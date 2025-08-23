Cuando Chaplin se convirtió en Charlot

Como ha escrito Manuel Villegas López en su exhaustivo estudio Charle Chaplin, el genio del cine, «Charlot irrumpe en el cine, como don Quijote en la literatura caballeresca del siglo XVI. Del mismo modo que éste hace desparecer los libros de caballería, su figura estrafalaria, en unas insignificantes películas bufas, realizadas en un rincón del mundo que apenas se llamaba Hollywood, va a acabar con el folletín cinematográfico. Allí terminan los héroes y los mártires, y los bandidos y los buenos y los malos... y se asiste a la creación del hombre».

Esa innovadora irrupción tuvo lugar en 1914, en coincidencia con el arranque de la Primera Guerra Mundial, cuando según Eric Hobsbawm y otros historiadores empieza de veras el siglo XX. Por primera vez un anónimo y andrajoso hombrecillo de carne y hueso copaba el centro el imaginario social. Y una de las últimas, tal vez, en que el rigor artístico y la máxima popularidad hayan formado un tándem incontestable, tan plenamente conjugados.

Un humor elocuentemente sordomudo, de rabiosa impronta individual, en una sociedad serializada: en medio de la irrupción de las masas en la escena pública y de la científica explotación de taylorismo en las fábricas, en un ambiente prebélico; y cuando, en paralelo, el incipiente y poderoso invento del cinematógrafo, de apenas unos lustros antes, apuntaba hacia las grandes gestas histórica y literarias, de las emergentes producciones italianas, y los arquetipos inalcanzables.

Del mismo modo que Henry Ford comenzaba a producir automóviles chepudos y grandilocuentes, émulos todavía de los coches de caballo, la incipiente industria cinematográfica emulaba al folletín melodramático del XIX; y, ante semejante cadena de montaje, el mundo entero habría de flipar con la aparición de aquel personajillo enjuto y solitario, que medía lo mismo de perfil que de frente, y pobremente aviado, de un negro roído idéntico al de la espolvoreante oscuridad de la sala.

Desconcertantemente humano, demasiado humano. Pero más desconcertante aún: que, al tiempo, en que convertía a su creador en un prototipo del sueño americano, con un éxito fulminante, el personaje era, agazapado en su pellejo, una bomba-lapa de criticismo social, en un alud sostenido, hasta las tracas antisistema, ya en el cine sonoro, de Tiempos modernos (1936) y El gran dictador (1940).

El estreno fue el 2 de febrero de 1914. Aquel personaje, todavía con el sombrero de copa y el monóculo que le exige su empresario, Mack Sennett, encarna a un falso aristócrata; un preámbulo del excéntrico vagabundo que aparecerá ya en el siguiente corto, apenas cinco días después.

La primera cinta, que coincidía con el estreno del actor británico ante una cámara, era Making in living (Haciendo por la vida), un corto de un rollo de metraje, y con el rodaje en una única sesión, como la mayoría de las 35 películas que Chaplin protagonizó a lo largo de 1914, mientras duró su contrato con la Keystone, la compañía recién fundada, en aquel Hollywood aún rudimentario, pero ya cargado de intrigas y nepotismos, por el artero y atrabiliario Mack Sennett.

De pura chiripa, este había visto interpretar a aquel desgarbado y anónimo actor británico en sus mejores pantomimas, durante su reciente y larga gira por Estados Unidos con la compañía de cómicos de Fred Carno, y cuando su actor estrella, Ford Sterling, se puso exigente y pedigüeño, lo mandó a buscar. El empresario ahorraba, y Chaplin triplicaba su salario de actor teatral -de 50 dólares a la semana-, pero, sobre todo, consumaba su sueño largamente acariciado de franquear la puerta de Hollywood....

Así nació Charlot, ahora agasajado por el centenario de La fiebre del oro (1925) una comedia muda estadounidense ya completamente escrita, dirigida, producida y protagonizada por un consagrado Chaplin, y que, curiosamente, dos décadas más tarde fue reestrenada en versión sonora. Ahora encarnará a un vagabundo a quien de poco le servirá la momentánea felicidad material tras la pérdida de la amada. En cualquier caso, la fama del icono crecería de modo fulgurante, con su zarrapastroso atuendo fijo.

