La flecha negra

He aquí una de esas novelas que releemos de vez en cuando y que, como ocurre con las buenas novelas, en cada lectura ofrece algo nuevo y pasó desapercibido en las lecturas anteriores.

No solo es una magnífica novela de aventuras, con misterios, luchas y amores, sino que contiene pasajes bellamente escritos que acercan la prosa de Stevenson a la más delicada de las poesías: «Un rato después, la grisácea claridad de la mañana penetraba por las vidrieras de la iglesia, avergonzando al débil resplandor de los cirios». El uso de la prosopopeya, que objetos inanimados como los cirios puedan sentir vergüenza, eleva la escritura del autor.

Toda la hermosura de un amanecer en la campiña inglesa, es descrita en pocas frases: «Aumentaba la luz, haciéndose más viva, y, a poco, a través de las claraboyas del sudeste, un chorro de irisada luz solar jugueteaba en las paredes».

Pero no son solo las hermosas frases ni la escritura eficaz de Stevenson para la acción y la aventura (recuerden La isla del Tesoro o David y Catriona), es la construcción de personajes, algunos cargados de ambigüedad como el siniestro y cobarde cura Sir Oliver.

Otros héroes en construcción como el protagonista Dick Shelton, cuya personalidad se irá forjando a medida que transcurre la novela. Es también el recuerdo de Cervantes, autor admirado por el inglés, evocado con esta frase: «(…) aquí tienes a mi compadre, de cuyo nombre no puedo acordarme»; o el anacronismo de hacer que se beba vino canario: «¡Más quisiera un noble de oro y un azumbre de vino canario que todas las venganzas del Purgatorio!»Recuerden que estamos en medio de la terrible guerra de las Dos Rosas, que asoló a Inglaterra y diezmó a su nobleza entre 1455 y 1487, cuando las islas que exportarían vino aún no estaban conquistadas.

Si bien ya se cultivaba vino en Fuerteventura, proveniente de las conocidas como vides de Aníbal, este se dedicaba al consumo interior. Pero la fuerza de la exportación vitícola de Canarias fue en el siglo XVI, ya conquistadas las tres de realengo, cuando alcanzaron la cuota del 65% de los vinos descargados en el puerto de Londres, sobre todo provenientes de La Palma y Tenerife.

La interesantísima historia del vino de Canarias la cuentan muy bien en dos interesantes libros el profesor Don Antonio Bethencourt, Canarias e Inglaterra, el comercio de vinos, y don Manuel Lobo en El comercio de vinos entre Gran Canaria y las Indias.

Ni que decir tiene que Stevenson nos recuerda a Balzac y su frase, usada por Marx y atribuida a otros: «Detrás de cada gran fortuna hay un gran crimen»; cuando escribe: «Vos, que sois clérigo, y sir Daniel (…) os habéis apoderado de los bienes de muchos y habéis hecho colgar y apalear a no pocos hombres. Ahora os piden cuenta de todo ello; pero, como al fin y al cabo, no sé por qué, siempre os favorece la ley…».

Es el origen de un gran latifundio inglés, resumen de los procesos de expropiación del pequeño campesino y la pequeña nobleza que se produjo en Inglaterra durante casi dos siglos, como nos cuenta Cristopher Hill en La revolución inglesa de 1640; un proceso que es parte de lo que Marx definió como acumulación originaria del capital.

Pedro Aullón y Esther Zarzo, en su edición de El deslinde de Alfonso Reyes nos recuerdan que para el gran polígrafo mexicano, la literatura es la manifestación humana más universal. Está penetrada de historicismo, pero al integrar los grupos metódicos históricos tiende a los rasgos básicos de la estirpe humana, cobrando validez antropológica.

Y en esta obra de Stevenson convierte sus protagonistas no sólo en individuos con personalidad propia, diferenciándose unos de otros sino además que los proyecta de forma tal que por momentos encarnan lo que podríamos llamar tipos universales.

Sir Daniel es el típico noble, canalla, explotador, violador y asesino, acostumbrado a hacer su voluntad y a que esta sea refrendada por las leyes; su compinche Sir Oliver, sacerdote, es arquetipo de la corrupción eclesial y su vinculación con el poder y las damas Alicia y Joanna escapan a la visión de damiselas en peligro y carentes de iniciativa.

Antes bien, Joanna se disfrazará de hombre, otro recurso muy cervantino, para escapar del destino que le reserva sir Daniel y Alicia no tendrá impedimento alguno en cabalgar, e incluso, coquetear con Dick Shelton. Ambas rechazarán la condena a la que les obliga su sexo: que su matrimonio se convierta en mercancía entre los poderosos, es decir, rechazan la cosificación de la mujer, diríamos hoy.

Pero el personaje que más evoluciona es Richard Shelton. De joven impulsivo y arrogante, convencido de su importancia, irá convirtiéndose en un hombre que madura con relativa rapidez, que rechaza la violencia y la guerra en la que los de abajo mueren al servicio de los de arriba y se arrepiente de dar muerte a alguno de sus enemigos, y hasta de su acto de piratería. Así la sentencia de Reyes se cumple.

Los personajes de Stevenson, paradigmáticos de una época de violencia y muerte, no solo encarnan los valores del momento en que viven, huyendo del anacronismo moral tan corriente en algunos autores, sino que evolucionan, piensan y se mueven al mismo tiempo que las ideas de su sociedad van a cambiar.

Pues la guerra de las dos rosas, que significó diezmar la nobleza, sobre todo la pequeña, abrió la puerta a la dinastía de los Tudor que trajo el renacimiento de las ciudades italianas a Inglaterra. Esas ideas que ponían el hombre en primer lugar frente a la sangre, dios y la misma naturaleza. Shelton y su amada Joanna pondrán su amor por encima de la gloria que traería servir al duque de Glousceter, futuro vencedor de la guerra civil.

Por todo ello o, por tan solo volver a la adolescencia literaria, le sugerimos que lean esta novela que sobrepasa la simple de aventuras para convertirse en una obra maestra.