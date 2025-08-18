Silde, la «bad bitch» del rap que inaugura el Mojo Music Festival

El rap descarado de la cantante grancanaria Silde, una bad bitch con fijación por la iconografía dosmilera y el verbo afilado, inaugura este viernes el Mojo Music Festival. Respaldada por el dj Woodhands, uno de los papis del género urbano en Gran Canaria y padrino del dj Highkili, el productor la acompaña en la alineación de un cartel festivalero que atrae a proyectos de éxito como Instituto Mexicano del Sonido o Delafé & Las Flores Azules.

Silde es el alter ego de Silvia de Felipe (Las Palmas de Gran Canaria, 2001), una artista que riñe en los códigos de expresión del rap canario en cuanto a estructura, forma relamida y vínculos férreos. Pertenece a una nueva hornada de raperos patrocinados por otros nombres ya consolidados, como el artista O.G Gara, cantante con la misma mística y que decidió arroparla como telonera en su último concierto dentro del Aguere Espacio Cultural, el pasado 5 de mayo.

El viernes a las 20.00 horas Silde debuta en el escenario de la plaza de la Música tras hacer callo en el circuito en vivo canario, donde se ha ejercitado en la Sala Faro; el club nocturno Azabache; el Sótano Analógico de la calle Tomás Morales o protagonizado afterworks en el local Bien de Amores.

Con todo el trajín, cuenta recién aterrizada de La Palma que el concierto de este viernes le supone el cierre de una etapa para mudarse a la capital del país. «A mí Madrid no me gusta, pero es más barato y fácil hacer música. En mi situación no puedo gastarme 500 euros en producir una canción», explica. Hasta hace unos meses, ayudaba en un centro de menores como auxiliar educativa y reinvertía la nómina en sacar más música: «Me toca buscarme la vida».

Silde, en una instantánea para el videoclip de ‘Por ley’. / Calvo Kabron

Tras el Mojo Music Festival, fija en la hoja de ruta el eventu murciano La Village, el 27 de agosto, un encuentro gestionado por el productor musical Perkin. Ayer todavía le duraba la afonía por debutar en el evento inaugural del ResisTime Live Fest, organizado el sábado en el local de Los Llanos de Aridane y que administra el músico palmero Jesse Chacón. «Es el estudio más loco que he visto en mi vida», asegura.

Trayectoria

Sabrá el que ejerce el oficio de la escritura que la musa siempre llega temprano. Silde inicia su trayectoria y compone poemas cuando aprende a escribir. Encierra en una libreta un heterogéneo de ideas con poemas, microcuentos y guiones de películas, hasta que con 15 años prueba el hip hop.

Y así, lo que comienza con una tarjeta de sonido en la habitación, transita de las maquetas caseras a los singles cuando en 2022 comparte, a través del espacio creativo sotta, su primera canción Siempre serás tú. Una salida del cascarón autotunizada y difundida en redes sociales por otros artistas canarios como Ptazeta, lo que marca el arranque público de su carrera.

Silde, en una instantánea para el videoclip de ‘Por ley’. / Calvo Kabron

Estilísticamente su propuesta sonora se mueve entre la raíz del rap clásico, a lo que se llama el boom bap, y la experimentación con trap o autotune, aunque su horizonte apunta hacia la producción propia y una banda de músicos sobre el escenario. En el espejo de los creadores en los que se mira está la rapera malagueña Faenna, Bejo o Gata Cattana, entre otros.

Entre tanto, comparte camino con otras artistas como Safiro, pieza de un engranaje femenino que ocupa cada vez más espacio en la escena urbana canaria, y poco a poco, pule su factura sonora con algún que otro tema para mantener actualizada las playlist.

Manrique, uno de sus últimos lanzamientos, marca un salto hacia la producción más cuidada y le sirve para reivindicar que pertenecer al género urbano, el más mainstream junto al pop, no desatiende su propia identidad cultural y política.

La manera en la que articula los códigos del rap canario responde siempre desde la misma chulería que exhibe en Bad Bitch: «Hace tiempo que no le llamo/ pero si lo hago al primer toque está en mi rellano». Remanente que queda en Por ley, la canción que estrena mañana junto al productor Calvo Kabrón.

Arropada en el trabajo de productores y figuras locales con Pedro Leputé como aliado de confianza, Silde sostiene su ascenso sobre una red sólida de compañeros y amigos en la que nunca faltan en primera fila.