‘Hardcore’, el nuevo show de Patricia Galván en Canarias

La humorista y actriz jerezana Patricia Galván ofrecerá en el Teatro Guiniguada de la capital grancanaria a las 20.00 horas, y en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna a las 19.00 horas los días 20 y 21 de septiembre, respectivamente, su último show, Hardcore, en el marco de la tercera edición del Festival de Humor Reíslas que tendrá lugar en todas las Islas hasta el próximo mes de octubre.

Galván, que se identifica como bisexual y utiliza su ascendencia gitana y judía en sus monólogos para abordar temas como el racismo y la homofobia, llega a Canarias tras actuar en la capital chilena, Buenos Aires y Ciudad de México.

Hardcore es, como ella misma define, «un monólogo fuertecito y muy auténtico, que rompe todo lo políticamente correcto para que el público no pare de reír». Eso sí, para un espectador sin reparos morales y que no se imponga límites con el humor.

Autenticidad y destreza

La actriz y humorista andaluza, a la que pudimos ver hace cinco años en el filme Mi gran despedida, de Antonio Hens y Antonio Álamo, en la película de Daniel Cabrero Al final del día, en la de Vicente Pérez Herrero, Malamuerte, así como en el documental Sexilio, de Eduardo Casanova, en el que se visibiliza la realidad LGTBI en los pueblos de España, confiesa que la comedia le salvó la vida y considera el humor «el don más importante para poder sobrevivir».

Patricia Galván, que en 2023 fue galardonada con el Premio Arcoiris por su trayectoria como activista por los derechos LGTBIQ+, así como por su labor por los derechos del pueblo gitano y del pueblo judío, es de las que opina que «el humor va ligado también a la inteligencia y permite abordar cualquier asunto, pero con tacto. Las personas poco inteligentes seguirán viendo el humor como un ataque», sostiene la monologuista jerezana.

Hardcore, estrenado en 2024, es todo un ejemplo de su destreza a la hora de improvisar y de su autenticidad. Su interacción con los espectadores es uno de los motivos por los que Patricia Galván llena salas. También su humor personal e intransferible.

A cada situación que vive, le saca punta...y tacón. «Debemos reírnos de las cosas ‘hardcore’ que nos vienen en la vida y lo podemos hacer en el espacio seguro que genero con el este show», explica Galván, que cuenta con dos récords: «fui la primera niña de Andalucía nacida en el seno de una familia mormona y la primera cómica española de stand up comedy que se ha hecho una gira por Estados Unidos.

La humorista, a los 19 años, trabajó en Tántrico Teatro y Scena Difusio, y dirigió y adaptó el musical Hairspray en 2011. Muchos antes había sido directora y actriz en la compañía Besos desde el sótano entre 2006 y 2011. También formó parte un año del elenco del montaje La venganza de don Mendo estrenada en el Teatro Español, en el que figuraba Bárbara Rey.