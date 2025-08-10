Elfidio Alonso: «Quise ser periodista como mi padre y fui feliz cuando mi madre me llevó a París a conocerlo»

El día de hoy amaneció Elfidio Alonso Quintero con 90 años. Ha sido uno de los grandes alcaldes de La Laguna y ahora vive en la Calle de la Carrera, enfrente de donde vio la primera luz de su vida. Fue periodista de El Día, escritor de novelas, dramaturgo, ensayista, polemista, contestatario, universitario, hijo de un gran periodista, Elfidio Alonso Rodríguez, que fue director del ABC republicano, político y exiliado, y de Asunción Quintero, que lo llevó a conocer a su padre al exilio cuando el chico tenía catorce años. Elfidio fundó en 1966 el grupo folklórico Los Sabandeños, que aun dirige, que ha contribuido a que los canarios de todas partes tengamos un himno, el de su música, que cantamos todos nosotros. Esta entrevista, que aparece con motivo de tan decisivo aniversario, se hizo en su casa, mientras su mujer, Magda, iba de un lado para otro como si fuera aun la muchacha que vio nacer, sucesivamente, a sus hijas Magdalena y Coque (Asunción, como su abuela) y a su hijo Elfidio, que ahora es director general de una de las criaturas que el padre adora, el grupo al que le dio vida, Los Sabandeños. Muy buena parte de esta entrevista tiene que ver con una vocación que jamás termina, la del periodismo.

¿Tú recuerdas la primera crónica que hiciste, la primera vez que te sentiste periodista?

Estaba intentando recordarlo. Creo que fue una crónica deportiva en Jornada.

¿No sería de baloncesto?

Seguramente sí, cuando me firmaba Basket, porque empecé escribiendo de baloncesto… Y luego escribí muy pronto en La Tarde de cine, de teatro…

¿Qué te llevo al periodismo tan pronto? ¿Tu padre? ¿Tu mismo? ¿El mundo en que vivías?

Cuando chico yo me sentía muy orgulloso de mi padre. Y cuando me enteré de que él había sido director del ABC republicano, pues, fíjate, me influyó como un empujón… Y luego fue decisivo cuando mi madre me llevó a conocerlo en París. Yo tenía catorce años.

¿Cómo hicieron ese viaje tu madre y tú?

En un frutero, en un barco de la Fred Olsen, como en el que viajé esta semana al Hierro, la patria chica de mi madre, donde me han dado una condecoración como hijo adoptivo… Cómo ha cambiado el desplazamiento: antes tardabas 23 horas para ese viaje, y ahora llegas en seguida…

O sea que el encuentro con tu padre reafirmó tu vocación periodística… ¿O te convenciste a ti mismo?

En aquel momento había que distinguir entre el periodista de escuela, porque había una escuela oficial, y el que tuviera esta vocación… Y yo tuve pronto esa vocación, más partidario del periodismo que podía provenir del que hacía mi padre… Él enviaba algunas colaboraciones desde el exilio, y yo las leía, como leía las que escribía para las Islas mi tía María Rosa Alonso, que escribía con más frecuencia. Las de María Rosa me las encontraba en EL DÍA y en revistas peninsulares… Yo vivía rodeado de libros, de María Rosa, de mi padre… Ahora muchos de esos libros están en la biblioteca de Los Sabandeños, en La Laguna. Mi hija Coque, que es bibliotecaria, la está tratando de poner al servicio de los laguneros, igual que yo estoy poniendo al servicio del público la discoteca que fui haciendo. Pues yo me siento feliz y honrado de haber dado a mi pueblo este caudal bibliográfico y discográfico.

Tus oficios son el periodismo, la música, has creado un grupo que es leyenda… Tuviste buenos compañeros en el oficio de periodista e incluso uno de ellos, Alfonso García-Ramos, que era de tu competencia en La Tarde, presentó en el Ateneo (en 1966) la primera aparición pública de Los Sabandeños…

Alfonso fue muy generoso. Él intuyó en ese discurso de apertura de Los Sabandeños que algo iba a pasar con ese grupo… Entonces los grupos musicales estaban oficializados, dependían de las organizaciones de Educación y Descanso y esta, nuestro grupo, era una entidad independiente, abierta a los dos sexos, aunque las mujeres entraron más tarde. Los repertorios también eran libres, no oficialistas… Era, en fin, un grupo independiente, fuera del régimen. Esquivamos el castigo gracias a amistades como la del Padre Adán, en cuya capilla ensayábamos los ocho que éramos al principio. Él nos santificó o nos beatificó… o nos disimuló. Pienso yo.

