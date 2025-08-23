Todo listo para la gran inauguración de La Opalina, "la mayor tienda de muebles de Canarias"

Máximo secretismo en las horas previas a la inauguración del nuevo showroom de la tienda de muebles La Opalina, que añade 400 metros cuadrados de exposición en la intersección de la calle Alemania y Víctor Hugo, en pleno barrio de Las Alcaravaneras. El espacio se abre al público este lunes a las 17.00 horas y marcará un salto en la trayectoria de una firma que, en apenas nueve años, ha pasado de una tienda «con apenas unas bombillas» y un pequeño taller de restauración, a convertirse en la tienda de mobiliario vintage y de época «más grande de las Islas Canarias».

El modelo de negocio de La Opalina fusiona la compraventa de antigüedades y el trabajo artesanal de restauración. La ampliación de la tienda permite que la firma amplíe su estructura del taller a cuatro áreas de trabajo diferenciadas: mobiliario, tapicería, iluminación y textil. Estos departamentos abarcan desde el recableado de lámparas de araña hasta la fabricación de tulipas, cojines o papeles pintados a medida, o la restauración integral de sillas y sillones tanto para particulares como para negocios.

Un gran escaparate

El nuevo local a pie de calle funciona como escaparate principal de la tienda, mientras que la sede original, situada en un semisótano del mismo entorno, quedará destinada solo para estos talleres de apoyo. «Este es nuestro pulmón, lo que produce, restaura y oxigena el negocio que luego se muestra en tienda», resume Alejandro Viñayo Núñez, gerente y fundador.

El salto de escala permite además organizar el espacio de una manera inédita hasta ahora. El local anterior «era más ecléctico» dado el espacio reducido y obligó a mezclar diferentes estilos y épocas de decoración. La nueva distribución dedica a cada porción de escaparate una corriente concreta, desde el mid-century escandinavo de los años 50 y 60 hasta el diseño pop italiano y francés de los 70, pasando por ambientes de inspiración inglesa o provenzal.

La intención es ofrecer un recorrido más ordenado y didáctico, con rincones diferenciados por material, color o procedencia. «Cada uno de esos grandes escaparates va a ir con un estilo de época distinta.Tenemos un estilo pop, español, italiano, francés, de mucho colorido. Y tenemos un estilo inglés, por ejemplo, más de los años 40-50».

Las colecciones expuestas es fruto de una búsqueda constante realizada por Viñayo en mercados del extranjero. En el último año, el equipo realizó una docena de viajes fuera del Archipiélago para acudir a ferias. De esos viajes han llegado piezas de mobiliario escandinavo hasta lámparas italianas de posguerra, cerámicas francesas, coleccionismo de cartelería americana de marcas como Coca-Cola y Pepsi, o muebles asiáticos con incrustaciones en nácar y madreperla.

El proyecto está concebido como una experiencia completa para el visitante, con un cuidado diseño de interiores, una curación musical y hasta un sistema de marketing olfativo que alternará aromas de madera, cítricos o plantas naturales. El nuevo espacio contará además con una sala de cafetería para los clientes, donde podrán detenerse, hojear revistas de decoración o valorar con calma las opciones de tapicería y papel pintado antes de decidirse por una compra. «Queremos que el cliente se sienta acogido y asesorado, no interrogado», apunta Viñayo.

La inauguración será abierta al público, aunque se ha invitado de forma personal a clientes habituales. El ambiente incluye un homenaje con cortador de jamón, vino y una puesta en escena cuidada con iluminación de fachada y cortinas LED. El cambio también supone mejoras prácticas en accesibilidad para personas con movilidad reducida, climatización y un mayor confort en comparación con el bochorno del local anterior.

El crecimiento se refleja también en el equipo. De una estructura unipersonal en sus inicios, La Opalina cuenta hoy con nueve trabajadores que se reparten entre talleres, atención en tienda, logística y redes sociales. Todo bajo la coordinación directa de Viñayo.

La dirección de La Opalina mantiene bajo secreto de sumario la apariencia exacta del nuevo local. Desde el viernes al echar la persiana de su sede original, el equipo se vuelca en una mudanza contrarreloj. Decenas de muebles se trasladan desde el semisótano hasta la tienda ubicada a ras de suelo, mientras se ultimaban trabajos de limpieza y acondicionamiento de la sala.

Tras un año de reformas, el gerente reconoce que la espera ha sido larga, pero necesaria: «No todos los locales pueden permitirse estar un año cerrados. Pensamos que abrir deprisa no tenía sentido. Queríamos adecuar el espacio con el cariño y la pasión que sentimos por este proyecto».