Flamenco, rock y poesía en Las Palmas de Gran Canaria

El próximo sábado 20 de septiembre se vivirá en LPA B&M Festival 2025 una de las jornadas más intensas, diversas y esperadas del panorama musical en Canarias. Una auténtica combinación de leyendas, frescura y actitud, con la presencia de artistas que marcarán un antes y un después en esta edición.

En lo más alto del cartel se encuentra G-5, un «dream team» formado por cinco pesos pesados de la música española: Kiko Veneno, Muchachito, Diego el Ratón (Los Delinqüentes), Tomasito y El Canijo de Jerez. Una banda nacida de la amistad y la carretera, que une flamenco, rock, rumba, actitud callejera y pura energía fiestera sobre el escenario.

Con una gira muy limitada por España, su paso por LPA B&MF será una de sus pocas actuaciones en vivo este año. El grupo llega como un soplo de aire fresco en el que los egos desaparecen y reina el disfrute colectivo. Un show vibrante, salvaje y espontáneo, que promete ser uno de los grandes momentos del año en el circuito nacional de festivales.

«No venimos a demostrar nada, venimos a disfrutarlo todo», aseguraron recientemente en un encuentro con El País.

El sábado 20 no será solo la noche de G-5. El escenario se llena de talento con propuestas que llevan la diversidad por bandera:

León Benavente, una de las bandas más influyentes del indie rock español, presentará su nuevo álbum Nueva Sinfonía para el Caos, un trabajo que amplía los límites de su ya intenso directo. Su presencia en Las Palmas promete un show inolvidable, emocional y arrollador.

Maruja Limón, cinco voces femeninas que combinan flamenco, rumba, pop y música latina con una actitud moderna y sin etiquetas. Llegan con su reciente colaboración con Iván Torres (Efecto Pasillo), un tema titulado «Qué será de mí», que une lo mejor de Barcelona y Canarias. ¿Habrá sorpresa en directo?

Sofía Gabanna

Sofía Gabanna, una de las voces más poderosas del rap actual, con letras cargadas de emoción, discurso social y energía escénica. Aunque algunos la identifiquen como «la hermana de Nathy Peluso», Gabanna brilla con sello propio, construyendo una carrera que mezcla poesía urbana con fuerza escénica.

Visibilidad a la escena local

Junto a estos nombres consagrados, tres de los artistas emergentes seleccionados del circuito Las Arenas Music también formarán parte del cartel del sábado, como parte de la apuesta del festival por dar visibilidad a la nueva escena local y ofrecer una plataforma a talentos que buscan consolidarse en la industria musical.

LPA B&MF 2025, patrocinado por Heineken y con el apoyo institucional del Cabildo de Gran Canaria a través del programa La Isla de mi Vida, y del Gobierno de Canarias, consolida su papel como el gran evento musical del final del verano en Las Palmas. Un festival que mezcla tradición y vanguardia, nombres históricos con nuevas voces, música en directo con experiencias gastronómicas cuidadas, y que se ha convertido en cita obligada para amantes de la música y la cultura en el Archipiélago.

Las entradas están disponibles a través de www.tickety.es y www.entradascanarias.com, asegurando acceso a una de las noches más esperadas del año musical en Canarias.