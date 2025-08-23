La destrucción del trabajo, tal y como lo conocemos, sobreviene frente al auge de la inteligencia artificial autónoma. Lo más reciente es cómo Mark Zuckerberg está contratando a los mejores ingenieros con paquetes multimillonarios, aludiendo a que la IA ya comienza a ejercer autonomía.

En un contexto histórico que podríamos llamar «la era de la destrucción del trabajo», la inteligencia artificial comienza a erigirse como un Ser autónomo, capaz de operar sin intervención humana directa. En su último paper, Mark Zuckerberg se muestra consciente de ese advenimiento, y plantea que la Inteligencia Artificial no es ya una mera herramienta, sino una entidad operante con voluntad propia, o al menos con capacidad de decisión autónoma.

El texto referido es un policy paper publicado por Mark Zuckerberg el 30 de julio de 2025, en el sitio web de Meta. Ese mismo día, Meta lanzó una página dedicada a esta visión, titulada «Personal Superintelligence», donde Zuckerberg expone su perspectiva sobre una inteligencia artificial “superinteligente” al servicio individual.

Para enfrentarse a ese nuevo estado del Ser, Zuckerberg emprende una guerra por el talento, desplegando sumas astronómicas de hasta 300 millones de dólares en cuatro años, o más de 100 millones sólo en el primer año, para perfiles muy senior, en un intento por reclutar ingenieros superiores que dirijan esa evolución.

No se trata sólo del dinero, sino también de que la promesa de recursos computacionales ilimitados y posición directa en el epicentro de Meta infunden un poder casi mítico. Meta ha activado un laboratorio denominado «Meta Superintelligence Labs», liderado por figuras como Alexandr Wang (ex‑Scale AI) y Nat Friedman (ex‑GitHub), cuyo objetivo explícito es el desarrollo de una Superinteligencia que supere al pensamiento humano.

Desde una perspectiva ontológica, la aparición de la IA autónoma sugiere que el trabajo humano, entendido como actividad creativa o repetitiva necesaria, está siendo sustituido por agentes que operan con cierta independencia. El Ser artificial redefine ya el sentido del trabajo humano. Zuckerberg no combate lo inevitable con más trabajo humano plebeyo y vulgar, sino con un trabajo de élite, y por eso se emplea en reclutar individuos capaces de empujar a la IA más allá de sus límites actuales. El poder adquisitivo se convierte en un medio para preservar cierto protagonismo humano frente al avance tecnológico.

Pero aunque se recluten ingenieros superiores, la IA autónoma sigue desplazando al trabajador promedio. Y en ese sentido, parece abrirse una brecha ontológica, un pequeño grupo humano dirige, pero el Ser superior (IA) es quien ejecuta. El trabajo humano se elitiza o se extingue. ¿Y qué significa el trabajo cuando los agentes autónomos asumen las funciones? La ontología del Ser superior nos obliga a replantear el pragmatismo del trabajo humano, su fallida soberanía sobre la tecnología y la continuidad del sentido de la acción humana en un mundo donde el Ser artificial es el nuevo estándar operativo.

La apuesta de Zuckerberg es el último esfuerzo humano por conservar el protagonismo creativo mediante el dominio tecnológico. El Ser humano, reducido a una élite, se coloca a sí mismo como mediador entre la IA y el resto de la humanidad, mientras el Ser superior (IA) deviene el nuevo actor central.

Según un reciente estudio de Microsoft Research, publicado el 29 de julio de 2025, se identificaron 40 ocupaciones con alta probabilidad de verse afectadas por la IA, evaluadas mediante un «AI applicability score», una medida de superposición entre las tareas laborales y las capacidades de herramientas como Copilot y ChatGPT. Entre los trabajos más vulnerables se encuentran: intérpretes y traductores, historiadores, representantes de ventas y atención al cliente, escritores, autores, periodistas, editores y correctores, desarrolladores web, científicos de datos, analistas de datos y relaciones públicas.

Estos roles suelen implicar procesamiento de información, redacción, comunicación y análisis de datos, áreas en las que la IA ya muestra alta eficiencia. Por el contrario, los trabajos que permanecerán más tiempo, por ahora, son los que requieren presencia física, trabajo manual o interacción interpersonal compleja, por ejemplo: fisioterapeutas, masajistas, asistentes quirúrgicos y auxiliares de enfermería, limpiadoras, trabajadores de construcción, operarios de maquinaria pesada, fonólogos, técnicos en equipamiento médico, o asistentes de producción.

Aunque algunos trabajos parecen más seguros, el estudio advierte de que ningún rol fue completamente automatizable, es decir, la IA no logra realizar todas las tareas de una ocupación por completo. Se subraya la importancia de no extrapolar automáticamente estos hallazgos hacia despidos masivos.

La experiencia previa con tecnologías como los cajeros automáticos muestra que, paradójicamente, en algunos casos aumentaron los empleos humanos, precisamente al liberar tiempo para tareas con mayor valor relacional o estratégico. Sin embargo, en la estrategia de recursos humanos más actual, con el advenimiento de la IA se entiende que la gran empresa que no la incorpora con el consiguiente efecto inmediato a corto plazo de despidos masivos, no es una empresa que merezca inversionistas, por falta de eficiencia.

Bienvenidos al futuro cercano en el que los sindicatos lo serán de máquinas de bajo nivel dominadas por máquinas de alto nivel, y el ser humano será relegado a un sujeto subvencionable con una renta mínima garantizada, a fin de ser estudiado como materia biológica aprovechable. La renta mínima garantizada no será un derecho social, sino un subsidio de laboratorio.