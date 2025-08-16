"Hey, pana boomer": Aquí tienes 25 términos de TikTok para ampliar tu diccionario personal

Hey, pana boomer, ¿cansado de sentir fomo por no comprender los tiktoks que le comparten sus hijos? Pues pase y acomódese, que aquí comienza una traducción simultánea de la jerga joven. Deje sus prejuicios en la puerta, porque lo que sigue no es un diccionario académico, sino un inventario de palabros que, con toda seguridad, en un par de meses quedarán desfasados y en el olvido. Porque esta lengua vernácula, casi al igual que la energía, ni se crea ni se destruye, sino que se transforma.

La cultura de Internet alimenta un gran glosario de modismos que se percibe en el habla y el marketing de grandes empresas hecho por fichajes de la generación Z. Y en un giro cómico de los acontecimientos, esto ha desatado un simposio de expertos académicos alarmados en los medios de comunicación que tratan de desencriptar el significado de PEC y coquette.

Si es la primera vez que se asoma a este tipo de diccionario para descifrar a la cohorte de la generación Z, conviene advertirle de que existe un volumen anterior. Como ocurre con Operación Triunfo, hay que mantener en barbecho los formatos para que no resulten cansinos.

Aquí glosa la terminología de la carpeta clasificada de la Fundéu; el monstruo de la parálisis del sueño que se le aparece bajo las sábanas a los catedráticos de la RAE.

Aura

sust. Fue la palabra del 2024 de los jóvenes alemanes. En España su uso se ha popularizado este último año y sirve para resaltar la presencia, magnetismo y prestigio de una persona. El aura es un valor estadístico que se gana o se pierde en puntos, tal y como funcionan los juegos de rol o videojuegos RPG. Por increíble que pueda parecer, su antónimo es Laura. Ejemplo: «Ese degradado te da +1.000 de aura».

Brain Rot

sust. Significa «cerebro podrido» y es el subgénero humorístico más surrealista y sinsentido de Internet. Crece espoleado por el uso de inteligencia artificial y cuenta en su sanctasanctórum con una cuadrilla de personajes italianos a los que se glorifica. Véase Bombardiro Cocodrilo, un Frankenstein abominable resultado de un cruce entre aligator y artillero, archienemigo de Tralalero Tralala, un megalodón antropomorfizado que corre con zapatillas Nike. Estos son tan solo dos ejemplos de este absurdo subgénero que cada día alumbra nuevos objetos semihumanos. Ejemplo: «Creo que tengo el humor roto por culpa del brain rot».

Charca

adj. Término despectivo para designar a personas que disfrutan de realizar actividades demasiado comunes, masivas o mainstream a las que se les justifica no tener profundidad o personalidad. Véase escuchar a Quevedo, disfrutar de un encendido navideño o hacer cola durante horas para comerse un pollofre en Chueca. «Charca y orgullosa: Clipper, calima y cholas».

Cucaracho

sust. Un hombre carente de la archiconocida "responsabilidad afectiva". Entre los comportamientos más comunes de este espécimen que solo se percibe a sí mismo están la manipulación, usar señales mixtas por conveniencia. Ejemplo: "Dejé al cucaracho de mi ex".

Disociada

adj. Alude a un estado de desinhibición de la realidad que se asocia a los eventos traumáticos o a las enfermedades mentales como la depresión. Cuando el cuerpo está, pero la cabeza no. La banalización del concepto ha llevado a que se redacte una nueva acepción del término, más superficial, que en líneas generales podría traducirse como «estar desconcentrado». Ejemplo: «Perdona, estaba disociando».

Demure

adj. Anglicismo que se utiliza para describir una estética y actitud que valora la discreción, la elegancia y la atención al detalle, en contraste con estilos más llamativos o extravagantes.

Evento canónico

sust. Palabra compuesta usada de forma memética y exagerada para describir un acontecimiento social o sentimental relevante que entra en la historia personal de alguien. Ejemplo: «Apuntarse al gimnasio después de una ruptura es el evento canónico de los hombres».

Fomo

sust. Acrónimo de Fear Of Missing Out [en español, "miedo a perderse algo"]. El fomo, es un sentimiento de ansiedad y preocupación ante la posibilidad de no formar parte de una actividad divertida. Ejemplo: "Me da mucho fomo no estar en el concierto de Bad Bunny en Puerto Rico".

