John Morales: «Mi conexión con la música del pasado es fundamental»

Hace más de un año, con motivo de su participación en las Islas en el Festival Malvasoul, bromeé con que si se planteaba mudarse a Canarias. ¿Aún lo duda?

(Risas) Vendré a Canarias mucho pero no creo que pueda quedarme ahí permanentemente.

¿Le gusta volver a las islas?

Sin duda, alguna. De este Archipiélago me encantan tanto cada una de sus islas como su gente.

¿Tiene el público canario algo distintivo?

Pues creo que sí. Los canarios son gente especial: cálidos, amables y de gran corazón. He hecho grandes amigos a lo largo de los años; gracias a la música, he formado ahí una buena familia.

Sus inicios hace cinco décadas como DJ en Nueva York le dan una idea general de cómo ha evolucionado tu profesión. ¿Ha cambiado la percepción del público sobre los DJ hoy en día?

Hoy en día, el mundo es diferente. Las redes sociales han permitido que DJs y artistas con la mente abierta alcancen la cima mucho más rápido que cuando yo empecé. Así es la vida: hay que adaptarse y seguir avanzando.

En sus sesiones combina éxitos clásicos con grandes temas actuales. ¿Es importante saber qué música se ha hecho en el pasado para evaluar lo que se está haciendo hoy?

Para mí es fundamental la conexión que tengo con la música del pasado. Crecí con muchísima música excelente que es importante aún hoy en día porque a través de remezclas han conseguido una nueva visibilidad.

Sus producciones y mezclas tienen millones de visualizaciones en YouTube y Spotify. ¿Son estas plataformas importantes para los artistas de hoy?

Sin las redes sociales actuales, los artistas no tienen forma de conectar con su público, tanto nuevo como antiguo. La forma en que los artistas conectan con su público no es la misma que antes. Ahora los artistas son dueños de su propia empresa y tienen un mayor control sobre su destino.

¿Se siente más cómodo como músico o como productor?

Me encanta producir música y artistas; me da más oportunidades de trabajar con diferentes personas y explorar nuevos y emocionantes talentos y música.

¿Qué música oye a diario?

Me encanta toda la música; disfruto de muchos artistas pero por úlimo estoy por Barry White.

¿Qué le ofrecerá al público que venga a Malvasoul a escucharle?

Pues soul, disco, house e incluso compartir mi herencia y mi pasado salsero para que la gente pueda conectar con ella.