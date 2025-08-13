Aarón García Rodríguez, Premio Extraordinario de Canarias en Flauta travesera

En Agaete, donde el sonido del mar acompaña la vida cotidiana, creció Aarón García Rodríguez. A sus 25 años, ha completado el Grado Profesional de Música en la especialidad de Flauta Travesera con un balance de seis distinciones: cuatro Matrículas de Honor, el Premio Fin de Grado y el Premio Extraordinario de Canarias, este último publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

«Significa un reconocimiento al trabajo de todos estos años», afirma, subrayando que detrás de cada galardón hay constancia, disciplina y una dedicación diaria a la música. No oculta que el camino ha sido exigente, pero lo vive como un paso más dentro de un proyecto que sigue en marcha.

Las cuatro Matrículas de Honor certifican el nivel alcanzado en asignaturas clave de su formación. El Premio Fin de Grado le reconoce como el alumno con mejor expediente de su promoción. Y el Premio Extraordinario de Canarias, que distingue al mejor estudiante de la especialidad en todo el Archipiélago, es el broche que corona esta etapa. «Cuando me lo comunicaron, sentí una gran alegría. Es un orgullo y también una motivación para seguir avanzando», confiesa.

Trabajar con constancia

A lo largo de sus estudios, Aarón ha mantenido una rutina de trabajo constante. Aunque no entra en detalles sobre horarios o métodos concretos, sí deja claro que el progreso no llega por azar. «Hay que trabajar mucho, con constancia, para conseguir estos resultados», asegura.

También reconoce el papel que han tenido en este proceso sus profesores y su entorno más cercano. «He contado con el apoyo de personas que han estado ahí en todo momento», señala.

Con el Grado Profesional finalizado, Aarón ya piensa en el siguiente paso. «Quiero seguir estudiando», avanza, aunque sin precisar todavía el destino o la especialidad exacta. Lo que sí mantiene claro es que su formación no se detiene aquí.

La música como imprescindible

Sobre su relación con la música, Aarón la describe como parte esencial de su vida. «Es algo que me acompaña siempre», resume. Esa vinculación ha sido la base de sus logros y la motivación para seguir afrontando nuevos retos.

Su paso por el conservatorio ha estado marcado por momentos de aprendizaje que valora tanto como los reconocimientos. «Cada curso ha sido diferente y me ha enseñado cosas nuevas», comenta. Esa evolución constante ha sido una de las claves para mantener la motivación y el compromiso a lo largo de los años.

El proceso de preparación para las evaluaciones y exámenes finales exigió planificación y disciplina. Aarón explica que cada interpretación era el resultado de un trabajo minucioso, desde la lectura de la partitura hasta los últimos ajustes antes de una audición. «Siempre intentaba llegar al examen con la mayor seguridad posible», recuerda.

El reconocimiento autonómico ha tenido también un componente personal. «Mis padres se alegraron mucho cuando se enteraron», cuenta. La noticia se recibió en casa como la confirmación de que el esfuerzo de años había dado sus frutos.

Durante su etapa de formación, Aarón ha participado en diversas actividades académicas y artísticas que le han permitido crecer como intérprete. Cada experiencia ha sumado para afianzar su técnica y su seguridad en el escenario, aspectos que valora tanto como las calificaciones.

Aún queda recorrido

A sus 25 años, este músico de Agaete ha alcanzado un hito en su trayectoria. «Todo esto me anima a seguir aprendiendo y mejorando», afirma.

De cara al futuro, tiene claro que la formación continua es fundamental. «Quiero seguir aprendiendo para poder tocar cada vez mejor», afirma. Con esa premisa, se plantea nuevos retos que le permitan seguir desarrollándose como músico y explorar todas las posibilidades que ofrece la flauta travesera.

En su voz hay satisfacción, pero también la serenidad de quien sabe que el camino en la música es largo. Mientras su flauta siga sonando, su historia seguirá escribiéndose, acompañada por el mismo esfuerzo y compromiso que lo han llevado hasta aquí.