Como su creador, Charles Spencer Chaplin (Londres, 1889 - Vevey (Suiza), 1977), el inaudito personaje se conocerá primero como Charlie en el mundo anglosajón y Carlitos en Latinoamérica. Pero, con suma fortuna, el distribuidor francés Jacques Haik lo rebautizó por su cuenta, para Europa, como Charlot (con un exitoso viaje de vuelta, luego, a Hollywood y al mundo), y los distribuidores en España optaron, muchas veces, por incluirlo en el título, junto al mensaje más explícito o la actividad a que aludiese la película.

Así, por ejemplo, Charlot, camarero, como versa Caught in a Cabaret, la cinta en la que, luego de una saga de cortos de factura irregular, Chaplin puede, al fin, mostrar los primeros atisbos de su inconfundible impronta genial; pues, hasta entonces, Sennett y su obediente secuaz, Henry Lehrman, le han tenido -nunca mejor dicho- atado en corto, dirigiéndole, solos o en comandita, cada film, y ahora, por vez primera, el contratista de la Keystone le ha permitido debutar como director (o, mejor dicho, todavía como codirector, junto a la, además, coprotagonista, Mabel Normand, entonces y por muchos años, amante de Sennett...).

Del mismo modo, la primera película, Making in living (que, con libre asociación, podría traducirse también como Buscándose la vida) se llamó, curiosamente, Charlot, periodista. En ella, encarna a un falso aristócrata inglés (él será muchos años después Sir Charles Chaplin) que se hace pasar por periodista, y se adjudica falsamente la autoría de una noticia, para acabar, en una pueril comicidad caótica, junto al quitapiedras de un tranvía.

Como en una alegoría en vivo de su denuncia, a la vez, de la usurpación y la abyección mediáticas -con la critica añadida, tal vez, de que unos carden la lana y otros se lleven la fama-, el joven Chaplin habrá de vérselas, en su primera docena de películas, al principio con el rudo Henry Lehrman (al parecer, un impostor, que se había inventado un inexiste pasado como cineasta en Europa), quien, más papista que el papa, basaba su dirección en cortar por donde le venía en gana los más creativos momentos del actor; y luego, bajo las riendas del propio Sannett, a la par furioso por que aquel díscolo y desgarbado jovenzuelo inglés se niega a entrar por el aro de sus gags más convencionales y asombrado por el éxito ascendente de su inopinado Charlot.

Chaplin tiene apenas 24 años de edad, y como británico que ha trocado su condición de actor en gira por la de inmigrante, no pasaba de ser entonces, en aquel ambiente de artistas de Hollywood, un limey, como se les llamaba despectivamente, en el argot yanqui, a los inmigrantes ingleses de baja ralea.

En la segunda cinta, Kid autos races at Venice (Carreras de autos para niños), estrenada el 7 de febrero, menos de una semana después, es cuando aparece por primera vez con su típico atuendo inconfundible -la entronización de algo peor que un limey, un homeless de la pantalla- en una síntesis, al parecer, entre lo que traía en la cabeza y lo primero que encontró en un desván del vestuario la Keystone.

Tan difundida e imitada, luego, esa elemental imagen (como si fuese la osamenta, zarrapastrosa y tierna a la vez, de cualquiera que, desde entonces, se haya mirado en un espejo, pintada y poetizada hasta la saciedad) que, según la leyenda, el propio Chaplin participó de incógnito, muchos años después, en un monográfico concurso de disfraces de Charlot, y quedó en tercera posición...

Aquel año de 1914 (cuando, a partir del verano, en que se inicia la Guerra Mundial, no faltaría algún soldado que emulara a aquel excéntrico y terapéutico personaje, en los ratos libres de las barricadas, como ha recordado, en emotivas páginas, el escritor Blaise Cendrars), pero, sobre todo, el siguiente, de su estelar consagración, cuando el ya familiar vagabundo se erige, justamente, en El vagabundo (The Tramp), Chaplin habría de reencontrarse con la honda y efímera felicidad de sus primero años infantiles. Con su peculiar andar oscilatorio, pero con paso firme, se le ve marchar hacia el horizonte; su agridulce sonrisa de conejo será, en adelante, de conejo de la suerte, y bajo el mugriento hongo y bigotillo ridículo, el compás de su bastón de lino entre las piernas arqueadas, semeja la fiel que acierta el pleno en una ruleta de fortuna. En enero, rompe, al fin, con Sennett -que si, a lo largo del catorce, intentó varias veces rescindirle el contratro, ahora lo persigue billetera en ristre-, y firma con la compañía Essanay, por 5.000 dólares al mes, de la época; al tiempo que rescata a su hermanastro mayor, Sidney, compinche de los años de miseria conjunta, para que le lleve, en adelante, las finanzas.

