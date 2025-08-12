Cuenta atrás para el regreso del Mojo Music Festival

Con un adiós a sus habituales celebraciones en primavera, el Mojo Music Festival 2025 cambia de registro: llega en pleno verano —los días 22 y 23 de agosto— y con una ubicación simbólica y céntrica, la Plaza de la Música Gerónimo Saavedra, un guiño al legendario Mojo Club que forjó su identidad. «Volvemos a un emplazamiento en el que siempre tuvimos una importante base del proyecto», recordó el promotor el festival, Lorenzo de la Hoz; aludiendo a las noches que consolidaron el festival.

Este año, el Mojo ofrece un formato renovado con tres jornadas: el jueves se celebrará una fiesta de presentación gratuita con DJ, música en directo, sorteos y la novedad de una carpa de festivales amigos para visibilizar propuestas culturales de Canarias y otras islas. «Esperemos que el buen rollo del Mojo se mantenga y se extienda», añadió De la Hoz.

De izquierda a derecha, Mario Alonso, Josué Íñiguez y Lorenzo de la Hoz. / LP / DLP

Fundado como un espacio para la música independiente y las propuestas culturales alternativas, el Mojo Club fue durante años un punto de encuentro para artistas y público que buscaban escapar de los circuitos más comerciales. Allí se gestaron colaboraciones, amistades y recuerdos que todavía perduran entre quienes lo frecuentaron. «Muchas vidas han cambiado gracias a lo que se vivió en el Mojo», recordó el concejal de Cultura de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez; subrayando que este regreso es también un homenaje a esa herencia.

Un programa variado

Desde la dirección artística del evento, Mario Alonso destacó que se ha confeccionado «un cartel muy ecléctico, con muchos géneros diferentes» y presencia de artistas consolidados y emergentes. Encabeza la programación el Instituto Mexicano del Sonido, proyecto de Camilo Lara, «uno de los más influyentes en la cultura de Ciudad de México» y célebre por su mezcla de electrónica y música tradicional.

Instituto Mexicano del Sonido / LP / DLP

La propuesta internacional se completa con Natalia Doco, cantante argentina afincada en Francia con una creciente base de seguidores, y Dengue Dengue Dengue, dúo peruano radicado en Alemania que fusiona folclore andino y electrónica. A nivel nacional, figuran nombres como Delafé y Las Flores Azules, Guadalupe Plata, Cosmic Wacho y la banda madrileña emergente Toldos Verdes.

El Mojo también será escaparate para el talento isleño. «Queremos que el público descubra propuestas que están creciendo aquí», señaló Alonso. Entre ellas, Silde, una joven artista de música urbana, y Ya No Te Quiero, grupo de Lanzarote integrado por músicos veteranos que afrontan una nueva etapa. El cierre del sábado lo protagonizará el DJ grancanario Woodhands, a quien se le ha pedido «algo especial» para clausurar la edición.

Natalia Doco / LP / DLP

Festival con identidad propia

Para el concejal de Cultura, Josué Íñiguez, el Mojo «forma parte de la identidad cultural de Las Palmas de Gran Canaria». Durante la presentación, recordó que en este entorno «se ha dado el pistoletazo de salida a muchas carreras de músicos» y que propuestas como esta son parte de la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura. «A través de la música hemos construido identidad, y esa identidad se refleja en vidas reales», subrayó.

El festival mantiene su espíritu inclusivo y asequible, con precios populares, entradas para un solo día o abonos, y un aforo de 3.000 personas. «Podríamos decir que es el festival más barato de la Isla», aseguró De la Hoz.

Las entradas están a la venta en Tickety y la programación completa se puede consultar en la cuenta de Instagram de Mojo Music Festival. El cambio de fecha a agosto busca consolidar un evento de verano junto a la playa de Las Canteras: «Queremos llenar ese hueco en la ciudad y ofrecer un fin de semana diferente de música y buen ambiente», apuntó De la Hoz.

Cosmic Wacho / LP/DLP

Espíritu veraniego

La experiencia se completará con DJs entre conciertos y el marco incomparable de la costa capitalina. «Es un festival pequeño-mediano, pero con un potencial enorme por la mezcla de géneros y el entorno que lo acoge», concluyó Alonso.

La cita no se limita a los conciertos: la Plaza de la Música se transformará en un espacio de convivencia, con la brisa del Atlántico como telón de fondo y la posibilidad de alternar entre la pista, las zonas de descanso y la oferta gastronómica. La organización insiste en que la experiencia es tan importante como el cartel, buscando que cada asistente se lleve un recuerdo completo de música, amistad y verano en la ciudad.

El Mojo Music Festival no solo regresa, sino que reafirma su papel como punto de encuentro cultural en la ciudad. Entre la nostalgia del Mojo Club y la energía de una nueva etapa estival, la quinta edición promete ser una cita imprescindible para melómanos y curiosos. El corazón de Las Palmas de Gran Canaria volverá a latir al ritmo del Mojo, recordando que la buena música no entiende de estaciones, pero sí sabe encontrar su momento.