Flop

sust. un bajón, un fiasco o un fracaso. A menudo se emplea en la industria musical, cuando un cantante no cumple las expectativas de sus fans. Ejemplo: «La fiesta fue horrible. Vaya flop» o «El disco es malísimo. Está en su flop era».

Furro

sust. Subtribu de personas que se identifican con animales de pelo largo como zorros, perros o gatos. Procede de la palabra anglosajona furry, que significa «peludo». Los furros se disfrazan como animales antropomórficos y están asociados a la cultura friki.

GRWM

Acrónimo de Get Ready With Me [Prepárate conmigo]. Expresión asociada al mundo de la moda y Tik Tok. Usado por las influencers en su rutina mañanera de cuidado facial.

Migajera

adj. Coloquialismo que define a las personas conformistas. Ejemplo: «Se acabaron las amistades migajeras».

Posh

adj. Algo distinguido, elegante o pijo. Puede tener una connotación negativa para definir lo snob. Ejemplo: «Eres tan posh que te comes una smash burguer con cuchillo y tenedor».

Potaxie

sust. Tendencia fraguada por la comunidad LGBT e ilustrada por una mitología de frutas y verduras que luchan contra los fifes. El término nace a partir del vídeo viral de una mujer de República Dominicana que afirmaba convencida que el aguacate tenía «potatsio». Ejemplo: «Soy demasiado potaxie para unos pantalones pitillo».

Puchaina

sust. Título por los que se conoce a los seguidores del culto potaxie. Este fenómeno de aguacates con pestañas postizas y leyendas narradas con IA tocó techo cuando el PSOE bajó al barro y conjuró su propio mito de la «puchaina psoísta».

Scrollear

v. Anglicismo para referirse a la acción de consumo de contenido vertical en redes sociales. Ejemplo: «Procrastino scrolleando».

Face card

sust. Anglicismo para referirse al capital social que otorga la belleza de una persona. Ejemplo: «¿Aceptas face card como método de pago?», o «La face card nunca sale denegada».

Placenta

adj. Sinónimo de "charca".

Pick me girl

adj. Mujeres que, directa o indirectamente, buscan obtener validación masculina. Incluso aunque eso implique menospreciar a sus amigas. Este término se ha tachado como misógino en Internet. Ejemplo: «Cassie, de la serie Euphoria, es una pick me porque solo quería llamar la atención de Nate».

Yassificar

v. Slang queer que proviene de la expresión de celebración «Yasssss, queen». Empleado verbo refiere el embellecimiento o recargado hasta la extenuación para adaptarse al canon de belleza, como en el maquillaje drag. En 2021 se popularizó un meme que yassificaba imágenes históricas, como de Sigmund Freud o Cristóbal Colón. Ejemplo: «Las Verdunch son la yassificación de Los Morancos».

Imperio romano

sust. Forma compuesta para referirse a obsesiones y fijaciones. Empezó como una broma el tiempo diario al que le dedicaban los hombres a pensar en el imperio romano. Ejemplo: «Mi imperio romano es el man que conocí hace meses en una discoteca en EE.UU e hice contacto visual tres segundos y al cuarto estábamos presentándonos. Al minuto se aburrió de estar con sus amigos y pidió un sitio en el vip para hablar mejor». [Extraído de un tuit].

Soportar

v. Muestra de apoyo incondicional. Ejemplo: «En términos de soportar, no está soportando».

Skibidi

sust. Fenómeno lingüístico sin contenido semántico, en la que la fonética prima sobre el sentido de la palabra. Responde a una memética absurda, viral por su absurdo, como ocurre con el brainrot.

Rizz

sust. Abreviatura de «charisma» [carisma] o «labia». Tener rizz o el argot del rizz farming va asociado a los chads, [hombres alfa de Internet]. Ejemplo: «Me quedé sin rizz cuando me habló de política».

Woke

adj. Originalmente designaba a los activistas que denunciaban injusticias sociales, como racismo u homofobia. En sentido estricto, significa «despierto», y su semiótica actualmente refiere más a una etiqueta despectiva que se emplea desde el sector de la ultraderecha, que a un concepto de identidad y resistencia.