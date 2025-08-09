De siempre la crítica coincide en que la obra de Elsa López, nuestra poeta que anda entre la península y el archipiélago, tiene unos temas recurrentes: el amor, el dolor (causado la más de las veces por la pérdida del primero) y la muerte. Vaya por delante que casi todos, por no decir todos, los que escriben versos en nuestro mundo, tratan de esos tres temas, no una sino muchas veces.

Decir eso es decir que es una poeta como todas o como todos. Quedarse ahí es quitarle la importancia que tiene en el panorama de las letras isleñas y, ¿por qué no decirlo? española. Su vasta y aquilatada obra la hace digna de un lugar señero en ambas. No tanto sus temas, ni siquiera su más o menos intimismo; es la capacidad de tener voz propia, una voz que se distinga del resto, que es como decir una mirada distinta, propia. Pues de eso siempre trata la poesía y a eso siempre volvemos: de la facultad de nombrar las cosas por primera vez, de forma distinta a las conocidas, de adueñarse de ellas mediante la palabra, lo que significa ponerlas a disposición de todos.

El contexto, la circunstancia del momento de la creación, no es tan importante para el disfrute del poema. Podríamos decir que es casi anecdotario, reservado a los eruditos, es la voz que nos ponen delante lo que nos hace disfrutar de cada poema, lo que logra que a pesar del tiempo transcurrido desde que Garcilaso escribió: Cuando me paro a contemplar mi estado, / y a ver los pasos por do me ha traído, / hallo, según por do anduve perdido, / que a mayor mal pudiera haber llegado; esos versos nos suenen cercanos, como escritos ayer mismo. Como si fuéramos a encontrar al autor a la vuelta de la esquina, conversando con Benedetti o Neruda o Vitale.

Dos Miradas / Editorial Palabras al Límite

Y esa facultad de nombrar otra vez las cosas, así sean cotidianas o extraordinarias, es lo que hace que disfrutemos de los poemas de Elsa López; en este caso lo que nombra son las magníficas fotografías de Cristóbal Dorta, de ahí el título del libro: Dos miradas. El propósito es similar al que en su momento tuvieron Cecilia Domínguez Luis y Carlos Schwartz o el que Selena Millares incluyó en su Lámpara de Madrugada. Otros creadores también han recurrido a esta simbiosis entre palabra e imagen: Un jeroglífico, en el tránsito final. El pez me mira; yo trato de completar el mar, interrumpido por la aparición; y lo único que consigo es hundirme hasta el otro pez y su número, en tan extraña y vacía profundidad. El ojo rojo replica el ojo negro; reflejo que crece y se disgrega. Se cierra, punto, el fondo. Uno de los subyugantes textos escritos por Rodríguez Padrón en Algo más que una revolución experimental futura; libro al que tendremos que volver.

La mirada de Dorta capta, por ejemplo, una joven vestida con elegancia, el cuello en escorzo, imagen inquietante por lo aislada. Y Elsa se apodera de ella diciendo: Ella no lo sabe. /Mira y no lo sabe. / Pero el fotógrafo estaba allí para robarle la tristeza dulce de las ojeras, / la leve inclinación del cuello / (…)/ Se llama Judith y no lo sabe. / Pero yo estaba allí en la mirada del fotógrafo. / Esperándola. La imagen captada revela que la muchacha acude a un acto protocolario, en el que exige elegancia en el vestir. El sombrero, adminículo reservado para grandes ocasiones, nos lo dice. ¿Qué espera la poeta de esa muchacha? El placer de la incógnita hace que volvamos a la imagen; al final nos rendimos, da lo mismo, la belleza de lo fotografiado y lo escrito, las dos bellas que recorren este libro, imagen y palabra, justifican todo.

«Con estos versos retoma la poeta uno de sus asuntos recurrentes, como si no quisiera dejar en mal lugar a sus críticos y exegetas. El valor de la nostalgia nos entra por los ojos»

Más adelante hay otra imagen; una mujer elegantemente vestida da la espalda al objetivo, también lleva sombrero, los hombres que aparecen llevan chaqueta y corbata. Parece ser hermana de la foto de Judith y dan la impresión que corresponden a una boda, invitados a la entrada de una iglesia, esbozada por los escalones, a la espera de la llegada de los novios: Era la mañana de sol. / Al sol tu sombrero y tu espalda. (…)/ En el sol de tu pelo y en el encaje de tus brazos. / Las manos hacia lo gris / de quien vuelve sus hombros hacia otras playas. ¿Hacia qué gris se vuelven las manos que no vemos? ¿A la existencia cotidiana, rutinaria, aburrida, que nos empuja a buscar otras playas? López reina desde la incertidumbre.

Podríamos desgranar más imágenes, más poemas, el amor, la nostalgia, se deslizarían ante nosotros. Pero nos conformaremos con la imagen de la casa abandonada, casi en ruinas. Tiene el tejado descompuesto, los muros desconchados, las plantas invadiendo el espacio. Vestigio de un tiempo pasado y López escribe: En esa casa nací yo, diría si pudiera. / Del centro de la tierra, de las tejas, / del barro en el suelo y los troncos de tea. / En esa casa, ocupada por las raíces / y el corazón de lo que fuimos, / nací yo. (…) / Esa era y es mi casa. /Solo mía en esa soledad de lo que se derrumba.

Con estos versos retoma la poeta uno de sus asuntos recurrentes, como si no quisiera dejar en mal lugar a sus críticos y exegetas. El valor de la nostalgia nos entra por los ojos. No en vano ha escrito diría si pudiera, pues sabemos que nació en Guinea, quizás lo que nos esté recordando es el desarraigo, el suyo y, por supuesto, el de todos nosotros, aunque tengamos casas y calles nuestras, bajo nuestros pies, como La Isleta de Lázaro Santana, en un mundo que no es nuestro, que es de otros, de los de arriba, la sombra del desarraigo, la amenaza de nuestra expulsión, el desahucio, siempre nos ronda. Esa soledad de lo que se derrumba, insistimos.

Elsa López se ha convertido en una poeta de las nuestras, de las que nombran las cosas para que no las olvidemos, para que sepamos que amar y recordar y luchar por el amor y los recuerdos, es luchar por el futuro. Es otra cosa más por la que seguimos leyéndola.