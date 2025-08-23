En este viaje nos adentramos en Formazza, en los Alpes italianos. Val Formazza les sonará a los aficionados al ciclismo por haber sido escenario de la última gesta del legendario Marco Pantani en aquel Giro de Italia de 2003, un año antes de su muerte. Pero nuestra destinación no es la mítica subida a la cascada del río Toce (un impresionante salto de agua de unos 140 metros de altura que bien merece una visita), sino el Muro del diablo de Arvenolo, en Valle Antigonio, a donde se puede llegar tras poco menos de una hora de camino a pie partiendo de la localidad de Crego.

Atravesada la zona boscosa, desde este lado del valle, siguiendo la izquierda hidrográfica del río, se pueden apreciar los bancales protegidos por muros de piedra seca en lo que hoy son pastizales para el ganado. A medida que se avanza se aprecia el considerable tamaño de las piedras utilizadas en la construcción de estas «murallas». Pero nos sorprende en particular una pared de extraordinarias dimensiones que se conoce popularmente como «El muro del diablo».

Se trata de una estructura levantada con grandes bloques de granito parcialmente elaborado, de los cuales el de mayor tamaño alcanza los 6 metros de largo y de varias toneladas de peso. Esta «pared» monumental fabricada en piedra sin argamasa consta de unos 20 metros de longitud por 6 metros de altura y 13 metros de profundidad. Las dimensiones de las piedras que forman parte de la construcción y la solidez de la misma en el curso de los siglos hacen de este lugar rodeado de misterio uno de los monumentos ciclópeos más interesantes del noroeste de la península itálica.

El reciente descubrimiento de manifestaciones de arte rupestre en estos parajes estiman una cronología para el lugar que va del 5.000 a 1.200 a.C. Otros hallazgos arqueológicos se remontan a la Edad del Hierro, incluso a época romana, lo que da testimonio de la ocupación sucesiva de estas estructuras, con la finalidad que fuera, por distintos pueblos desde la prehistoria o protohistoria. Pero ni las más antiguas dataciones que se puedan realizar dan certeza de la edad de aquellas poblaciones que construyeron a lo largo de toda Europa estos extraordinarios monumentos megalíticos.

Lo único cierto es que cuando se colorearon aquellas paredes rupestres o se practicaron las primeras incisiones en la roca, aquellas piedras ya estaban allí. Con independencia de que los monumentos megalíticos y ciclópeos hayan sido construidos hace 7.000 o 10.000 años, cuando nos encontramos ante una de estas prodigiosas paredes de piedra, las preguntas que nos asaltan son siempre las mismas: ¿Quiénes levantaron aquellas grandes piedras? ¿Cómo lo hicieron? ¿A qué servían?

El contacto con estas piedras y con la historia y el misterio que sigilan sugieren al viajero una inmersión en el pasado, y viajar al pasado es fundamentalmente viajar con la imaginación. Cuando desde la historiografía oficial se habla de megalitismo se pone como referente una cultura atlántica europea y mediterránea, aunque en realidad se localizan prácticamente en todo el mundo como lo testimonian los monumentos ciclópeos que se encuentran desde Japón hasta la Isla de Pascua.

Haciendo volar la imaginación se diría que estas “gigantescas” piedras erigidas (en forma de dólmenes o menhires o en monumentos ciclópeos) son obra de “gigantes” o de una civilización tecnológicamente muy avanzada. Es la primera y más disparatada idea que se me ocurre y que lanzo de manera provocadora. La Biblia hebraica (al igual que otras mitologías) en algunos de sus libros, ya sean canónicos o apócrifos, habla de la presencia de gigantes en la Tierra desde antiguo (en libro del Génesis se les llama nefilim).

Son diversos los textos, las leyendas y la historiografía oral que habla la existencia de una antigua raza de gigantes (como las crónicas de la expedición Magallanes/Elcano en las que se relata el encuentro con una tribu de gigantes en Patagonia), si a ello añadimos los numerosos descubrimientos de restos óseos y de enteros esqueletos “humanos” de una altura y una estructura física colosales, empieza a cobrar forma la arcana idea de la existencia en algún tiempo pasado de “gigantes” sobre la Tierra.

Consecuentemente las construcciones con grandes piedras sería, si no una prueba, un indicio de la presunta autoría: una civilización «antediluviana», tecnológicamente muy avanzada y con una mano de obra de un poderío físico «gigantesco». Especulaciones aparte, parece evidente que tales construcciones ciclópeas no observan una «escala humana» acorde a una civilización neolítica como tradicionalmente se conoce este periodo.

Resultan del todo inverosímiles los intentos de la arqueología tradicional por explicar como un grupo humano que desconocía los metales o en muchos casos instrumentos técnicos elementales haría para extraer bloques de piedra de varias toneladas de peso, desde una cantera situada, en el mejor de los casos, a varios kilómetros del lugar de destino, elaborarlos y pulirlos con una pericia técnica inexplicables para la época y erigir estas pesadas piedras. El asunto se complica más aún si vemos otros ejemplos de construcciones ciclópeas.

El sitio arqueológico de Baalbek, en las montañas del Líbano, consta de una plataforma de piedra de más de 450 mil metros cuadrados. En una de sus esquinas se eleva una enorme estructura construida con gigantescos bloques de piedra tallados, con un peso estimado de entre 600 y 900 toneladas cada uno. El muro occidental se encuentra fortificado con los bloques de piedras más pesados que existen sobre la Tierra (¡), tres de estos alcanzan un peso estimado de 1.100 toneladas cada uno y se conocen como el Trilitón.

Por si fuera poco, estos bloques fueron extraídos y trasladados desde una cantera situada a tres kilómetros de distancia del sitio. En la Antigüedad, el lugar fue venerado por los griegos desde tiempos de Alejandro Magno, llamándolo Heliopolis, mientras los romanos construyeron templos en honor a Júpiter. Los bizantinos lo convirtieron en una gran iglesia y los musulmanes levantarían mezquitas; todavía hoy, los cristianos maronitas reverencian el lugar como un vestigio «de la época de los gigantes».

El fin para el que se construyeron estas estructuras continúa siendo un enigma. Según qué tipología, se han barajado varias hipótesis: un carácter funerario (como es el caso de algunos dólmenes en Bretaña o las tumbas de los gigantes en Cerdeña); algún tipo de calendario ligado a los ciclos agrícolas (como los alineamientos de menhires de Carnac); lugares de culto o sagrados; sitios con funciones defensivas e incluso observatorios astronómicos (como el túmulo de Newgrange en Irlanda o el complejo de Baalbek en Líbano).

A los pies de esa imponente pared de piedra que llaman “el muro del diablo”, quedo fascinado y las preguntas siguen en el aire: ¿Quiénes fueron los grandes constructores? ¿Para qué lo construyeron? Y sobre todo ¿cómo demonios movieron y levantaron esas piedras? Tengo la impresión que cualquier respuesta parcial es insuficiente y que la única forma de resolver el enigma es dar respuesta a las tres incógnitas.