Félix Sabroso: «Un creador ni vale tanto con el éxito ni tan poco cuando no le sale»

'Furia', la serie que ha escrito y dirigido para HBO Max, más allá de haberse posicionado como un pelotazo absoluto dentro y fuera de España ha logrado algo que no sucedía desde hace años: se ha convertido entre los espectadores en un recurrente tema de conversación. ¿Esperaba semejante éxito?

Estamos sorprendidos y felices y hablo en plural porque el equipo que me acompaña en este proyecto está involucrado de manera muy cercana en el proceso y en el resultado. He trabajado esta historia con una relación muy libre y directa con lo que quería contar. Yo creo siempre que ese ejercicio de honestidad y compromiso, suele generar empatía en los espectadores, pero el éxito es siempre un asunto intangible y misterioso, no se puede buscar, ni se acaba de saber nunca en que consiste. Se tienen que conjugar muchos aspectos y aún así no siempre funciona, así que conviene no trabajar con esa expectativa.

Las críticas están siendo formidables, pero sin duda llama la atención que, entre otros medios de comunicación, el periódico estadounidense 'The New York Times' se haya rendido a este trabajo suyo al cual define como una serie «brillante» y «explosiva» comparándolo asimismo con obras de la talla de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' y «la violencia estilizada de Tarantino pero con un universo propio y original». ¿Le abruma leer cosas así? En Argentina la consideran una de las mejores producciones en español estrenadas durante la última década.

Es muy emocionante recibir criticas como las que estamos recibiendo, no solo son positivas y unánimes, sino que además son muchas y siguen saliendo más día a día. Furia ha conseguido comunicarse con el sector critico y la prensa de un modo sorprenderte y el apoyo que estamos recibiendo me hace sentir mucho agradecimiento y deuda con los medios. Lo positivo de que te llegue un efecto de reconocimiento y éxito a mi edad es que puedes disfrutarlo sin sobredimensionarlo.

Ningún creador vale tanto como cuando tiene éxito ni tan poco como cuando la cosa no resulta como se esperaba. En lo único que pienso es que esto me brinde la confianza necesaria para poder seguir trabajando en una línea narrativa personal.

Mientras preparaba el cuestionario recordé una cosa que me respondió la actriz, guionista y directora Antonia San Juan, con quien usted mantiene desde hace décadas una estrecha relación, cuando, preguntándole acerca del trabajo realizado por ella, le dije si se consideraba una mujer «con suerte» y me contestó que reducir a la suerte el éxito de cualquier profesional «es despreciar el esfuerzo y la calidad». Se lo comento porque a usted le avalan una decena de largometrajes, varias teleseries, un puñado de guiones... ¿Suerte o la buena acogida de 'Furia' responde a haberse mantenido fiel a su discurso y su universo como autor a la hora de trasladarlos al lenguaje audiovisual?

Estoy muy de acuerdo con Antonia en que la idea atávica de la suerte desactiva la esencial causa de un buen resultado en de un proceso más complejo que implica trabajo, esfuerzo, tesón y búsqueda. Es cierto que en la ecuación tienen que darse oportunidades como estar en las manos adecuadas, tener el aparato de promoción adecuado, las fechas óptimas, etcétera... Pero hasta estas cuestiones surgen del proceso de búsqueda y del continuo ‘ensayo error’.

El cineasta grancanario Félix Sabroso, el pasado jueves, en Las Palmas de Gran Canaria. / Andrés Cruz

Es evidente que tras la muerte de Dunia Ayaso en 2014, su compañera, amiga y cómplice imprescindible con la cual dirigió cerca de una decena de proyectos, su vida y su faceta creativa sufrió cambios importantes. ¿Qué parte de responsabilidad ha jugado su actual pareja, Jau Fornés, con quien además ha trabajado mano a mano en Furia, pero también entre otras como la serie Mentiras pasajeras, para regresar a la comedia?

Jau ha supuesto un apoyo fundamental en mi vida personal y profesional. Su alegría, su energía trabajadora, pero además su concepción del audiovisual, con una formación técnica más avanzada y actualizada, me han resultado muy inspiradoras.

