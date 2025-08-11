Sara Brito, cantautora: «La música es mi forma de vida, no una meta de fama»

La cantautora grancanaria Sara Brito vive un momento de plena actividad. Entre ensayos y su faceta como docente, prepara su participación en Cantautores por la Paz, un proyecto compartido con otros artistas canarios cuya exhibición tendrá lugar el próximo jueves 18 de septiembre en el patio del Cabildo de la Isla. Además, Brito también trabaja en su primer EP, del que ya ha publicado el sencillo La línea de tu boca. A pesar del ritmo intenso, Sara lo afronta con la misma serenidad con la que habla de su carrera: sin prisas, sin obsesión por la fama y con la certeza de que la música es, para ella, una forma de vida.

Su trayectoria musical comenzó muy pronto. ¿Cómo fueron esos primeros pasos en la música y qué papel ha jugado en su vida desde entonces?

He tenido mucha vinculación con la música desde pequeña, siempre he cantado. Con 14 o 15 años empecé a tocar la guitarra, en agrupaciones folclóricas, un poquito de manera autodidacta. Más tarde, terminé mi carrera y empecé a dedicarme a la docencia. No fue hasta 2020 que empecé a difundir mi parte artística. Pero siempre he cantado, he trabajado mi voz, siempre he escrito y he sido una persona muy activa en la parte creativa. He hecho muchas veces pequeños relatos, poesía, me ha encantado siempre la costura, la pintura… Todas las artes siempre me han llamado.

Si tuviera que ponerle un sello a su estilo, ¿cuáles diría que son sus principales influencias y cómo las ha adaptado a su manera de cantar y componer?

Tengo una influencia muy fuerte del folclore latinoamericano desde muy pequeña, porque se escuchaba mucho en mi casa, con autores como Mercedes Sosa, Víctor Jara o Silvio Rodríguez. Y luego personas más actuales como Juan Luis Guerra o Gloria Estefan. El mundo del bolero siempre me ha encantado también. No hago folclore puro, sino que tengo su influencia y lo llevo a mi propio terreno. Lo fusiono, lo trabajo y hago lo que a mí me sale. Tengo cumbias, boleros y rancheras dentro de mi repertorio, tengo pop latino también.

En cuanto a su proceso creativo. ¿Qué suele encender la chispa de una nueva canción para usted?

Muchas veces de un verso potente, que a mí me guste, que me llame la atención. Empiezo a desarrollar una melodía y poco a poco, a lo largo de los días, voy trabajando la canción. No me siento mucho tiempo seguido a trabajar una misma idea porque tampoco tengo dispongo de él. A veces, camino al trabajo o en ratitos que voy teniendo, tengo momentos de productividad creativa que me permiten desarrollarlas. Puede ser desde una melodía a la letra o al revés, pero muchas veces es más bien de un verso que me encante.

¿Qué tipo de emociones o mensajes busca transmitir con su música?

En mi repertorio siempre hay un mensaje positivo. Tengo canciones dedicadas a personas fallecidas, pero que hablan de un encuentro, de un sueño con esa persona. O una despedida amorosa, donde hablo de lo bonito que fue haberle podido conocer. Tengo una visión positiva de la vida, de la humanidad, aunque a veces se vean cosas negativas. Mi música es muy vitalista, aparte de los ritmos que trabajo, que son potentes y frescos. También, aun habiendo contenido en los temas, son frescos. No son temas banales: trabajo la muerte, el desamor, el paso de la vida… pero desde una perspectiva vitalista y positiva.

Concierto Cantautores por la Paz el pasado 31 de enero en el Teatro Cruce de culturas / LP / DLP

En septiembre presenta el proyecto Cantautores por la Paz. ¿Cómo surgió esta iniciativa?

Nace por un encuentro con estos cantautores a través del colectivo de Cantautores de Canarias. Hubo una propuesta de retomarlo y nos conocimos. A raíz de ahí surgió la idea de hacer un proyecto conjuntamente. En ocasiones es Cantautores por la Paz, en otras Canciones al Viento, según la temática. Hemos estado en sitios como el Teatro Víctor Jara. Somos cuatro cantautores muy distintos, pero que nos complementamos bien.

¿En qué momento de su carrera musical se encuentra ahora?

Vivo la música como una forma de vida. No tengo aspiración de hacerme famosa ni de hacer grandes giras. Soy muy feliz aquí, en Gran Canaria, con mi familia y en mi participación diaria en encuentros de cantautores. Me gustaría expandirme un poco más, visitar otros lugares, mover el proyecto y tal vez salir a la península. Ahora mismo estoy en un proceso de grabación de un EP de 10 temas que intentaré presentar a final de año. Ya tengo 5 finalizados y acabo de publicar La línea de tu boca. Estoy contando con la colaboración de músicos locales y estoy muy contenta con el proceso.

La grabación de un EP es un camino largo. ¿Cómo lo está viviendo?

Con mucha ilusión. Es muy bonito. Hay gente a la que se le hace pesado, porque se tarda, es laborioso. Pero a mí me está gustando. Te ayuda, te da una visión diferente de cómo enfocar la música y las canciones. La visión del productor, de los colaboradores que aportan ideas… Ves cómo las canciones van creciendo y evolucionando. Lo estoy viviendo de manera muy feliz.

¿Qué actuaciones y proyectos tiene marcados en su agenda para los próximos meses?

El 17 de agosto estoy en las Fiestas de Pino Santo. El 12 de septiembre estaré en Buenos Aires Café con el cantautor Heliodoro Rodríguez para un concierto conjunto. El jueves 18 de septiembre es el encuentro con los cantautores en el patio del Cabildo grancanario y el 20 de septiembre estaré en un paseo literario organizado por el Club Británico. Este año he realizado también encuentros de cantautores, en el de marzo nos reunimos 18 artistas y fue un evento muy especial.