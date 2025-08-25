¿Amante de lo macabro?: Nace una "librería gótica" en Las Palmas de Gran Canaria que vende novela negra, romance oscuro y ouijas

Un escaparate agita las aguas de la calle Domingo J. Navarro. El causante de tanta habladuría entre vecinos es un escaparate que clama "la apertura de las puertas del infierno". El "templo" de Aranfaybo, una librería de género que se estrena este sábado en el barrio de Triana gestionada por María Yuste y Jorge Torres, rinde culto al ocultismo; al perderle el miedo al terror con libros de ciencia ficción oscura, fantasía y el dark romance de los hombres lobo y vampiros.

"Faltaba un sitio así en la ciudad", asegura Yuste, responsable de la editorial Garoé que se lanza a los brazos de esta fórmula de librería especializada que solo encontró "en Reino Unido y Francia". El santuario se inaugura este sábado a las 17.00 horas con dos padrinos de excepción y maestros de las sombras. Por un lado, la novelista salmantina Beatriz Alcaná, autora de títulos como Spolia, Echidna, Teseo en llamas, Un círculo completo y El evangelio del lobo, esta última finalista en los premios Ignotus.

Uno de los objetos decorativos de la tienda junto con un libro de Beatriz Alcaná, madrina de Aranfaybo. / José Pérez Curbelo

Por otro lado, está el escritor y crítico de cine Jesús Palacios, que atesora una vasta divulgación de cine fantástico y de terror, film noir y cultura popular en editoriales como Valdemar, Espasa, Temas de Hoy, Notorious, Hermenaute, Oberon o Satori. Entre algunos de estos títulos están Satán en Hollywood, Psychokillers, Alégrame el día, Hollywood maldito, ¡A mordiscos! La increíble historia de Germán Robles, Nosferatu, el libro del centenario o King Kong.

Éxito terrorífico

El terror, un género que se hace fuerte en las taquillas y ventas de libros, recaba fieles también en la novela negra, otra pata de la literatura oscura que trae a las estanterías de Aranfaybo los trabajos de novelistas canarios como Alexis Ravelo. "El crimen y el misterio forman parte de la literatura oscura", puntualiza. Yuste cuenta que ingenió en su cabeza este concepto fruto de una obsesión: "Cada vez que iba a la librería, entraba enfilada al terror… Me faltaba ir a una librería donde solo hubiera género gótico, fantasía y dark romance". Dicho y hecho. Y casualidad o deliberado, se encuentra a solo un minuto a pie del Friki Bar.

Cada día, a partir de las 18.00 horas, la tienda pasa a un tono lúgubre, solo iluminada por candelabros que pronuncian las sombras de calaveras decorativas y alguna muñeca que por las noches corretea poseída como Annabelle. La gerente asegura que buena parte de estos objetos podrán adquirirse: “Casi todo lo que se ve está a la venta, menos espejos".

Decoración de la librería Aranfaybo / José Pérez Curbelo

El local teje su propio relato macabro. El Aranfaybo es un diablo de la mitología prehispánica herreña al que se le adoraba en El Socorro con sacrificios por la buena suerte y la lluvia. "¿Y qué mejor para un lector que un día lluvioso?", ríe Yuste.

La librería adopta ese imaginario y lo traslada al interior del local, decorado con muebles de aire victoriano, objetos de brujería, joyería gótica y velas que parecen sacadas de un relato de Bram Stoker, "todo muy Drácula, muy gótico". La idea, explica su gerente, María Yuste, es que el visitante no solo compre libros, sino que "entre en otro mundo", en el que pueda comprarse una ouija si se le apetece.

Más actividades

Los fieles que atraviesen las puertas del número 27 podrán observar que la librería guarda un vasto fondo de armario, con instancias que se inaugurarán próximamente y estarán dedicados a un club de lectura, presentaciones de libros, una sección de moda gótica, sala de juegos y talleres de escritura.

El espacio de la librería actual ocupa 270 metros cuadrados, aunque esta cifra no refleja la verdadera envergadura de la tienda. Aranfaybo es un organismo vivo que crece con sus instancias en penumbra. Otros talleres del menú pueden ser maquillaje corporal gótico, o artesanía relacionada con el imaginario oscuro, como las tachuelas en ropa o libros. La tienda guarda un hueco para futura zona de ropa gótica, de la que actualmente solo hay un maniquí.

Para perderle el miedo al terror, el local incluye una sección de literatura infantil con títulos pensados para lectores de hasta 12 años como la enciclopedia de seres mágicos de Los ogros y las fresas, (Edelvives, 2024), en la que se enseña la figura mitológica del cancerbero, el perro de Hades, dios del inframundo. "En Corea, el terror infantil es una barbaridad. Quizás vivimos en una sociedad equivocada, en la que nos enseñan a tenerle miedo a la muerte. Quizás la muerte solo es un paso más de la vida", explica Yuste.

La gerente anticipa que, para fechas señaladas como el bautismo que les supone Halloween, la librería organizará actividades y abrirá en el futuro la agenda de eventos con autores nacionales e internacionales: "La idea es traer autores de fuera, internacional y si podemos internacional".

El local está dividido en varias zonas, con una planta superior destinada a ser la sala de operaciones de la editorial Ediciones Garoé, especializada en terror. Lo que se ve desde fuera es solo piel. Al cruzar el umbral están las entrañas de una librería inédita en España, que llama la atención de nombres relevantes del género, como el ilustrador Oliver Díaz, de la editorial Valdemar.