Mis encuentros con Magüi

Dudo en dar el nombre de encuentros a los momentos que he compartido últimamente con Magüi González . Un encuentro está vinculado al azar y, sin embargo, solemos vernos los sábados en el mismo sitio y a la misma hora para cenar. A mediados de semana le envío un mensaje para saber si le apetece. Ella responde con un monosílabo: sí o no, siempre con minúsculas. Magüi, profesora de Proyectos durante muchos años, no utiliza las mayúsculas y eso dice mucho de su forma de ser y de pensar.

No acepta los convencionalismos y lo cuestiona todo ¿Qué sentido tiene utilizar las mayúsculas al empezar una frase? Además, no es necesario insistir en lo ya señalado por un útil y efectivo punto. Esto no es lo único que pone en duda. Por regla general, no utiliza rodapiés en sus obras, ni tapajuntas en sus carpinterías, ni siquiera protector en su móvil porque le impide disfrutar del diseño. Dedica poco tiempo a elaborar detalles complejos. Tal vez, porque los materiales adquieren una mayor expresividad en las juntas, en los encuentros. Es también una forma de ahondar en la materia al encontrar, en su natural expresión en los bordes, algo primitivo y eterno.

Habitualmente quedamos en un delicioso restaurante italiano situado al final de una estrecha calle de Vegueta: La dolce vita. Rossana es la dueña y Darío nos atiende habitualmente. Yo diría que se alegran mucho de vernos. Nos preparan la misma mesita para dos situada justo a la entrada.

Es el sitio perfecto para hablar y compartir pensamientos y reflexiones sobre arte, arquitectura, política. En sus reflexiones no caben muchos matices. Es contundente y clara. Al enfrentarme yo mismo a un proyecto, a veces me he preguntado ¿Cómo lo haría Magüi? Sé que corro el riesgo de llegar a una conclusión que no voy a tener el coraje de llevar a cabo ¡Magüi sí, seguro! Si ella cree en algo, lo lleva a cabo. Cuando se le conoce bien sabes que no la puedes parar en medio de una carrera, porque ella llega donde muchos no pueden.

La conocí a mediados de la década de los ochenta. En esos años, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) estaba aún en Tamaraceite. Cursaba mi último año de carrera. María Luisa González, una joven profesora, nos habló de la arquitectura de otra manera. Aún quedaban algunos rescoldos de un posmodernismo que encasillaba el lenguaje arquitectónico en un debate banal, fundamentalmente formal.

Dos cursos anteriores, otra inolvidable profesora, Elena Rubinstein, ya nos advertía del riesgo de caer en esa tendencia arquitectónica. Recuerdo que, en esas primeras clases, Magüi nos transmitió que los arquitectos no solo deben estar comprometidos con el diseño o la producción de conocimiento. Era mucho más importante para ella, estar intensamente conectados con el mundo que nos rodea y ser críticos con él. Estaba especialmente sensibilizada con los procesos creativos más que en los resultados formales.

En este sentido, siempre ha manifestado su admiración por la obra de los Smithson. A partir de ese momento, a muchos compañeros y a mí en particular, nos abrió un camino mucho más íntimo y personal para entender el hecho arquitectónico y su experimentación como germen de la creación. Todo lo que Magüi manifestaba o realizaba, estuvo siempre en el punto de mira de aquellos que comenzábamos nuestra singladura profesional.

Con apenas 32 años recibió el Premio Oraá de arquitectura por un conjunto de 30 viviendas en Juan Grande. Magüi se convierte en la arquitecta del momento. Fue un referente y nunca nos defraudaba. Se convirtió en fuente de inspiración para todos los que nos consideraremos siempre alumnos suyos.

En general, los ochenta fueron un hervidero de creatividad e innovación. Se presentía un relevo generacional. Las Palmas era en esos años una ciudad llena de vida. En la zona de Santa Catalina-Cantera, a finales de esa década, Magüi, asidua a galerías de arte, conciertos, conferencias, tertulias y locales del momento, nos sorprende con el renovado diseño de Utopía, un local legendario de la noche que vinculaba la ciudad con espacios similares de Madrid, Barcelona y otras ciudades europeas.