«Los Sabandeños esquivamos el castigo del régimen gracias amistades como la de Padre Adán»

Eran unos contestarios…

Teníamos ese aspecto… Éramos contestatarios en tiempos raros. Pero cuando nos requería el gobernador civil allá íbamos… Eran unos momentos un poco raros, sí.

Eras un hombre de izquierdas, un republicano, venías de unos padres que lo eran, en un país que había abolido la República… En la Universidad de Franco te enfrentaste, yo estaba allí, contra la universidad que quería imponer el régimen… Te enfrentaste no sólo como un contestatario sino como un universitario antifascista… ¿Cómo recuerdas aquel tiempo en que asumiste la figura del republicano que resiste?

Creo que fue de un modo no premeditado… Los antecedentes familiares seguían muy vivos y muy presentes; mi padre tenía con nosotros una comunicación continua, y mi madre no me inculcó nada contra el republicanismo ni, por supuesto, a favor del franquismo… Lo mismo pasó con mis amistades y con mis círculos universitarios o culturales… Entonces yo también trabajé para el baloncesto, para la música… Como si hubiera una guía misteriosa que me conducía a través de lugares y derroteros que no eran frecuentes entonces. Tendría que ver todo con el aliento del Padre Adán, con las lecturas… Entonces yo leía la revista Cinema Novo, de Italia, leí revistas francesas, Film Idea, Nuestro Cine, Triunfo, que era la revista más izquierdista… Entonces había que saber elegir para que tus pasos no se fueran desviando…

Entonces 'Triunfo', por ejemplo, era un país extranjero… Así te fuiste haciendo periodista, desde esa impronta: leías el extranjero en España…

Tuve suerte… Alguna mirada misteriosa me fue guiando. Fueron varias manos, por cierto: la familiar, la amistosa, la universitaria, los compañeros… Los maestros.

Estabas en la época de Pedro González, Pérez Minik, Westerdahl… Eras amigo del pasado progresista de Canarias.

Sí, sí. Quise ser continuador de la obra de mi padre, de mi tía María Rosa y de mi familia; hasta mi abuelo Julio llegó a ser presidente del Cabildo del Hierro con la República… Así que en mi familia materna hubo precedentes izquierdosos o contestatarios… Mi tío Rafael fue el alcalde republicano de El Hierro… Todo eso, pues, contribuyó a la formación o deformación de una criatura que siempre quiso buscar la superación, no quedarme en un estatus que tuviera un fin inadecuado o precipitado. Yo era un seguidor de lo nuevo, pero también de lo viejo. Y eso es lo que me hizo transformarme. Era un amante del folklore, por lo que ahora los herreños me han dado el título de Hijo Adoptivo. Yo quise desempolvar un folklore riquísimo, extraordinario y único, por el amor que yo le tenía al folklore y también por mi conexión con El Hierro… Ver esa bajada es un espectáculo que no puedes perderte en la vida.

Elfidio Alonso. / Andrés Gutiérrez

¿Te hiciste religioso?

No, mi madre nunca llegó a obligarme a ser más religioso de lo que era cuando nací, no más detractor ni más masón ni más hereje ni más beato.

¿Y con qué espíritu civil viviste las consecuencias del franquismo, de la guerra y del exilio? Porque, en definitiva, fuiste un exiliado como tu padre, porque cuando alguien se exilia, como tu padre, sus parientes también se van de alguna manera al extranjero… ¿Cómo viviste tú esa decisión triste que tuvo España de mandar al extranjero a tanta gente?

Con dolor, con fidelidad a todas esas personas perseguidas, arrinconadas… Cuando llegué a París, con 14 años, y mi padre me llevó al cine y veo por primera vez esa vida libre parisina, un cine sin censura, como era el de España, tan encerrado, sentí que aquello era nuevo y providencial, lo sentí positivo para mi vida, para mi familia, para mis amigos, para la vida que venía…

Era el encuentro con el padre, el reencuentro con la tía… ¿Qué dijo tu padre al verte?

