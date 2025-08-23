En Isla Cristina
Manuel Carrasco sufre una caída en un concierto en Huelva
El artista se levantó con una sonrisa y continuó con su espectáculo
EP
Manuel Carrasco actuaba este viernes en Isla Cristina, Huelva, en el marco de su ira 'Tour Salvaje' y allí sufría un pequeño incidente encima del escenario. Dándolo todo ante su público, el artista sufrió una caída mientras interpretaba uno de sus temas y que desataba la preocupación entre su público.
Con la sonrisa que le caracteriza, Carrasco se levantó al segundo y siguió con su espectáculo demostrando ante sus espectadores que se había tratado de un traspiés que no había tenido ninguna importancia.
Un momento que se ha hecho viral en redes sociales y que ha servido para que muchos de sus fans hayan creado memes con la caída tirando de sentido del humor. Un pequeño incidente que no frenó la energía del cantante, que además de salir ileso puso a su público en pie con su impresionante show.
- Cae en Vecindario un fugitivo con ocho órdenes de búsqueda y captura
- La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- Captura de gallos y gallinas en La Paterna: 107 aves retiradas para hacer frente a la plaga de ratas
- Vecinos de Guanarteme ya no pueden más: piden el cierre nocturno del parque por ruidos
- El regalo del Cabildo de Lanzarote a Pedro Sánchez: al presidente español le llamó la atención y se lo llevaron a La Mareta
- Pintoresca y de aguas tranquilas: la joya secreta de Gran Canaria que sorprende a primera vista
- Los pescadores se quejan de la prohibición de barcos frente a La Mareta con Sánchez de vacaciones: ”Con otros presidentes sí podíamos faenar”
- Helado infinito y barcos de sushi: el nuevo templo japonés que llega a Gran Canaria