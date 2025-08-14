Fallece a los 66 años Fernando Senante, urbanista, abogado y poeta tinerfeño
Fue clave en planes generación de ordenación como el de Santa Cruz de Tenerife, fue gerente del Consorcio de Rehabilitación Turística de Puerto de la Cruz y estuvo muy vinculado a la literatura y el deporte
Tenerife pierde a un hombre polifacético vinculado al urbanismo, las leyes, la literatura y el deporte. Este jueves 14 de agosto se ha confirmado el fallecimiento de Fernando Senante a los 66 años de edad. Las muestras de consternación no se han hecho esperar para una persona que ha dejado una gran huella en muchos ámbitos de la sociedad tinerfeña.
Nacido en Santa Cruz de Tenerife, era licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna. Abogado de profesión, se especializó en el urbanismo. De hecho, se le considera unos de los padres del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife.
Consorcio de Puerto de la Cruz
En el año 2020, Senante presentó su renuncia tras diez años como gerente del Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación de Puerto de la Cruz. En los últimos años estuvo vinculado al Underwater Gardens, un parque regenerativo con jardines submarinos de inversión privada proyectado en la costa de Guía de Isora.
Pero aparte del urbanismo y la abogacía, Senante estuvo siempre muy vinculado al mundo de la literatura. Poeta, Fernando Senante coordinó los Encuentros Ciudad y Literatura en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP, Santa Cruz de Tenerife, 2006) y el Seminario Poética del Paisaje (TEI, Santa Cruz de Tenerife, 2009), según informó la revista digital Bienmesabe.og.
Su trayectoria como escritor comienza en el periódico Diario de Avisos, en donde coordina el suplemento literario Borrador entre 1980 a 1993. En el mismo diario es cofundador y director de la separata cultural Planas de Cultura (1991-1992) y redactor de Toma nota (1992-1993), suplemento de cultura y ocio.
Literatura
Colabora con poemas y artículos en diversos periódicos y revistas insulares. También coopera con el Centro de Cultura Popular Canaria en lecturas y actos diversos. Directivo del Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, en 1980 pasa a Madrid para coordinar la sección del programa de RNE Verso a Verso, dedicada a los poetas insulares.
En 1999, junto a Carlos Pinto y Rubén Díaz, crean en grupo Poemus para dar lecturas de poesía en diversas localidades de Tenerife. Ha publicado: Con un nudo en la garganta (1980), Cuando la isla se me volvió mujer (1983), Cuatricromía (1989), ABeCedario (1999), Nosotros (2002) o Gastos emocionales (2009).
Deportes
Hermando del cantante Caco Senante, en su heterogénea experiencia también destaca su afición por el baloncesto y otros deportes, llegando a ser entrenador y escribiendo crónicas de este deporte en sus incursiones en el periodismo. Su despedida será este viernes a las 13:20 horas en el Tanatorio de Santa Lastenia.