No recuerdo sus frases, pero sí note que me trataba con un gran cariño porque yo era el hijo único. Hablaba conmigo con mucho respeto, como si yo fuera una persona un poco mayor. Y yo era un muchacho que había sufrido mucho con tanto exilio, con tanto viaje… En Tenerife, además, mi tío Tomás estuvo en Faifes, también encarcelado, y había sido director del periódico Proa, republicano también. Yo estaba asombrado de todo aquello… Y en el lado oficialista no tuve prácticamente ni guía ni modelo, aparte de la amistad que encontré con el padre Adán, en cuya casa ensayábamos y donde alcancé cierta familiaridad con él. Me enseñó a cantar (él tenía una voz fantástica) y me introdujo en la polifonía religiosa, que me interesó mucho. Y no desde el punto de vista celestial, por decirlo así, sino por su riqueza temática, por la cantidad de autores que nos han enseñado tanto y, además, porque son cantos que tienen una particularidad para mi importante: su espíritu colectivo. Todos lo pueden entonar, todos pueden hacer coro, compartir. El arte coral, el arte colectivo, que me hizo llegar después al Orfeón La Paz. Fui orfeonísta con Manuel Hernández y don Fernando Rodríguez fue mi primer director en el Orfeón… Todo eso contribuyó a formarme, a indicarme una manera de andar que no supe si era buena o mala, pero que contribuyó a ser la persona que soy.

«Hubo con Los Gofiones una relación muy potente, y la hubo con todas las islas»

Aquel viaje a París tendría huella. ¿Cuál fue esa huella? ¿Para qué te sirvió?

Creo que me ilustró de la misma manera que cuando fui por primera vez a América, a Venezuela… Porque los países hay que conocerlos, patearlos un poco para que no se queden como clichés… Aquellos cuarenta y tantos días que yo estuve en territorio francés me tropecé con un nuevo idioma, con nuevos pareceres, con un país absolutamente refractario al tuyo. Era un país de izquierdas, país progresista, muy crítico con lo español y con el modelo que se forzado a adoptar España…

¿Te dio un consejo tu padre para el futuro?

Yo creo que me lo dio. Con su manera de hablar, en su manera de opinar, en los almuerzos, en las comidas… Recuerdo que mi madre hacía de comer y siempre era larga la sobremesa, y él era un magnífico cicerone llevándome a los museos. Mi encuentro con el Louvre fue extraordinario. Yo no esperaba encontrarme una cosa así… La Bastilla fue una manera de conocer un poco de la historia de Francia.

¿Cómo fue siguiendo tu madre el dibujo de tu vida? ¿Cómo fue su propia soledad?

Para ella era fundamental que mi padre me conociera y que pudiera guiarme en aquellos 45 días por la vida que me venía, con cánones que fueran los de nuestra familia, en el ámbito político, social y familiar… Así que lo que yo recibí de mi madre fue fantástico: yo llegué a comprender lo que le había costado a mi madre buscar el permiso de salida de las islas para que yo pudiera ver a mi padre, porque eso estaba completamente vedado. Hubo un gobernador civil, don Emilio Aspe Bahamonde, que era pariente de mi tía Leocadia, de familia gallega, que era la esposa de mi tío Tomás. Ella consiguió el pase, y nos metieron en un frutero de Fred Olsen… Íbamos con los vendedores de frutas… Yo iba con mi madre…

¿Y cómo fue la relación de los tres en París?

Fue muy emotiva… Eran dos personas muy jóvenes y todo fue muy emocionante, eran muy parecidos…

«No estoy hecho de una sola raíz, provengo de diferentes latitudes y de diferentes castas»

Ese viaje debió ser para ti un tesoro…

Me marcó. Fue, sí, un tesoro. Un tesoro civilizado.

¿Cómo era tu madre?

Era muy de la isla del Hierro, con ese acento en la ese tan característico que ya te emociona porque allí lo siguen manteniendo… Era una conservadora en ese sentido. Y era, además, una persona muy de izquierdas. Muy acorde con las ideas que tenía mi padre… Porque mi abuelo también era republicano. Así que mi padre fue a caer en una familia que era republicana de izquierdas. A mí siempre eso se me notaba mucho. Mi madre, por lo demás, había leído mucho, tenía una inteligencia natural muy fuerte, había estudiado hasta cierto punto y siempre procuraba aumentar su pequeño caudal de sabiduría, leyendo, viendo cine, llevándome al teatro… Tengo un muy buen recuerdo de mi madre; fue providencial su gestión en la formación que me dieron.

Y tu tía María Rosa abrió también tu camino a la literatura… ¿Cómo era aquella tía que hablaba como si siempre te diera una orden?

