El LPA Beer & Music Festival 2025 reúne a Soziedad Alkohólika, G-5 y 24 bandas en su edición más potente

La capital grancanaria volverá a vibrar este septiembre con la duodécima edición del LPA Beer & Music Festival (B&MF), que este año promete superar todas las expectativas con su cartel más numeroso hasta la fecha: 24 bandas repartidas en tres jornadas llenas de energía, diversidad y talento.

El evento se celebrará los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2025 en el Parque del Rincón de Las Palmas de Gran Canaria, consolidándose como una de las citas musicales más esperadas del verano en Canarias.

Puedes comprar las entradas a través de su página web: https://venta.entradascanarias.com/entradascanarias/events/44100?sessionView=LIST

Viernes 19: Rock y punk sin concesiones

La primera jornada estará marcada por la fuerza del rock y el punk, con Soziedad Alkohólika (SA) como gran cabeza de cartel. La veterana banda de trash metal y hardcore punk, fundada en 1988 en Vitoria-Gasteiz, llega con más de tres décadas de trayectoria y un repertorio que combina potencia sonora y letras comprometidas. Su más reciente trabajo, Confrontación (2024), supone su décimo álbum de estudio y un regreso arrollador tras siete años sin nuevo material discográfico.

Acompañándolos estarán Reincidentes, Narco y Porretas, referentes indiscutibles del rock y punk estatal, junto a la banda canaria Las Ratas, que celebrará sus 30 años de carrera sobre los escenarios, consolidada como un símbolo del rock en el archipiélago.

Sábado 20: Fusión, mestizaje y nuevas propuestas

El segundo día ofrecerá un cambio de registro con G-5 como gran atracción. El proyecto reúne a figuras icónicas como Kiko Veneno, Muchachito Bombo Infierno, Tomasito y Los Delinqüentes (Diego Pozo “El Ratón” y “El Canijo de Jerez”), en una propuesta de flamenco, funk, rumba, rock, hip-hop y jazz que derrocha frescura, improvisación y espíritu festivo.

El sábado también contará con León Benavente, que presentará su más reciente álbum, Nueva sinfonía sobre el caos (2024), un trabajo que explora sonidos más electrónicos y bailables sin perder su identidad crítica.

La fusión continuará con Maruja Limón, que aportará su característico pop-flamenco, y Sofía Gabanna, que traerá lirismo y energía con su propuesta de rap.

Además, el escenario se abrirá a artistas locales de gran proyección como Said Muti y O.M Domínguez & The Village Band, doble ganador de LPA Emergente 2024 y Sonora Capital 2025.

Domingo 21: LPA Fun-Family, música para todos

El festival se cerrará con la jornada LPA Fun-Family, pensada para todas las edades, cuya programación se anunciará en las próximas semanas. Esta parte del evento se ha convertido en un clásico del festival, ofreciendo actividades, conciertos y propuestas interactivas que lo hacen atractivo para familias y público diverso.