'Eject': El videopódcast que "pone cara" a la cultura actual de Gran Canaria

Mientras los videopodcast, formatos digitales de producción y consumo democratizados acaparan la pequeña pantalla, los centros artísticos aprovechan este puente para «comunicar la cultura». Onintze Saldías Beltrán, hija del realizador de cine Ramón Saldías, es el cerebro de Eject, el programa que extrae y pone en circulación lo que se cuece en la escena canaria, porque «la cultura también se escucha, se mira y se conversa».

Eject forma parte de la convocatoria de proyectos culturales del CCA Gran Canaria y nació bajo el cometido editorial de trasladar la programación del propio centro de Schamann. Saldías, una creadora especializada en márquetin presenta un programa cercano, con entrevistas que dan voz a las iniciativas seleccionadas por el Cabildo de Gran Canaria en su séptima convocatoria abierta.

El propio andar del proyecto llevó a incluir a «otros agentes culturales» de la isla como es David Delgado, exponente del cine canario rodado en los 90 y uno de los protagonistas del segundo capítulo de Eject.

El programa consta de dos temporadas, cada una compuesta de tres episodios. La primera tanda ya emitida da cuenta de los proyectos seleccionados en la convocatoria del centro audiovisual, entre ellos el gestionado por el fotógrafo Rafael Arocha, con el proyecto Fleje; la gestora cultural Belimar Román, con el taller de cine infantil Haz tu primera película; o la fotógrafa y diseñadora Asiria Álvarez, creadora de La imagen invisible.

Ampliar el marco de la foto

La segunda entrega amplía la mirada con «otros nombres del entorno cultural local». Entre estos «agentes culturales» se encuentran la periodista cultural Nora Navarro, jefa de la sección Gente y Culturas en LA PROVINCIA/DLP; el artista visual Capi Cabrera, que cuenta «cómo es ser un creador en Las Palmas de Gran Canaria»; Rita Vera, mánager y productora audiovisual; o Manuel Cabezudo, fundador del proyecto Contramapas y responsable de la Asociación Atlas Gran Canaria.

Cada capítulo reserva sus últimos minutos a las recomendaciones del técnico de la mediateca del CCA Gran Canaria, Ricardo Reyes, un pequeño sello que Saldías incluye para difundir al público los libros, novelas gráficas y cine que alberga el centro.

La segunda temporada arranca en septiembre y abrirá dedicada al ciclo Malditas Guerras, en la que Saldías entrevista al periodista y director Javier Tolentino junto al fundador de Siroco Factory, Ayoze O’Shanahan. El ciclo, cuyo inicio está previsto el 11 de septiembre proyecta una selección de títulos elaborada por Tolentino, que demuestran cómo el cine internacional se ha posicionado históricamente contra la guerra, la violencia y «los poderes políticos que la ejercen para imponer ideología».

«El videopodcast lo que te da es una zona de confort, como si fuera el saloncito de tu casa. Los podcasts tienen tanto éxito porque no son tan formales como la radio; permiten que el invitado se explaye y hable con tranquilidad», resume Saldías.

En paralelo a Eject, la comunicadora compagina este trabajo con una labor profesional que le interpela en lo íntimo: la catalogación y difusión del fondo fílmico que heredó de su padre depositado en 2023 en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas de Gran Canaria.

35.000 metros de película

Saldías sigue inmersa en la difusión de la prolífica vida y obra de su padre, recogida en 35.000 metros de película. Una de las iniciativas que desarrolló, además de las tareas de catalogación, reetiquetado, enlatado y digitalización del material —un proceso que describe como «un curro tremendo»—, fue precisamente un libro en colaboración con el CCA Gran Canaria. Y entre este material, se conservan auténticas joyas inéditas como un documental con imágenes del pintor surrealista Juan Ismael, o un cortometraje de 1976 producido con Eduardo Millares. «Necesitamos poder mostrarlo», resume.

«Desde mi padre, al que un poco pongo voz, siento que el cine canario sí que se ha avanzado», comienza a explicar. «Pero el otro día lo hablaba con Javier Tolentino, menos mal que a veces podemos utilizar las instituciones para poder exhibir», cuenta en relación a los males que padece el circuito de exhibición grancanario. Un déficit que trata de solventar desde la pantalla chica.