Quentin Tarantino debutará en el West End de Londres con su primera obra de teatro

Quentin Tarantino despierta pasiones y odios a partes iguales. Desde su irrupción en el cine con 'Reservoir Dogs' en 1992, no ha dejado de crear historias insólitas y originales que, con el paso de los años, lo han convertido en todo un fenómeno cultural. Parte de ese aura se debe al mito que gira en torno a su promesa de rodar únicamente diez películas antes de retirarse, un gesto que algunos consideran más una maniobra de márketing que una decisión artística.

Desde el estreno de su novena y última película hasta la fecha, 'Érase una vez en... Hollywood', en 2019, el mundo del cine permanece expectante ante el anuncio del que será su décimo y, en teoría, último largometraje. Sin embargo, tras la cancelación de su proyecto 'The Movie Critic' - que abandonó por considerarlo carente de retos profesionales y demasiado similar a su filme anterior- , el director volvió a dejar a todos en vilo.

Ahora, la sorpresa para muchos llega cuando el director, a sus 62 años, anunció en el pódcast 'The Church of Tarantino' que su siguiente proyecto no será en la gran pantalla, sino en el teatro. Y sí, al parecer, según el propio cineasta, "la obra ya está escrita" y se estrenará nada menos que en el West End londinense (epicentro por excelencia del teatro en Londres y donde se han estrenado grandes obras como 'Moulin Rouge' o 'El Rey León' ). Tarantino adelantó también que los preparativos comenzarán en enero y que el proceso podría extenderse entre año y medio o dos.

Para ello, el director compartió que planea abandonar su actual residencia en Israel -donde vive junto a su esposa, la cantante Daniella Pick, y sus dos hijos pequeños- para mudarse a Londres y estar así más cerca de la producción.

Además, el guionista de 'Amor a quemarropa' reconoció que si la obra "resultara ser muy popular, probablemente lo adaptaría al cine". De modo que este nuevo rumbo hacia el teatro también plantea la posibilidad de que este proyecto pueda llegar a consagrarse como su décima y última cinta.

Por ahora, son muy pocos los detalles que se conocen alrededor del estreno de este próximo proyecto de Tarantino en el West End. Sin embargo, eso no ha impedido dar paso a una especulación desenfrenada en torno a la obra.

Un repaso por su filmografía

No solo es uno de los grandes directores de cine y mueve a millones de fans, sino que además, en distintas ocasiones, ha dejado claro que él mismo es un devoto del séptimo arte, comentando y listando algunas de sus películas favoritas de diferentes géneros. Hasta ahora no se había pronunciado respecto a cuáles de sus propias obras valoraba más; sin embargo, en el pódcast 'The Church of Tarantino' no solo desveló cuál será su próximo trabajo, sino que también ofreció un minucioso repaso por su filmografía, en el que confesó cuál considera su favorita, cuál cree que es la mejor y cuál cree que le representa mejor.

Brad Pitt en 'Malditos Bastardos', la mejor película de Tarantino, según el mismo director. / EPC

Y sí, sin dudas, era una de las discusiones más controvertidas del cine decidir cuál es la mejor película de Quentin Tarantino. Y, ahora, el propio director ha dado su veredicto: el drama de la Segunda Guerra Mundial de 2009 'Malditos Bastardos' es para el su mejor filme; 'Érase una vez en Hollywood' es su favorita; y 'Kill Bill' es la que "nació para hacer". "Creo que Kill Bill es la película definitiva de Quentin, como nadie más podría haberla hecho", declaró. Y añadió: "Cada aspecto de ella está particularmente arrancado, como con tentáculos y tejido ensangrentado, de mi imaginación, mi ello, mis amores, mi pasión y mi obsesión".

La secuela de 'Érase una vez... en Hollywood'

Después del rotundo éxito de 'Érase una vez... en Hollywood', en 2026 llegará su secuela, 'Las aventuras de Cliff Booth', de la mano de Netflix. Y a pesar de que Tarantino continúe siendo el guionista y productor de este nuevo proyecto, renunció a su dirección. El estadounidense confesó que decidió no dirigir la película ya que no le entusiasmaba la idea de que su último largometraje fuera una secuela de uno de sus filmes.

Leonardo DiCaprio y Brad Pitt con el director Quentin Tarantino en el rodaje de 'Érase una vez en... Hollywood', en Los Ángeles. / Bauer-Griffin / SplashNews.com / GTRES

En su lugar, se hizo cargo de la dirección David Fincher. "Creo que David Fincher y yo somos los dos mejores directores", expuso Tarantino. A lo que añadió: "La idea de que David Fincher quiera adaptar mi obra, para mí, demuestra una seriedad que creo que debe tenerse en cuenta".