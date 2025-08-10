Amartes Escénicas lleva su canto a la diversidad a los Jameos del Agua

La escena se abre en penumbra. Una artista se prepara entre bastidores. Una diva que vuelve a los escenarios tras años de silencio. Pero antes de salir, necesita hablar, confesar y sanar. Así es La Diva Invisible, la obra de la compañía Amartes Escénicas, que llega el próximo 27 de septiembre al Auditorio de los Jameos del Agua. Una cita que, más allá de su carácter escénico, se convierte en un acto de memoria, ternura y reivindicación. Un canto a la diversidad y al respeto.

Dirigida por Óscar Rivero y Albano Matos —fundadores de la compañía en 2018—, esta pieza ha sido escrita por Matos junto al escritor Daniel María. «No queríamos contar una historia sobre el dolor de ser trans, sino sobre la belleza de vivir en libertad, pese a todo», explica Albano. La obra, protagonizada por la actriz y cantante Alicia Ramos, es un monólogo musical lleno de confesiones íntimas, recuerdos, cicatrices y canciones. El pretexto escénico: Brava, la diva, no puede salir al escenario al reconocer en el público a tres antiguos amores. Se encierra en su camerino y se desahoga con Mimi, un maniquí que ha sido su confidente desde niña.

«No queríamos contar una historia sobre el dolor de ser trans, sino sobre la belleza de vivir en libertad, pese a todo» Albano Matos

Instante de 'La Diva Invisible' de Amartes Escénicas / LP/DLP

El montaje ofrece un retrato honesto de la experiencia trans, desde la emoción y la dignidad. «Hay que contar estas historias para que no vuelvan a quedar en silencio», asegura Óscar. La propuesta se acompaña de versiones en directo de canciones icónicas de Mina como Parole, Parole, Fiume Azzurro o Un año de amor. La banda, compuesta por Manuel López, a cargo de la dirección musical y piano; David Álamo a la guitarra y Carlos Peñalver con la batería, pone sonido a una obra que también es viaje emocional.

Pero La Diva Invisible no es una propuesta aislada dentro del catálogo de Amartes Escénicas. Desde su nacimiento, esta productora ha apostado por un teatro con alma, con mensaje, con compromiso. «Para nosotros, el teatro es una herramienta de transformación social», defiende Albano. Y no es una frase vacía: sus producciones han abordado temas como el VIH en Comiéndote a besos, la igualdad de género con Encajes Rotos o la inclusión de personas con discapacidad. Siempre desde una mirada sensible, accesible y contemporánea.

Instante de 'Comiendote a besos', producción de Amartes Escénicas / LP / DLP

El secreto está, dicen ellos, en cuidar cada detalle. «Óscar es muy meticuloso, muy observador. Yo soy más hippie, más de improvisar», confiesa Albano entre risas. Ese equilibrio ha sido una de las claves del éxito de la compañía. «Somos tándem. Nos respetamos, discutimos desde el amor. Pero lo importante es que nunca perdemos de vista lo que queremos contar», añade Óscar.

Un trabajo desde la pasión y el amor

El Auditorio de los Jameos del Agua, uno de los espacios más emblemáticos del Archipiélago, acogerá el espectáculo dentro de la programación cultural del Cabildo de Lanzarote. «Estar ahí no es solo un logro profesional, es un símbolo. Un lugar tan hermoso, tan especial, merece una historia como esta», dice Óscar.

«Estar ahí no es solo un logro profesional, es un símbolo. Un lugar tan hermoso, tan especial, merece una historia como esta» Óscar Rivero

Ambos directores coinciden en que el motor de su trabajo es el amor. «Es que incluso el nombre de la compañía viene de ahí», sonríen. Amartes Escénicas no nació un martes, como muchos suponen, sino del cruce de sus iniciales: Albano y Óscar. «Primero nos parecía cursi. Pero al final es lo que somos. Una productora que nace del amor entre nosotros, del amor por el teatro, y del amor por la gente con la que trabajamos», explican.

Óscar Rivero y Albano Matos, creadores de la productora Amartes Escénicas / LP / DLP

Ese respeto se nota en el ambiente que crean en cada montaje. «Cuidamos mucho a nuestro equipo. Nos importa que la gente esté cómoda, que se sienta parte. Porque así se trabaja mejor y el público lo nota», afirma Óscar. Aseguran que muchas personas repiten con ellos porque se sienten bien tratadas.

Para La Diva Invisible, no solo han recuperado esa magia del mimo en cada mínimo detalle, sino que han apostado todo por dicha representación. Es, tal vez, su producción más íntima y más comprometida. Y ambos lo saben: «Si lleva nuestra firma, tenemos que estar orgullosos de cada parte», asegura Óscar. «Y si no es así, mejor no hacerlo», concluye.

Cartel de 'La Diva Invisible' / LP / DLP

Premio Arkoíris a Mejor Obra Teatral

Afortunadamente, La Diva Invisible ya ha empezado a recorrer su camino con éxito. Ha recibido el Premio Arkoíris a la Mejor Obra Teatral y ha emocionado a públicos diversos por su sensibilidad y potencia. Ahora, Lanzarote abre sus puertas a una historia que habla, canta y late.

Porque el teatro, cuando se hace con verdad, sigue siendo un lugar donde todo puede cambiar. Aunque sea por una noche.