Camilo Lara, artífice de Instituto Mexicano de la Música: "Si pudiese remezclar un himno sería La Internacional Socialista"

¿Cuál es la receta de mojo chilango que trae Camilo Lara a Gran Canaria?

Punk cumbia garage, mariachi y un poquito de electrónica. Revuelto y con limón y sal.

A menudo se le pregunta por lo que seleccionó en Algo + Ritmo 2004-2024, pero casi nunca por lo que decidió dejar fuera de la selección.

La verdad es que siempre lo pensé como un vinilo doble. Entonces puse lo que cupo. Dejé fuera algunas cosas…pero ya se usarán en el volumen 2 en 20 años.

¿Qué es lo que ha pasado en estas dos décadas para que el eje cultural cambie de lo yanqui a lo latino?

Creo que, por ejemplo, grupos como el mío, que han estado picando piedra. Nosotros caminamos para que otros corran. Así es esto.

Tratándose de un recopilatorio de canciones históricas, ¿qué lectura extrae de su trayectoria si escucha en sentido opuesto el tracklist de Algo + Ritmo?

Es un diario de viaje. Es como leer mis diarios.

Y en este recopilatorio, ¿qué es el ritmo y por qué algunas canciones carecen de él? ¿Es bailable la música sin ritmo?

El ritmo no es para bailar. Y la otra, la portada lo dice muy claro. Es Algo de ritmo. Algo de no.

El sampleo es uno de sus elementos fundamentales, ¿qué es lo que encuentra adictivo en el juego de la tijera?

Me gusta como suenan las cosas sampleadas. Toman otra dimensión. Se reimaginan. Muchos de los samplers los hago yo. Pero me gusta la textura.

Cuando comenzó, la música popular mexicana era considerada “de pobres”. Otra gente percibe ya el folklore como algo obsoleto, ¿por qué la música popular sufre este desprecio por parte de ambos sectores de oyentes?

Pues yo creo que eso pasaba cuando empecé a hacer música. Pero ahora la cosa ha cambiado. Ha habido una revalorización de la música popular, lo que me hace muy feliz.

Antes de la música trabajó de camarero. ¿La meritocracia existe en la música o siguen ganando los que ya tienen una mesa reservada en la industria?

Siento que no tiene nada que ver que haya sido camarero con ser músico. No es que fui camarero, luego cocinero. Luego jefe del restaurante, luego me puse a hacer música y seguí el mismo proceso. En la música no hay camareros.

¿Se ha superado ya el referirse a los “músicos de ordenador” o DJ, como algo despectivo?

No. Pero estoy trabajando en ello.

¿Y qué error básico cometen los nuevos productores que trabajan con presets digitales?

La elección de los presets. Si escogieran los buenos, serían geniales.

¿Recuerda qué le atrajo de las bandas sonoras para acabar montando un sello discográfico y una productora de cine junto a Alfonso Cuarón?

Como si fuera ayer. Pero no fue ayer. Eso fue lo primero que hice en el cine.

Festivalitis: ¿Hay sobrepoblación de festivales en verano? O es que nos faltan curadores que les den sentido.

La verdad no sé. Hay muchas ciudades, muchos grupos, muchas cervezas que beber…Gracias a los festivales puedo viajar, presentar mi musica.

¿Qué quiere decir el término ‘dutyfreecación’ de los festivales?

Pues eso. Que en cada aeropuerto hay un duty free igual a otro. Así pasa. No todo es así, Hay festivales muy interesantes y con buenos line ups.

Como “perro trufero” que todo lo que huele se convierte en oro, ¿qué nombres canarios le llaman?

Mmm…para ello les pido que oigan la siguiente temporada de Dilo Camilo por Radio 3.

¿Qué le parece la evolución del corrido tumbado, de clandestino a masivo?

Nunca fue clandestino. Como todo movimiento, empezó con unos originales, luego con otros que copiaron. Pero no era clandestino. Clandestina la Lambada, como en la peli, la prohibieron y te metían a la cárcel si la bailabas.

¿Cómo vive la tormenta política que desata la censura de los narcocorridos y vetos en conciertos?

No me he atrevido a cantar mis corridos pesados.

Si le dieran carta blanca para remezclar un himno nacional (sin límites técnicos), ¿qué haría?

La Internacional Socialista.