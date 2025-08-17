Ham Summer Party en el Pecado Ibérico: un aperitivo de música electrónica y brochetas de jamón

La intersección azul de la calle Cebrián con Pedro de Vera en el corazón del barrio de Arenales aloja una tasca en la que se detiene el tiempo: su ambiente íntimo, la calidez de su estética retrovintage y sus distintos espacios regados con los mejores vinos e ibéricos invitan a tomar asiento y desoír los relojes.

Las letras que rutilan a la luz de sus farolas anuncian el Pecado ibérico, que atesora 13 años de recorrido a sus espaldas cumplidos este verano con una legión de pecadores fieles que peregrinan cada semana a su confesionario.

Pero el próximo sábado 23 de agosto, el espacio se reinventa durante unas horas al abrigo de una nueva iniciativa, Ham Summer Party, que transforma la tasca en una fiesta gastromusical a la hora del vermú de la mano de los djs Kevin Llarena y Carlos Sánchez. La idea consiste en «fusionar dos conceptos: la música electrónica y el aperitivo», indica Joaquín Carrillo, propietario del Pecado Ibérico, que alumbró esta idea junto con Llarena con el objetivo de implementar ofertas de ocio novedosas en el local durante la época veraniega.

Para ello, el Pecado vaciará de mesas y sillas su salón principal para crear una pista de baile, con los decibelios controlados, y crear «un ambiente especial y distendido con los amigos de la casa y quien quiera pasarse a disfrutar de buena música y un buen aperitivo», en palabras de Carrillo.

El evento se desarrollará en horario de 12.00 a 16.00 horas, con entradas a 25 euros, que incluyen una consumición de Aperol Spritz o cerveza [a elegir] y tres brochetas combinadas con jamón a cargo del equipo del Pecado. «El ingrediente común será el jamón, que da nombre al proyecto, que combinaremos con queso, membrillo, olivas y otras delicias», avanza Carrillo.

Por su parte, los productores y djs Carlos Sánchez y Kevin Llarena amenizarán el rato con sendas selecciones de sonoridades electrónicas inspiradas en la atmósfera del espacio. El dj Carlos Sánchez, propietario de Quantum Studios y uno de los fundadores de Discolate, promete una selección de «deep house, house, algo de balearic, quizás con alguna pincelada entre disco y funk» con el propósito de «tratar de contar una historia para amenizar el lugar».

El equipo aguarda con ilusión la celebración de este evento a la esperan «dar continuidad» en próximas ocasiones.

Trayectoria

Distinguido por su exquisito maridaje de gastronomía, arte y buen gusto, el Pecado Ibérico abrió sus puertas en el año 2012 y cumplió 13 años el pasado 13 de julio aliñando encuentros alrededor de sus vinos y platillos

Concebida al principio como una tienda de aceite y vinagre alrededor del concepto del jamón, el Pecado Ibérico ha forjado una identidad propia como tasca de productos gourmet o delicatessen, donde destacan sobre todo su decoración artística y creativa, atestada de libros, cuadros, instrumentos y mobiliario vintage o reciclado, así como la atmósfera cálida e íntima que propicia ratos para el recuerdo. «A lo largo de estos 13 años hemos generado una comunidad fiel de clientes del barrio e incluso vemos a sus hijos hacerse mayores y pasarse también por aquí», sonríe Carrillo.