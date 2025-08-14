Luis Morera recupera su guitarra

Apareció la guitarra de Luis Morera. Después de que el instrumento desapareciera a final del mes de julio, el músico y artista palmero se ha vuelto a reencontrar con él. Y ha sido de la forma más misteriosa posible.

El polifacético artista denunció que había extraviado uno de sus instrumentos cuando regresaba a casa tras una actuación en Tenerife y hace tres días, más de un mes después de aquella pérdida, sus vecinos le llamaron para avisarle de que la guitarra se encontraba apoyada en la puerta de entrada de su casa, sin que se sepa hasta el momento quién la dejó allí.

El músico acudió a las redes sociales inmediatamente tras darse cuenta de que había perdido su guitarra, y sus amigos y conocidos reaccionaron dando a conocer la noticia. Así, más allá de haber podido reunirse de nuevo con su instrumento, Luis Morera celebra el apoyo que ha recibido de sus seguidores. De hecho, asegura que "la guitarra ya es súper conocida" porque muchas personas se han interesado por lo que había pasado y han tratado de ayudarle.

Reconoce que ya había dado por perdido este instrumento, puesto que lo extravió pocos días antes de que dieran comienzo los actos principales de las Fiestas Lustrales de la Bajada de la Virgen de las Nieves de La Palma, y desde entonces pasaron por la zona miles de personas, también turistas que pudieron haberse llevado su guitarra.

Además, explica que ha vuelto a encontrarlo en el momento exacto puesto que ya estaba pensando en comprarse otra. Aunque tiene varias guitarras, esta es la única que empleaba para ofrecer conciertos en directo, ya que le permitía enchufarla a altavoces y mesas de sonido. La compró en La Palma hace cinco años y la perdió a final de julio cuando se bajó de un taxi en Santa Cruz de La Palma. Relata que cogió su maleta y pagó al taxista rápido porque había coches tras ellos que estaban pitando y tenían prisa, así que no se percató de que la dejaba atrás, en la calle. El problema fue que no se dio cuenta de su pérdida hasta varios días después puesto que se metió de lleno en las celebraciones lustrales.