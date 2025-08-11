Musicaridaje: vino y música en vivo entre viñedos en Bodega Los Lirios, en Gran Canaria

Con más de un siglo y medio de historia bajo la alfombra volcánica que extendió la caldera de Bandama hace 2.000 años y donde hoy crecen sus vides, Bodega Los Lirios riega cada estación con nuevos planes y experiencias de maridaje creativo. Una de sus propuestas culturales más aclamadas se denomina Musicaridaje, que adereza conciertos en vivo y sesiones dj con sus mejores vinos para brindar «una experiencia relajada entre barricas, viñedos y beats».

La nueva edición de este ciclogastromusical tendrá lugar el próximo domingo 17 de agosto, a partir de las 17.00 horas, con un concierto en directo de la banda canaria Good Franco, de 17.30 a 19.00 horas, seguida de una sesión dj a cargo del dj Aquiles Orquídea, de 19.00 a 22.00 horas. Las entradas ya se encuentran a la venta al precio de 12 euros de forma anticipada y 15 euros en puerta.

La banda lanzaroteña Good Franco, el proyecto musical liderado por Fran de Armas, (Así se murió, La gurisa), protagoniza esta nueva entrega de Musicaridaje con su repertorio de «pop espacial», en palabras de la Banda, con sonidos de synth-pop y soul. La formación lanzó su primer EP homónimo el pasado 2024, inspirado en los paisajes de su isla natal, en Lanzarote, revestida de la misma negritud piroclástica que Bodega Los Lirios. Este trabajo combina los códigos del indie con elementos de la herencia cultural uruguaya y canaria del artista, además de un toque de sonidos espaciales, que le confieren un lenguaje musical personal.

Un concierto reciente en Bodega Los Lirios. / LP

Bajo el sello Tranquilo Tigre Records, el EP incluye la colaboración de Leo Segovia (Us, The Good Company) en la grabación y producción, y de Juan Pérez (Zumurrud, Lajalada) en la batería, quienes han contribuido a crear el sonido distintivo de este proyecto. La formación conejera, que completan Juan Pérez a la batería, Alejandro Herón al bajo y Carlos Artiles a los teclados, acaba de lanzar su single Muerte espectacular.

Por su parte, Aquiles Orquídea es el álter ego dj del músico grancanario Javier Auserón, conocido por liderar su proyecto musical Ant Cosmos. Con un espectro sonoroamplio ecléctico que fusiona indie, synthpop, house, reggaeton y bedroom pop, su selección musical es el maridaje perfecto para degustar los vinos isleños en las faldas del pico Bandama.

Junto a Musicaridaje, Bodega Los Lirios celebra muchos más eventos de naturaleza multidisciplinar como el sesiones de yoga o picnics entre viñedos, visitas guiadas y degustaciones de sus caldos, así como talleres de arte, ceránica y exposiciones pictóricas. Además, Los Lirios abre su tradicional bochinche a partir de noviembre.