Era buena en el cariño y en el consejo, en su manera de llevarme a los museos… Gracias a ella, y a mi madre, sustituí muy pronto las carencias por una educación muy diversa y por unos consejos muy atinados… Así que no me arrepiento de seguir aquellos consejos, los del padre Adán, los de los maestros que he tenido.

Una de las contribuciones que hiciste al folklore canario fue que muy pronto hiciste viajar a Los Sabandeños a Gran Canaria… Se acabó la frontera…

Hubo con Los Gofiones una relación muy potente, y la hubo con todas las islas, incluso en tiempos en que se animó aquí el nuevo pleito insular…

¿Cómo viviste tú aquellas guerras insulares?

En el caso de El Día, cuando yo tomé una cierta cuota de poder en el periódico, compartido con Francisco Ayala, por supuesto que tenía que acatar las órdenes que venían de arriba, como decíamos nosotros, pero latía, al menos en personas como yo, un espíritu regionalista, por decirlo así. Es decir, éramos canarios antes que nada… En aquella época no hablábamos de nacionalismo todavía, pero había que mantener ese espíritu y ese convencimiento. A mi me tildaban incluso de pro-canarión, porque los acogía, los atendía. En EL DÍA las cosas fueron variando y creo que la gente optó por la canariedad como término general…

Fuiste en El Día redactor jefe, tenías una sección que se titula Al filo de la madrugada, publicabas habitualmente el semanario Letras canarias, analizabas los sucesos del mundo, con guiños a este país, hiciste reportajes en el sur más duro, cuando había tanta escasez, pusiste de moda la noche del Puerto de la Cruz, su música y sus hechos… Tu reingreso a El Día, después de unos años fuera del periódico, resultó muy fructífero. Antes, por cierto, Ernesto Salcedo había quitado el yugo y las flechas falangistas de la mancheta…

Ernesto Salcedo fue providencial. Primero porque el tenía un marchamo falangista, que nunca negó, pero era una persona democrática que comprendió perfectamente los problemas de Canarias y supo encajarlo todo y tratar de resolverlo de la manera menos gravosa para nadie, para no lesionar intereses ajenos ni rivalidades… Creo que la dirección de Salcedo nos enseñó mucho a mantener un periódico como el que se ha venido manteniendo ahora, con una directriz limpia, con gente de mucho valor. Con columnistas que son unos periodistas extraordinarios.

Tu sección diaria integró la cultura política extranjera… Entrevistaste a Serrat, a Raimón, a Núria Espert… Eras un cosmopolita sentado en la avenida Buenos Aires.

¡Un cosmopolita al principio en el Café el Águila, donde empecé!... En ese tiempo comencé a distinguir lo que eran la censura y el servilismo. ¡Cortando huevos se aprende a capar! Sobrepasamos como podíamos la censura de entonces, hice aquel reportaje que tú recuerdas sobre el porvenir de Lanzarote cuando era sólo una isla de César Manrique, y allí, en Lanzarote, certifiqué también mi amor insular por el folklore isleño.

Mandaste mucho, también en la ciudad que te hizo alcalde…

Soy, Juan, el resultado de muchas masas y de muchas combinaciones. No estoy hecho de una sola raíz, provengo de diferentes latitudes y de diferentes castas. Una criatura se hace con los años hasta que llega una circunstancia que se llama madurez, que ya en sí es el estado perfecto del ser humano… ¿Por qué surgí así o por qué fui de un sitio u otro? Las cosas salen de un sitio u otro… Estoy orgulloso en gran medida de lo que he podido ser, porque he procurado no hacer daño, he querido ser un amigo de mis amigos, he querido también ser un buen hijo, un buen sobrino…

Un compañero que fue también de 'El Día', Carmelo Rivero, me hizo esta pregunta para ti. ¿Qué tal el bisnieto para Los Sabandeños?

Gael, el hijo de Víctor, es aun muy chico… Octavio tiene 37 y es su padre, de Los Sabandeños. Su hijo es Diego y tiene once años. ¡Lo estamos esperando! Mi hija Magdita está ordenando la biblioteca de Los Sabandeños, es bibliotecaria… Asunción [Coque], la otra hija, cantó en la Coral Universitaria, como los otros dos… ¡Muchá, las cosas que me has hecho recordar!

Pero tienes mucha memoria.

Sí, mucha memoria sí tengo.