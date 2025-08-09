El hard rock de Barón Rojo sube el ‘Volumen brutal’ del FiestoRon

La epopeya de Barón Rojo demuestra en el FiestoRon que el heavy ochentero sigue vivo y coleando. «Por fin nos vemos por aquí», gritaron los cuatro inmortales, que lejos de jubilaciones, aparecieron con una entrada en la que tiraron de épica, aseguraron que todavía tienen pendiente bulla por armar.

La banda, surgida en los garitos madrileños a comienzos de los ochenta y responsable de discos que ayudaron a construir el heavy español —como Larga vida al rock and roll (1981) y Volumen brutal (1982)—, convierte cualquier bolo en un librillo práctico del rock duro. Aun con ciertas imprecisiones que no permitían escuchar al vocalista con claridad.

Cuando los barones suben al escenario, uno puede tener por seguro que los músicos José Luis Morán y los hermanos de Castro cargan a cuestas con cuatro décadas de historia del heavy en español, depositadas ayer frente a la imponente catedral gótica de la villa. En 2010 celebraron una reunión con la formación original que devolvió a sus fans la magia de aquellos primeros años y ya van camino de cumplir medio siglo de vida.

FiestoRon 2025 / José Pérez Curbelo

Leyenda o mito, Barón Rojo y Gran Canaria tienen un capítulo que los viejos rockeros recuerdan con nostalgia, en el paso de la banda por el mítico pub La Calle, de la calle Sargento Llagas. Y en aquellos gloriosos 80 de eclosión de salas en Las Palmas de Gran Canaria, entre 1988 y 2000, el local se convirtió en epicentro de la música en directo en Canarias, gestionado por el promotor cultural Juan Salán con bandas como Siniestro Total, Extremoduro y Dover.

A lo largo de las décadas la banda ha alternado cambios de formación con giras constantes; pasaron por épocas complicadas, como la ruptura que dejó al grupo en paliativos con la marcha de Hermes y Sherpa, pero los hermanos Castro se curaron las heridas y, con nuevos músicos, comenzaron una nueva etapa que, por el momento, prolonga la leyenda.

FiestoRon 2025 / José Pérez Curbelo

La Regadera para la pájara

La tarde comenzó con la energía de La Regadera y su mezcla de ska, reggae y rock limpia y directa al público. «¿Dónde se sale hoy?», vacilaron los de Burgos. El repertorio funcionó como el perfecto calentamiento colectivo para los afectados de la pájara y bajadas de tensión por las altas temperaturas que marcaron los termómetros grancanarios.

A las 20.00 subió Tropa do Carallo, proyecto liderado por Evaristo Páramos. Las ascuas de La Polla Records calentaron la actitud y en los textos de ¡Qué hostias andáis! y Habrá que verlo fueron la tormenta perfecta para armar pogos. Contundencia y rabia que conservan la urgencia del género.

Daniela Marrero

Tras Barón Rojo, Boikot recogió esa energía canalla para transformarla en un punk mestizo de denuncia y fiesta. La madrugada la cerrará The Locos, a las 01.45. Liderados por Pipi, exintegrante de la mítica Ska-P, traen ska punk de tempo alto y estribillos que empujaron al desmadre controlado. Sobre las barras y food trucks, cabe decir por las colas que todo fue en orden, como el éxito que tuvo adornarse la cara con brilli-brilli..

Para los fiestoroneros a los que les queda pila después de la primera jornada, en la que participaron alrededor de 9.000 incondicionales, el FiestoRon 2025 vuelve esta tarde con un cartel cargado de más metralla y rock. La tarde de este sábado arrancará a las 18.00 con La Guardia, otra banda que dejó huella en los 80 y 90 y que sigue sumando fans con su pop-rock.

La segunda jornada de festival se vive esta tarde con la formación mexicana Molotov

A las 20.00 será el turno de Despistaos, un grupo que sabe mantener su esencia a lo largo de los años, conquistando escenarios y corazones con canciones que hablan de amor, desamor y ganas de vivir. Cuando el reloj marque las 22.00, Los Zigarros subirán al escenario con su rock clásico y potente. Esta banda valenciana trae riffs cargados de fuerza que hacen honor a las raíces del rock, en una gira llamada Acantilados que promete hacer vibrar a todos los asistentes con un directo lleno de energía.

El mayor reclamo aterriza a las 23.45 con Molotov, la formación mexicana y una de las grandes esperadas del cartel, que no se anda con medias tintas. Su mezcla explosiva de rock, hip hop y rap, junto a letras cargadas de crítica social y provocación, los convierte en todo un espectáculo. El último acto será a la 1.45, Huecco toma el relevo con su fusión de rock latino y ritmos urbanos.