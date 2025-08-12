El arte digital como futuro profesional: una oportunidad para el talento joven en Canarias

Trabajar en la industria del entretenimiento como artista digital, a día de hoy, ya es una salida profesional real. Y ahora también es una oportunidad al alcance del talento canario.

Durante décadas, las salidas “creativas” se consideraban poco seguras. Pero eso ha cambiado. Hoy, las industrias creativas digitales (videojuegos, animación o efectos visuales) son una de las ramas con mayor crecimiento en el mercado laboral europeo. Y con una particularidad: necesitan profesionales que combinen sensibilidad artística y conocimiento técnico. Perfiles que no abundan y que se buscan mucho.

Los empleos que nacieron en esta nueva era del entretenimiento

El auge del streaming y el consumo de videojuegos ha creado la necesidad de realizar más producciones que, día a día, llenan plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime o HBO Max y catálogos para empresas como Nintendo, PlayStation o XBox. Pero…

¿Quién diseña un personaje como Ellie en The Last of Us?

¿Quién anima a un dragón en Juego de Tronos?

¿Quién da vida a los escenarios imposibles de una peli de Pixar?

¿Quién crea los mundos virtuales en los que ya se entrenan cirujanos o arquitectos?

Todos esos trabajos existen. Y tienen nombre: animador 3D o 2D, concept artist, modelador, VFX Artist, technical artist, iluminador en Unreal Engine… Profesiones que hace apenas una década sonaban a ciencia ficción y que hoy están detrás de las historias que más consumimos.

Pero lo más importante es esto: ya no hace falta mudarse a Londres, Madrid o Montreal para formarse en esas disciplinas.

Una oportunidad real para formarte en Canarias

Por primera vez, una alianza ha hecho posible que la formación en arte digital de alto nivel esté al alcance de cualquier residente canario. El Cabildo de Gran Canaria, a través de la SPEGC , ha unido fuerzas con Voxel School, centro universitario especializado en artes digitales, para ofrecer programas formativos avanzados en animación, videojuegos, VFX, concept art y mucho más.

Y lo hacen bajo un modelo semipresencial, con sesiones online en directo y clases puntuales en el CDTIC de la SPEGC en Las Palmas. La matrícula es gratuita. Solo se solicita una pequeña fianza que se devuelve al completar el curso. Las plazas son limitadas y las inscripciones ya están abiertas para los cursos que comienzan este otoño.

Formación conectada con la industria

Los contenidos de estos programas han sido diseñados con una clara orientación al empleo, en colaboración con empresas reales del sector, para que cada habilidad que se enseña tenga una aplicación directa en el mercado laboral.

Además, están abiertos a perfiles muy diversos: desde jóvenes con vocación artística, hasta profesionales que quieren reconvertirse, pasando por autodidactas que nunca encontraron la puerta de entrada al sector.

Gran Canaria, nodo creativo del sur de Europa

Este programa forma parte de la estrategia Digital Crea Gran Canaria, con la que la isla quiere consolidarse como un polo de innovación, tecnología y cultura visual. Una visión compartida por instituciones públicas y por referentes educativos como Voxel School, reconocida internacionalmente por haber formado a artistas que hoy trabajan en Ubisoft, Netflix, PlayStation o Skydance.

Con esta alianza, Canarias no solo retiene talento: lo potencia, lo especializa y lo conecta con el mundo.

Aquí empieza el camino para el talento joven en Canarias