La nostalgia de ‘Física o química’ envuelve el cierre del FiestoRon

La 8ª edición del FiestoRon culminó este sábado con un lleno hasta la bandera de 12.000 personas que bailaron al ritmo de Molotov y Los Zigarros. En total, las dos jornadas reunieron a más de 21.000 fiestoroneros, que se dejaron la voz para cantar una nostálgica Física o Química, en una jornada de mucho pop y rock.

La tarde del sábado arrancó con la aparición del grupo granadino La Guardia y el programa dejó paso a directos de otros grandes nombres del pop-rock nacional y del rock latino más cañero. La apertura de puertas fue a las 17.30 horas. Una calma que duró únicamente media hora de reloj, hasta que Manuel España, líder de La Guardia, apareció en escena para interpretar los éxitos ochenteros con los que brillaron en el pop español.

Regreso al pasado

El concierto fue un repaso perfecto de su discografía, una vuelta a los 80 y 90 con temas de sus álbumes más señeros como Cuando brille el sol. A finales de este año, la formación granadina lanzará un doble álbum con reinterpretaciones de viejos éxitos, como certificado de que continúan siendo referentes de la música nacional. El legado de grandes éxitos se suma a la capacidad para mantenerse vigente dentro de los circuitos festivaleros.

Ambiente de la segunda jornada durante la tarde. | LP/DLP

La tarde continuó con Despistaos, a las 20.00 horas, una banda nacional de pop-rock que se fundó en el 2002 y conquistó públicos con Física o Química. La banda ha logrado consolidarse como una de las bandas más destacadas en su género. Daniel Marco, vocalista y guitarra del grupo, hizo gala de la equipación de la UD Las Palmas.

Los Zigarros fueron los siguientes en subirse al escenarios a las 22.00 horas. Con más de una década de trayectoria, la banda valenciana que rinde homenaje al rock clásico, presentó su arrollador directo dentro de su Gira Acantilados, con baladas como Casarme contigo y otros temas más explosivos como Aullando en el desierto. Ya curtidos en los escenarios canarios, como el Lava Live Fest 2025 o en ampliando las fronteras de su sonido sin perder la esencia del R’n’R que les identifica.

El festival contó con un stand en la Iglesia de Arucas para adquirir merchandising

El gran momento de la jornada llegó con Molotov, ya rozando la medianoche. Icono del rock alternativo mexicano, Molotov destaca por su estilo provocador y su fusión de rock, hip hop y rap. Gasolina pura para pogos con canciones que desafían el statu quo desde México y que mantienen su relevancia en la escena internacional.

El fin de la jornada fue para Huecco, la propuesta de Iván Sevillano Pérez, que ha trabajado con Efecto Pasillo en La Jungla, canción que forma parte de su CrazyXVersario. Con una propuesta que fusiona rock latino y ritmos urbanos, Huecco ha conseguido mantenerse a la vanguardia con sus canciones cargadas de actitud y mensajes directos, conquistando a diferentes generaciones.

Un instante de la actuación de La Guardia. / LP/DLP

El FiestoRon, «el festival más cañero de Canarias», se caracteriza por su fuerte compromiso con la sostenibilidad y el entorno. En la jornada de este sábado, en horario de 11.00 a 17.00 horas, la Asociación Soy Mamut, dispuso un stand situado en la Plaza de la Paz [en el frontis de la Iglesia de Arucas] en el que se pudo adquirir mechandising oficial e información para inscribirse en las diferentes acciones sostenibles promovidas por el evento.

La 8ª edición del FiestoRon dejó claro que es más que un festival de música, apostando por un modelo de evento comprometido con el entorno: movilidad sostenible, proveedores locales, energías limpias, campañas educativas y zonas de atención especializada como el Punto Violeta o Punto Naranja de Atención a la Diversidad (con mochilas sensitivas para personas con discapacidad auditiva).

Con un impacto económico que en 2024 superó los siete millones de euros, el FiestoRon apostó por modificar la zona de escenario, así como una «importante» inversión que se destinó a la iluminación y sonido que ha permitido que todo el mundo pudiese disfrutar de los espectáculos.