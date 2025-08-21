Una productora canaria recupera el personaje de Heidi en el cine

La productora canaria 3Doubles recupera el mítico personaje de Heidi en una nueva película con conciencia ambiental, en coproducción con el alemán Studio 100, titulada El rescate del lince, que se estrena este viernes en las salas de cine de toda España.

Así, el célebre personaje ideado por la escritora suiza Johanna Spyri en 1880 regresará a la gran pantalla con una nueva misión: salvar a un lince. La trama de esta película de animación combina aventura, ternura y conciencia ecológica, tras décadas después de que este personaje infantil conquistara generaciones.

En concreto, la obra se presenta como una coproducción internacional entre España, Alemania y Bélgica, con animación en 3D de alta calidad. Según explica la productora en su página web, se mantiene «fiel» al espíritu del clásico atemporal, a la vez que cuenta una historia «completamente nueva» sobre la niña de los Alpes suizos. Además, cuenta con imágenes de paisajes y un «poderoso» mensaje ambiental.

En cuanto al argumento, Heidi vive con su abuelo en una cabaña en las montañas cuando recibe una invitación inesperada de su amiga Clara para pasar el verano con ella y su padre en el mar Báltico. Sin embargo, todo cambia cuando encuentra un cachorro de lince herido y decide cuidarlo hasta que se recupere pues el joven lince necesita desesperadamente volver con su familia en las montañas. Sin que su abuelo lo sepa, ella y Peter se encargan de salvar a su nuevo amiguito.

Todo se complica cuando un avaricioso empresario llamado Schnaittinger quiere construir un gran aserradero en las montañas y le tiende trampas al lince. Ahora, Heidi y su mejor amigo Peter deben proteger no solo al lince y a su familia, sino también a su pueblo y la naturaleza que tanto aman.

Fundado en 2017, 3Doubles Producciones es un estudio de animación líder con sede en Santa Cruz de Tenerife que ha trabajado en películas de animación 3D como SuperKlaus, nominada al Goya 2025. Actualmente, la productora trabaja en el filme Flamingo Flamenco y Rock Bottom, en coproducción con Alemania e Irlanda y México, respectivamente), Arnie & Barney y varios otros proyectos.

Por otro lado, este viernes también llegan a los cines El regreso de Ulises, Agárralo como puedas, la comedia española Sin cobertura, la película de terror Tiburón blanco. La bestia del mar y el thriller de acción Shadow force.