayala, vocalista y bajista de Molotov, aterriza en Arucas junto a la emblemática banda mexicana de rock alternativo para hacer gritar y cantar al público del FiestoRon 2025 durante este fin de semana.

Molotov lleva casi tres décadas en los escenarios. ¿Cómo ha evolucionado la banda desde sus inicios hasta hoy?

Gran pregunta y difícil respuesta, porque cuando estás dentro de la burbuja nunca sabes con exactitud qué evolución has tenido. En esencia seguimos siendo los mismos: los mismos aferrados, los mismos necios a los que les encanta viajar, tocar en el escenario frente a la gente, donde sea, en cualquier parte del mundo. Seguimos disfrutando eso, y de alguna manera es lo que nos mantiene unidos. Quizá suena hasta cursi, pero es de las pocas cosas que nos mantiene en la misma dirección: estar vivos en el escenario, tocar y disfrutar lo que hacemos, compartiendo una pasión.

Su música siempre ha sido una mezcla de crítica social, humor ácido y energía explosiva. ¿Sienten que el mensaje de sus canciones sigue siendo igual de necesario hoy?

Siempre. Y si no, las canciones no se deshacen, no dejan de existir. Los discos no se borran, los videos no dejan de proyectarse en las plataformas. El mensaje está ahí, y lo van recibiendo nuevas generaciones. Las viejas generaciones, como nosotros, también lo siguen viviendo, porque una persona que está a cargo de desgraciar a la sociedad va cambiando, pero los temas son temporales y siempre habrá algo que decir.

¿Qué significa para ustedes tocar en un festival como el Fiestoron, aquí en las Islas Canarias? ¿Conocían el evento o la isla previamente?

Sí, hemos venido tres, cuatro, cinco veces… muchas. En general, en Europa y en España estamos haciendo esta gira del 30 aniversario por muchísimos lugares. Está increíble que sigamos viajando todavía con ese mensaje que empezó hace casi tres décadas. Estamos a punto de cumplirlas como banda y es increíble que se abran más espacios para proyectar lo que hacemos. Siempre seguimos buscando regresar o abrir puertas nuevas en lugares donde nunca hemos estado.

El público canario es famoso por su entrega. ¿Qué se puede esperar de un show de Molotov en este contexto?

Como en todos los festivales de música: fiesta, energía, brincos, euforia, gritos. Para nosotros lo más importante es conectar con la gente, y eso es lo que vamos a hacer. Estamos agradecidos por la invitación para participar en el festival.

En un momento en el que muchos artistas evitan posicionarse políticamente, ustedes nunca han tenido miedo de incomodar. ¿Sienten alguna responsabilidad especial con sus letras hoy?

La responsabilidad que tenemos es seguir haciendo lo que siempre hemos hecho. Seguir con la frente en alto con los temas que compusimos en el siglo pasado, en el 97, con toda la represión encima. No tuvimos miedo entonces, imagínate ahora.

¿Cómo ha cambiado su proceso creativo con los años? ¿Sigue habiendo ese mismo espíritu irreverente en el estudio?

Pasa, pero no todo es irreverencia, ni todo es crítica social, ni todo es política, ni todo es desmadre o fiesta. Tiene que haber un balance. Si vemos que la propuesta de un disco queda muy cargada hacia una cosa, buscamos equilibrarlo para que no se incline demasiado hacia lo social ni hacia lo banal.

¿Cuál es la canción que no puede faltar en un concierto de Molotov, y por qué?

Hay temas que no son hits de radio pero que nos encanta tocar en vivo y que la gente viene a escuchar, como Frijolero, Gimme The Power o Puto. También hay otras que forman parte del show y que siguen vigentes. Cambiamos constantemente el setlist para no saturarnos ni tocar siempre lo mismo, pero hay canciones que sentimos que deben sonar sí o sí en cada concierto.

Han tocado en escenarios de todo el mundo. ¿Alguna anécdota inolvidable que puedan compartir con nosotros antes del Fiestoron?

En todos los shows pasa algo, en todas las situaciones. Cosas inesperadas que te sacan una sonrisa o te ponen tenso. Así es el rock and roll, así es la gira y la vida del músico.

¿Qué es lo que más disfrutan de estar encima de un escenario?

Eso, la adrenalina. Poder pisar un escenario cada día en un país o ciudad diferente es demasiada información para procesar. Salir a tocar lo que más te gusta y vivir de eso es algo que disfrutas todo el tiempo, hasta que llegas de vuelta al hotel o al avión rumbo a la siguiente ciudad.

Hace 30 años, cuando iniciaron, ¿imaginaban todo este recorrido?

Nunca. Ni siquiera pensamos que nos fueran a grabar un disco en una compañía tradicional. Nunca predispusimos nada. Tenemos planes a uno o dos años, pero a veces se caen, a veces giran hacia otro lado. Lo que sucede, sea bueno o malo, se agradece. Hacemos lo que nos gusta, y aunque las plataformas y redes son una herramienta de difusión, no dependemos de ellas.

¿Cómo es Molotov fuera del escenario?

Somos personas comunes y corrientes. Nos levantamos a las 6 o 7 de la mañana para viajar, tomar un avión o subirnos a un transporte. No puedes ser una estrella 24 horas al día porque te duraría la carrera dos o tres meses. La vida te pone premios y también retos, y eso te mantiene con los pies en la tierra. Estar juntos ha sido un reto fuerte, pero lo hemos logrado bastante bien.