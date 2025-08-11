Magdalena Padilla y Fofi Lusón, el retorno más añorado al Rincón del Bolero 

La velada del bolero más genuino irrumpe con más fuerza que nunca. Tras colgar el cartel de “aforo completo” en su última actuación hace escasas semanas en el mismo escenario, la versátil soprano Magdalena Padilla y el virtuoso guitarrista Fofi Lusón vuelven este jueves, a las 22:00 horas, a El Rincón del Bolero en pleno corazón de Las Palmas de Gran Canaria. Regresan para abrazar al público con un viaje musical cargado de pasión, nostalgia y las joyas eternas del bolero.

Padilla, fiel a su espíritu inquieto y camaleónico, volverá a dejar a un lado su repertorio lírico para adentrarse en los terrenos cálidos del bolero latinoamericano. Sonarán himnos como Bésame mucho o Piel canela, interpretados con la delicadeza y la entrega que ya conquistaron a los asistentes en su anterior cita. Y en su programa 'Noches de besos cantados' incluirá Amapola y algún tema de la portorriqueña Kanny García, entre otros.

La complicidad artística con Lusón, que pondrá su maestría a las cuerdas, garantiza una velada íntima y vibrante, donde cada acorde será un puente directo a la memoria emocional. “El bolero tiene algo mágico que llega al alma y que nos conecta con lo más profundo”, confiesa Padilla, recordando que a su padre "le emocionaban hasta el punto de cantarlos y con mucha clase".

La noche contará también con la participación especial del tenor grancanario Manuel Jiménez, cuyo timbre espectacular y su desparpajo completarán un cartel de lujo.

El Rincón del Bolero, coordinado por Carmen Batista, no es solo un escenario: es un refugio para los amantes del género y uno de los últimos locales de este tipo que quedan en Europa. Con su atmósfera íntima y acústica envolvente, sigue manteniendo viva la llama del bolero en pleno corazón urbano de la ciudad, convirtiendo cada concierto en una experiencia irrepetible.