Creo que en otro sentido yo también le he enriquecido con mi experiencia, mi oficio en la escritura o en el trabajo con los actores. Con él he recuperado mucho entusiasmo por este oficio. Yo soy de naturaleza entusiasta, pero verlo vivir a el sus primeras veces me ha devuelto a ese punto del proceso. Y esa energía novel sumada al oficio y la experiencia está siendo un coctel muy motivador.

'Furia' ha supuesto una nueva oportunidad de trabajar con Juan Flahn, guionista y director de cine con quien usted ya trabajó en las series 'Mujeres' (2003) y 'Mentiras Pasajeras' (2023) además del largometraje 'Chuecatown' (2007) ¿Ha sido sencillo ese reencuentro profesional? Y en ese sentido, ¿a la hora de sentarse a escribir facilita las cosas contar con alguien que maneja los mismos códigos que usted?

Juan es un guionista inteligente, mordaz y que fluye con natural facilidad. Arriesga, toca las lineas rojas, lleva las situaciones al limite sin perder la verosimilitud. Y eso es lo que más me seduce siempre de las historias: retratar lo extraordinario o lo común mirado con intención transformadora. Nos entendemos muy bien ,y nos ahorramos mucho tiempo, no necesitamos eternas reuniones de braim storming para concluir los caminos y avanzar.

Por otro lado, trabajar con amigos que llevan años en tu vida es un lujo porque te permite sentirte acompañado en momentos difíciles y tener a quien mirar y con quien celebrar en los momentos de éxito. Un regalo sin duda.

Hay en este último proyecto suyo personajes y situaciones que parecen surgidas de una especie de evolución natural de algunos de sus trabajos anteriores, como es el caso de esas mujeres obsesionadas con el envejecimiento y los tratamientos estéticos, además de referencias claras a largometrajes filmados por Dunia y usted como Los años desnudos (2008), una película a la que hace un guiño en Furia utilizando el subtítulo de Clasificada «S», que era el de aquella película protagonizada por Candela Peña, Goya Toledo y Mar Flores. ¿Es habitual que los directores y guionistas, a la hora de crear, se nutran de temas que con mayor o menor relevancia ya han abordado con anterioridad o se debe más al hecho de que se trata de asuntos que continúan estando de actualidad?

Por supuesto. Creo que los directores que escribimos volvemos a las mismas historias en varias ocasiones, reinterpretándolas, cambiando el punto de vista o matizándolas. Creo que fue Woody Allen quien decía que los directores de un modo u otro siempre estamos haciendo la misma película. No es solo una especie de autohomenaje ombliguista; es como un acto de honestidad.

Referirte una y otra vez a los temas que te importan o te preocupan, quizá para tratar de matizarlos, enriquecen o los mejoran. Es un acto que da fe de que lo que cuentas no lo haces con el piloto automático; por mero oficio. Lo cuentas porque lo quieres contar y eso genera una comunicación completa.

A los espectadores de Furia les ha fascinado la banda sonora original y también los temas que la serie incluye. ¿Quién está detrás de la música y de dónde han sacado semejante colección de temazos?

Trabajé por primera vez con Aitor Etxebarría en Mentiras pasajeras, y ahora en Furia. Es un viaje muy placentero contar con él y espero poder seguir haciéndolo mucho tiempo. Es un músico comprometido con la narración, con buen gusto y una vasta cultura musical que abarca desde la formación más clásica, al aprecio por la música electrónica actual. Su actitud ante la narrativa audiovisual es arriesgada, no busca acompañar o decorar las imágenes, sino a veces incluso contradecirlas, cuestionarlas o intencionarlas de un modo sorpresivo.

Trabajar con él genera un diálogo que afecta incluso a mi manera de plantearme y reflexionar sobre lo que estoy contando. Un gran compañero de viaje, siempre de buen humor y dispuesto. Aitor me viene de la mano de otra cómplice de mi recorrido profesional: mi amiga y montadora Ascen Marchena.

