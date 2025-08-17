Yanet Acosta desvela, a través de las recetas de las mujeres de Canarias, un pasado silenciado

La cocina de una casa es mucho más que el lugar en el que se prepara la comida. Se convierte en un espacio seguro, de confianza, en el que se recibe a las visitas y en el que se toman importantes decisiones. En ella, se puede ver pasar la historia ante la mirada de las familias que la ocupan y, como custodios de esa cronología, los dietarios y recetarios, se convierten en un legado que va mucho más allá de una mera recopilación de ingredientes y pasos a seguir para preparar un buen banquete. La escritora, investigadora y profesora de la Universidad Rey Juan Carlos Yanet Acosta (Garachico, 1975) es buena conocedora de ello y ha decidido rescatar las historias silenciadas de cientos de mujeres canarias que plasmaron en esas páginas mucho más que los pasos necesarios para lograr un buen potaje. Recetarios domésticos históricos de Canarias: identidad y diálogo intercultural con nombre de mujer es el nombre del proyecto con el que ya ha recuperado más de 5.000 recetas de entre los siglos XVIII y el XX.

Yanet Acosta ha estado relacionada con el mundo de la gastronomía y la agroalimentación desde el comienzo de su carrera, primero como periodista y después como profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Este proyecto surgió en 2021, a raíz de una invitación del ahora codirector del proyecto Alejandro Martín Pereira, quien le propuso revisar los archivos en busca de recetarios de los que poder extraer la historia de las mujeres de Canarias. Sin embargo, Acosta reconoce que ya ella en el año 2000 había encontrado recetarios que habían llamado su atención, «aunque no tenía la madurez suficiente como para iniciar una línea de trabajo como la que ahora estamos desarrollando».

Inicios en Garachico

Hace 25 años, encontró un recetario en el Archivo Municipal de Garachico, donde la archivera Evelia Suárez prendió una chispa que ahora se convierte en llama a través del proyecto Recetarios domésticos históricos de Canarias: identidad y diálogo intercultural con nombre de mujer. Esta línea de investigación arrancó en los archivos municipales de las Islas, lo que les permitió regresar precisamente a Garachico y, de ahí, a Santa Cruz de Tenerife, La Orotava, Gran Canaria o La Palma, visitando tanto espacios públicos como colecciones privadas. Además, Acosta anuncia que esta iniciativa tendrá continuidad en los próximos años completando el espacio virtual para el conocimiento e intercambio de la cultura culinaria y gastronómica canaria a través de entrevistas orales para ampliar esta red de historia y conocimiento.

Tras cuatro años de trabajo exhaustivo, reconoce que no ha sido una labor sencilla porque, «aunque hay muchas personas que miman su patrimonio familiar, prefieren no hacerlo público». Así que valora el apoyo recibido por todas esas personas que han decidido sumarse al proyecto, aunque matiza que, cuando se encarga de digitalizar algún archivo, es la familia la que decide qué parte se publica finalmente, ya que en ningún caso tiene que ser al completo.

Más allá de las recetas

Pero el trabajo de Acosta va más allá de la mera investigación de estos archivos, ya que se ha encargado de ampliar la información con otras fuentes y tratar de conectar los relatos. El objetivo último de la investigadora es «construir la historia de esas mujeres que no fueron tan importantes en su momento pero que nos han dejado un importante legado a través de sus conocimientos culinarios».

Desde la cocina, Acosta está siendo capaz de desentrañar los detalles completos de una época pasada. «Desde la cotidianidad podemos acceder al momento político, por ejemplo», reflexiona la tinerfeña quien, más allá de dar a conocer recetas de otros siglos, también está construyendo el relato de la vida de miles de mujeres canarias.

Historias conectadas

A través de la página web, el canario curioso puede descubrir las más variadas historias del pasado canario. El fondo Lorenzo-Cáceres, por ejemplo, alberga la historia de las mujeres de la familia Monteverde. Las recetas y recetarios hablan de esta familia y de la condesa de Siete Fuentes quien, a través de sus escritos, relata su día a día, su forma de ver el mundo y las personas con las que compartía su vida, como las cocineras que trabajaban en la casa familiar. «Me llegó mucho al alma un relato que realiza sobre un almuerzo campesino que se celebró en su finca porque yo soy nieta de campesinos y me vi reflejada en aquellas páginas», celebra la investigadora, quien encontró en esos archivos las primeras recetas dulces que incluían chocolate, así como el empleo de plátanos como un ingrediente más.

Dolores Martin de Rolo, del Archivo de la familia Páez Rolo. / LP/DLP

Pero los recetarios no son meras instrucciones culinarias. Así lo resume Yanet Acosta quien reflexiona que, hasta no hace tanto tiempo, a las mujeres tan solo se les permitía escribir estas instrucciones y eran la única forma que tenían de expresar sus pensamientos sobre el papel. A través de estos dietarios, se pueden descubrir muchos más secretos de una época ya que, explica la experta, lo habitual es que estos libros lleguen acompañados de numerosos papeles sueltos que pueden tener que ver, o no, con la faceta culinaria de la familia. «Hemos encontrado cartas que incluyen más recetas o recortes de periódicos que nos dan una idea de lo que estaba ocurriendo en ese mismo momento en otra parte del mundo», expresa.

En este sentido, destaca el fondo Álvarez Rixo, al que tuvo acceso en la Universidad de La Laguna (ULL) y a través del cual pudo descubrir la historia de Gregoria Rixo y otras mujeres de Los Silos y Buenavista. «Ella era una estupenda cocinera y en esos documentos encontramos incluso recetas de finales de siglo XVIII escritas en inglés, algo que a mí me apasionó», reconoce Acosta, quien encontró en esos papeles datos tan curiosos como la elaboración de un pudin de papa.

Felisa Negrín González, extraída del Archivo Municipal de Tegueste. / LP/DLP

Pero el trabajo de recopilación de archivos realizado a través de este proyecto va más allá del mero resumen de información. Acosta habla de la importancia de digitalizar estos archivos. «Hay mucha gente que se pone a transcribir estos documentos pero yo soy más partidaria de la digitalización porque los recetarios originales incluyen información más allá de las propias instrucciones culinarias. No importa que haya tachones o que tengan faltas ortografía porque la esencia de estos documentos va mucho más allá. Estamos hablando de la cotidianidad y de abrazar la historia de una manera diferente», reflexiona la investigadora.

A través de la página web de Recetarios domésticos históricos de Canarias, todos aquellos interesados pueden descubrir las historias detrás de estas recetas, aunque Yanet Acosta explica que aún no se encuentran publicadas todos los relatos a los que ha tenido acceso porque el trabajo se va amontonando.