Sí; ahora conseguirá estar más cerca del olvidado, apacible, eslabón inicial, cuando sus padres, igualmente, Charles Spencer Chaplin, de ascendencia franco-judía, y su madre, Lily Harley, de procedencia medio gitana (hay que tenerlo en cuenta para cuando, en el aún lejano El gran dictador, Chaplin denuncie que Hitler le ha tergiversado el bigotito a su Charlot)–, componían un tándem artístico, de logrados sketchs musicales, que holgada y divertidamente se ganaba la vida.

Duró poco; pues, tras la pronta separación, él caería en un duro y desquiciado alcoholismo, que le condujo a una muerte joven, a los 37 años, mientras le musitaba al oído, al niño Charles, inconexas declamaciones histriónicas. Y tras un peregrinar por la máxima indigencia, entre oficios indignos y separadas casas de acogida, la madre cayó en la locura.

Chaplin se convirtió, en cierto modo, en un niño de la calle, cayendo a lo más abajo en la periferia de los barrios pobres de su East End natal. A duras penas, lograba sobrevivir subiéndose a las mesas de las tabernas a hacer imitaciones, bailar o cantar, a cambio de algún penique; haciéndose cada vez más diestro en el hurto de comida en los mercadillos o, sobre todo, practicando el oficio de su invención que más le excitaba: acercarse con cautela a alguno de los muchos músicos callejeros que tocaban el organillo y, tras unos rápidos pasos de baile, adelantarse en pasar la gorra, como si fuese un número a dúo, y salir huyendo.

Es el gag de la orquesta en Charlot, músico ambulante, entre muchos otros reflejos en sus películas de aquella época aciaga, que duró hasta pasada su pubertad, cuando se enrola en algunas compañías siniestras de cómicos itinerantes, y consigue, finalmente, una cierta consagración en Inglaterra, con la Karno Pantomime Company, que le llevará, por puro azar, hasta las barbas de un típico empresario...Y, luego, todo sería pulir y desnudar en soledad a su patizambo personaje.

Elena Ferrante, gurú desde el anonimato

Aunque ahora se haya producido un repunte del interés sobre el tema, hay muchas obras contemporáneas que tratan sobre la amistad, como Tiempos de swing de Zadie Smith (Salamandra), En las manos, el paraíso quema de Pol Guasch (Anagrama), Frágil de Belinda McKeon (Malas Tierras) y El factor Rachel de Caroline O’Donoghue (Libros del Asteroide), por poner algunos ejemplos. Gema del Castillo menciona Mañana, y mañana, y mañana de Gabrielle Zevin (AdN), un pequeño terremoto editorial de 2023, y Raquel Congosto considera que Panza de burro de Andrea Abreu (Editorial Barrett) y Soñó con la chica que robaba un caballo de Sabina Urraca (Lengua de Trapo) son dos buenos ejemplos. Pero ambas coinciden en que si hay una obra sobre la amistad que les ha marcado es la saga Dos amigas de Elena Ferrante (Lumen).

Desde su anonimato —su firma es un seudónimo— la escritora italiana puso el mundo de la lectura patas arriba con la publicación de La amiga estupenda en 2011, el primer libro de su famosa tetralogía. En el documental de 2017 Ferrante Fever, dirigido por Giacomo Durzi, se analiza el fenómeno fan que se desató alrededor de la obra, azuzado además por el misterio sobre su figura (hasta el poco amigable Jonathan Franzen presta testimonio). «Podría releerla durante toda mi vida y me seguiría pareciendo una obra maestra», dice Del Castillo a modo de representante involuntaria del colectivo ferrantiano.