Fue ahí donde me presentaron a Clara Muñoz, una historiadora recién llegada la Complutense. Inquieta y con un conocimiento preciso del momento histórico que vivíamos, nos hicimos inseparables. Clara apostó decididamente por las nuevas generaciones. Colaboradora en las páginas culturales de LA PROVINCIA y del Canarias 7, comenzó a escribir de arquitectura.

En poco tiempo entabló con Magüi una amistad que perduró a lo largo de toda su vida. Eso me permitió conocer mejor a esta arquitecta, no solo como una gran profesional sino y, sobre todo, como persona. Siempre mostró su interés por la creatividad en todos los ámbitos de la vida. Pero eso no significa que fuera especialmente amable o condescendiente.

Su posición en contra de lo establecido, a favor de un replanteamiento permanente de los términos arquitectónicos la aleja de modelos anteriores y por eso su arquitectura es la que mejor se adapta a las actuales formas de habitar, a las necesidades de los nuevos modelos familiares y de los presentes vínculos con los lugares de trabajo, con los entornos urbanos y con la naturaleza.

El origen de esa mirada crítica y de sus estímulos a la hora de innovar, reside en aquellos primeros años de adolescencia en los que fue seducida por los postulados radicales y rupturistas del movimiento Hippie. Estoy convencido de encontrar ahí ese lado salvaje que tiene Magüi y que la hace ser tan libre.

Fue Clara la que puso en contacto a Magüi con José Ruiz, un jovencísimo artista lleno de creatividad. Los tres se hacen asiduos a las tertulias en la terraza del hotel Madrid, en la Plaza de Cairasco de la ciudad. Tardes y fines de semana Magüi, José Ruiz y Clara forjaron una productiva relación que se ratifica en el encargo de la Casa Ruiz, una vivienda que es, sin duda un referente arquitectónico y habitacional en la ciudad.

Originalmente localizada en una playa de cayados del barrio marinero de San Cristóbal, antes incluso de que se llevara a cabo el actual paseo, se configura como respuesta a la interpretación de un entorno complejo y fronterizo entre un núcleo urbano, el mar y una importante autovía que conecta el norte con el sur de la isla. Fuimos testigos privilegiados de la evolución del proyecto y de su construcción. Recuerdo haberle preguntado si tenía ya una primera idea de lo que iba a hacer y me mostró una sección dibujada a mano.

Fiel a esa idea, el proyecto cogió forma. José decidió trasladarse cuando la obra estaba aún sin concluir y los operarios le preguntaron que cómo iba a vivir en una casa sin tabiques y sin puertas ¡Sin habitaciones! Todavía lo recuerda y se ríe. Suele exclamar: ¡Es que Magüi siempre fue muy punkie! La casa recibió el Premio Oraá por segunda vez y fue finalista para los premios FAD que se da cada año a las mejores obras de arquitectura catalana e ibérica.

Son muchas las anécdotas que podría contar, pero voy a referirme a una reciente. Le comenté que pensaba rehabilitar una casa antigua de mi familia en Ingenio. Le hablé de la posibilidad de hacer un porche que diera a la huerta. Magüi me interrumpió: “No empieces por ahí, Juan. Cómprate una caseta y acampa en esa huerta. Instálate ahí y por la mañana verás si el sol te molesta y si la orientación es la adecuada. Luego sal fuera y prepárate el desayuno con un fueguillo y sabrás por dónde sopla el viento. Poco a poco imaginarás cosas para adecuar la casa a lo que realmente necesitas.”

Como profesora ha sido una fuente para tantos estudiantes y arquitectos que solo podemos expresarle gratitud y admiración. Una mujer que ha vencido siendo pionera. Un ser salvaje, inconformista y extraordinario, donde es imposible encontrar concesiones a la mediocridad. Adora las joyas maravillosas de Elena Rohner, los cortes de Issey Miyake y de Yohi Yamamoto, las películas de Wim Wenders y la música de Leonard Cohen. No es fácil verla en lugares alejados de su adorado barrio de Vegueta, de sus lugares favoritos y con sus amigos de siempre. En esto sí que es restrictiva. No estará nunca con alguien por mera amabilidad. No lo necesita. Es única.