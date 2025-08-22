Camilo es el ‘Favorito’ de un Gran Canaria Arena a reventar

Camilo, el fenómeno latino del pop romántico y un inconfundible bigote repeinado al estilo Dalí, se convierte en el Favorito del Gran Canaria Arena. El cantante colombiano concentró la noche del viernes a su ‘Tribu’ —nombrete con el que se refiere a sus seguidores—, en el marco de la gira del álbum Cuatro.

Concierto de Camilo en Las Palmas de Gran Canaria. / Andrés Cruz

«Buenas noches mi Tribu», saludó el ganador de seis premios Grammy Latino. La ‘Tribu’ de la camilomanía agotó entradas con dos meses de antelación para volver a ver a su icono en Gran Canaria, con una asistencia de 8.000 personas. La vez anterior fue hace tres años, en el Granca Live Fest 2022, cuando el autor de Favorito (2020) o Vida de rico (2021) ya movía magnitudes y hacía del bigote su marca registrada.

Fuente de inspiración de su pop romántico aderezado con ritmos latinos es su matrimonio con la cantante y actriz Evaluna Montaner, que apareció con ovación en el estadio para cantar Plis (2024), otro éxito de la pareja después de Índigo (2022).

En total, 90 minutos de Camilo a toda máquina, en un setlist de 21 canciones que recogió sus temas más virales. Entre medias, hubo una breve pausa de las habituales baladitas buenrolleras y el tono se volvió lúgubre: «De ese amor de verano ya no queda nada», se lamentó. Maldito ChatGPT, una de sus últimas canciones de desamor, recrudeció el tono para hablar de los peligros del algoritmo, la inteligencia artificial y un corazón roto: «Tú no eres pa’ mí, me lo dijo ChatGPT».

Y de la música de Camilo, «el espacio seguro y lugar favorito» de su público infantil también se incluyó Gordo, tema para bailar y llorar a la vez, y la salsa de Bebé.

El artista, que debutó en 2008, después de ganar el concurso de talentos Factor X de su país en 2007, tuvo espacio en el concierto para interpretar composiciones tan conocidas como Tutu en acústico, Manos de tijera, su colaboración con Pablo Alvorán, El mismo aire y La boda.

La hermandad del bigote se personó en masa en el centro neurálgico de los conciertos masivos, también conocido como el barrio de Siete Palmas, con un arsenal de pancartas, nubes dibujadas en la cara y un toque de verde en el lagrimal del ojo. La iconografía inconfundible de la Tribu, junto con su logotipo en equis. No faltaron los llantos emocionados; selfies en el frontis del mamotreto de hormigón al entrar, ni la habitual toma de posición en un sitio privilegiado.

Los osados que anhelan esto último, deben madrugar. Melania Schiana y las hermanas Alba y Jenni Soto estaban en cola para Camilo a las 05.30 horas del viernes. El sacrificio les dio el pase de oro para ver al cantante bien centraditas y firmes en primera fila.

Buscaban volver a ver a su ídolo, tras el Granca Live Fest, 2022 gestionado por New Event, misma productora que levantó el macroconcierto del viernes. El trío grancanario de fans fue hasta el Aeropuerto de Gran Canaria el jueves, para ver la llegada de Camilo junto a su segunda hija, darle una caja de Tirma y poner en preaviso al intérprete: «Nos vemos en primera fila».

Esta que se levantó la noche del viernes es la evolución de la gira Nuestro lugar feliz Tour, que terminó en Medellín y se vio interrumpida por el nacimiento de su hija Amaranto. Tras su parada en Gran Canaria, el cantante colombiano pone hoy rumbo junto a su familia para visitar La Palma, su segunda cita con las Islas Canarias, como parte del festival ResisTime.