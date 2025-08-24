Festival de música electrónica Malvasoul: volcanes al plato

Amura Lanzarote en Puerto Calero acogió ayer una nueva edición del festival de música electrónica Malvasoul que contó con las sesiones de dj Chus, John Morales, ThePiriexPirience, Mr. Paradise y, entre otros, Emma Play.

Desde las 16.00 horas hasta las doce de la noche, los alrededor de 500 asistentes disfrutaron de la mejor música en un evento que patrocinan Iqos, Cabildo Lanzarote y Martin Miller con la colaboración de Secret Lanzarote, Bananity, Plus Music y Audiomedia Canarias además del periódico LA PROVINCIA.

El evento contó con Chus L. Esteban, también conocido como DJ Chus, que comenzó su carrera profesional en 1989 en Madrid, inmerso en el movimiento acid-house en el Club Alien. En 1992, se convirtió en DJ residente en Kadoc Club en el Algarve portugués, donde fue testigo de la explosión de la música de baile de los 90 y desarrolló su estilo característico. En 1994, Chus se había convertido en el DJ residente de Teatro Kapital, el primer club de House en Madrid.

Dj Chus / Daniel Cabecera @danicabe

Con el cambio de milenio, Chus fundó Stereo Productions y fue pionero del sonido ibérico. Ahora es un artista global, actúa en todo el mundo y ha recibido numerosos premios a lo largo de sus más de 30 años de carrera, mostrando una amplia gama de estilos musicales y su amor por varios géneros. El último proyecto de Chus, ‘Slave to the Rhythm’, es una nueva serie de eventos que fusiona sus dos sellos discográficos, creando una plataforma para eventos de música dance excepcionales en todo el mundo.

Jhon Morales, por su parte, nació en una familia puertorriqueña en el Bronx en el inicio de la era del rock’n’roll, Morales se fascinó por esa nueva forma de arte que saturaba las ondas de radio y disgustaba a millones de padres. Enamorado de la música que escucha, Morales convence a su tienda de discos habitual de que le dé un trabajo a tiempo parcial cuyo sueldo no iba a estar en dólares sino en singles. Poco después daría sus primeros pasos como DJ en el Stardust Ballroom del Bronx, y de ahí saltaría a las cabinas de locales míticos como Pippins, Bentleys, 1018, Limelight o el mítico Studio 54. Al igual que muchos Djs de los años 70, John se aventuró en el estudio más por necesidad que poir interés. “Empecé a hacer medleys y remixes poque las grabaciones eran demasiado cortas, la mayoría alrededor de los 3 minutos, y al ser DJ necesitaba sacar más provecho de los discos que tocaba. Eso me llevó a aprender a editar”.

A partir de ahí despegaría una de las carreras más fructíferas de los Djs de su generación, con una producción prolífica a lo largo de las diferentes décadas. Junto a Sergio Munzibai formó un equipo de trabajo sólido y fundó el sello M&M. Junto a Munzibai grabaron consiguieron situar sus trabajos en las listas del Billboard trabajando para grupos como The Temptations, Aretha Franklin, The Rolling Stones, Candi staton, Billy Ocean, Rod Stewart…Emma Play

Por su parte, Piri o ThePiriexPirience, natural de Lanzarote, a donde ha regresado tras residir media vida en Tenerife, donde ha realizado su recorrido como Dj, es un apasionado de los discos de vinilo, coleccionista y Selector (más que un Dj) lleva toda una vida conectado con la MÚSICA en cualquiera de sus vertientes (conciertos, grupos, vinilos, sesiones, festivales, eventos temáticos...).

Desde la perspectiva de dotar a sus sets de la frescura y transversalidad que propone ha inclinado sus preferencias y motivaciones hacia la sonorización y «warm up” en festivales, eventos culturales, fiestas temáticas, que actuar como “main dj”, donde la recuperación de la calle, los espacios públicos, y el respeto por el entorno y el buen rollo sean sello de identidad de sus actuaciones.

Una de las caras del exitoso proyecto Malvasoul Lovefest, y “un fijo” de la familia Tropicalia World…su carisma, unido a su presencia y vitalidad a los platos le han hecho un habitual en los últimos años en toda Canarias.