Cuando le preguntaba sobre las buenas críticas que está recibiendo la serie de HBO mencioné la comparación que en 'The New York Times' hacen con 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', la película de Pedro Almodóvar producida por El Deseo. Resulta curioso porque más allá de su relación personal con el equipo de la productora y el hecho de que 'Furia' es una producción de Mandarina no está nada mal que la comparen con una de las películas españolas más importantes del último medio siglo. ¿Qué papel jugó contar desde sus inicios con la experiencia y la maquinaria de El Deseo apoyando tanto en el largometraje 'Descongélate' como en las series 'Mujeres' o 'Mentiras Pasajeras'?

He tenido esas tres oportunidades de trabajar con El Deseo y siempre han sido encuentros felices. Las producciones en El Deseo son siempre muy mimadas; el respeto a los creadores tiene mucho que ver con su intención autoral, igual que un aprecio por el oficio que se entiende desde la independencia creativa... Eso es un lugar siempre seguro. Por otro lado, su proyección internacional garantiza que los proyectos viajen a festivales y tengas oportunidades de distribución internacional. Ha sido un lujo siempre trabajar con Esther García, mi esencial valedora en El Deseo.

En Mentiras Pasajeras contó precisamente como showrunner con Esther García, directora de producción de El Deseo quien va a recibir un merecidísimo Premio Donostia por su apoyo a la internacionalización del cine español en la próxima edición del Festival de San Sebastián. ¿Aprendió mucho trabajando mano a mano con una mujer como ella?

Esther ha sido una compañera brutal en las tres experiencias. Como ya le decía, fue ella la que confió en mi desde el comienzo. Se aprenden muchas cosas con ella siempre, efectivamente. Su oficio, su templanza, su enorme habilidad para gestionar equipos y resolver conflictos... Nos hemos entendido muy bien desde el principio y trabajar con ella siempre ha sido como volver a casa. Es cierto que en unas semanas le dan el premio Donostia y tengo el honor de poder asistir a la entrega del galardón y celebrarlo con ella. Eso es un regalo.

Félix Sabroso, el pasado jueves, en Las Palmas de Gran Canaria. / Andrés Cruz

«En unos meses podremos confirmar la 2ª temporada de ‘Furia’» ¿'Furia' habría sido posible realizar sin la fidelidad que siempre le han demostrado Candela Peña, Carmen Machi y Pilar Castro, tres de las protagonistas junto a Cecilia Roth y Nathalie Pozas además de Ana Torrent, Alberto San Juan o Pepón Nieto? Son palabras mayores leer que las actuaciones de Candela, Machi o Castro se consideren entre las mejores de esas tres grandes de la interpretación. 'Furia' cayó en gracia desde los primeros guiones en HBO, gustó y la cosa fue fluyendo con inusitada facilidad. Pero efectivamente el apoyo del reparto ha sido una baza fundamental. Estoy muy agradecido siempre de la complicidad y compromiso de las actrices y actores que me han acompañado durante tantos años. Adivino en ellos muchísimo cariño y fidelidad incluso en periodos donde la cosa se puso muy complicada para mi. En ese sentido, trabajo desde el desarrollo de los guiones pensando en gustarles, favorecerles y ofrecerles personajes seductores para sus carreras; un acto de creación que tiene que ver con el sueño de hacer obras libres y estimulantes, de invitarles a la fiesta emocionante de lo artístico. ¿Cuánto tiempo le llevó poner en marcha esta producción de HBO Max en España que se está emitiendo en 123 países? El proceso desde que entregamos el primer dossier ha sido relativamente fluido. Sentimos que el proyecto interesaba muy desde el principio. Han sido algo más de dos años desde la presentación hasta poder estrenarla. Estamos muy contentos de la proyección global de HBO y de su prestigio internacional como marca de ficción de calidad. ¿El éxito global de Furia abre alguna posibilidad para una segunda temporada? En un par de meses podremos confirmar la segunda temporada, pero el asunto camina bastante bien. Tenemos ya todos los guiones escritos y estamos en la fase final de desarrollo. La luz verde definitiva depende de otros pasos habituales de esta fase, pero el resultado de la primera temporada y la disposición de la plataforma parecen ser las óptimas.