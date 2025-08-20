Olga Cerpa, en el Festival Mundial del Bolero en México

La cantante grancanaria Olga Cerpa actuará en el Festival Mundial del Bolero que se celebra en México, donde ofrecerá dos conciertos en acústico con Mestisay en dos emblemáticos lugares de la capital y de la ciudad de Puebla, repitiendo por segunda vez en un año su presencia en aquel país.

Invitada por Rodrigo de la Cadena, un personaje fundamental en la revitalización del bolero en su país y en otros países latinoamericanos, Cerpa actuará en la décima edición del Festival Mundial del Bolero, que se celebra anualmente en el prestigioso Teatro de la Ciudad y que este año ocupa tres fechas en el calendario cultural capitalino. La solista grancanaria, que actuará en la gala final, será la única representante en esta edición de este lado del Atlántico y será acompañada por la Orquesta mexicana del Bolero, formada por una veintena de profesores.

Antes de ese prestigioso evento se presentará este miércoles, esta vez con repertorio propio y acompañada por las guitarras de Hirahi Afonso y Manuel González, en el Foro del Tejedor. Se trata de un acreditado espacio de conciertos situado en la Colonia Roma, habitual parada de cantautores y formaciones acústicas del ámbito de la canción popular en Ciudad de México. Al día siguiente, Cerpa repite concierto en un escenario cultural de referencia de la ciudad de Puebla, el Breve Espacio.

Además, durante su estancia en México, coordinada por Tomeguín producciones, realizará una amplia ronda de entrevistas por algunos de los principales medios de difusión tales como TV Azteca, La Jornada, Canal 11, la B grande de México o Sale el sol.

Nuevo disco

A su vuelta a casa, al combo canario y su cantante les esperan diversas actuaciones en el Archipiélago y en noviembre próximo el inicio de la grabación del que será su nuevo disco que, en esta ocasión está previsto que sea grabado en Lisboa. Cerrarán el año con varias actuaciones en Colombia y la producción de su esperado Concierto de Año Nuevo en el sur de Gran Canaria.

De la Cadena es productor, pianista y cantante, Premio Nacional de Periodismo y Director Artístico de un popular programa televisivo de difusión estatal titulado Noches, Bolero y Son, es además fundador del Instituto del Bolero México ante la Unesco. En la primera visita de Olga a tierras mexicanas, el músico dedicó un exclusivo capítulo de su programa de televisión en Canal 11 a nuestra cantante, disponible en su canal de Youtube. En aquella ocasión, además, la invitó a actuar una noche en La Cueva, el club nocturno que regenta en la capital azteca, donde fue acompañada entonces por una big band.