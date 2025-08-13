Nuevo rodaje en Gran Canaria: 'Los justos' vuelve a unir a Carmen Machi y Pilar Castro, protagonistas de 'Furia', la serie que triunfa en Max

Carmen Machi y Pilar Castro, dos de las excepcionales protagonistas de Furia, la serie dirigida por el grancanario Félix Sabroso que triunfa este verano en Max, vuelven a unirse en el reparto del largometraje Los justos, cuyo rodaje arrancó el pasado lunes en Las Palmas de Gran Canaria.

La película, que se rodará íntegramente en distintas localizaciones de la capital grancanaria, es un thriller escrito y dirigido por los debutantes Jorge A. Lara y Fernando Pérez y que produce Nephilim, productora de The Circular Group, en coproducción con la canaria Naif Film y la participación de RTVE. Además, el elenco cuenta también con otros conocidos rostros del cine español, como Marcelo Subiotto, Bruna Cusí, Vito Sanz, Ane Gabarain, Marina Guerola, Hugo Welzel y Aimar Vega.

La trama de la película, según avanza El blog del cine español, parte del siguiente cuestionamiento: ¿Qué harías si te ofrecieran un millón de euros por mirar a otro lado? «Ambientada en el tenso escenario de un jurado popular, este largometraje se adentra en los dilemas morales que surgen cuando la codicia se interpone en el camino de la justicia. La tensión narrativa, combinada con un profundo planteamiento ético, promete una reflexión sobre los límites de la conciencia humana y el precio de la integridad», recoge el argumento.

Pilar Castro y Carmen Machi en una escena de 'Furia'. / LP

Por su parte, este proyecto reúne por tercera vez a la dupla interpretativa Machi-Castro, quienes, antes de la serie Furia, ya habían rodado juntas a las órdenes de Félix Sabroso la película El tiempo de los monstruos (2015), el primer trabajo del cineasta en solitario tras el fallecimiento de Dunia Ayaso en 2014, con quien formaba un tándem creativo que firmó cintas como Perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí o La isla interior.

Con todo, Los Justos es la ópera prima de Jorge A. Lara y Fernando Pérez, tras su trayectoria como guionistas y el proyecto se encuentra en negociaciones con una plataforma de streaming para su exhibición.