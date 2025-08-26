El FiestoRon 2025 genera un impacto económico de más de 7,5 millones de euros en Arucas y Gran Canaria

El FiestoRon 2025 ha cerrado su octava edición con un impacto económico total estimado de 7.515.000 euros, consolidándose como uno de los festivales de referencia en Canarias y como un motor de crecimiento económico, cultural y turístico tanto para Arucas como para Gran Canaria y el conjunto del Archipiélago.

El análisis realizado refleja que el gasto directo de los asistentes alcanzó los 5.010.000 euros, lo que supone un incremento del 5,63% respecto a la edición anterior. Este aumento se explica por el mayor número de visitantes llegados desde fuera de la isla, que en muchos casos aprovecharon el festival para disfrutar de sus vacaciones en Canarias, así como por el efecto de la inflación. El gasto medio de los asistentes también ha experimentado un crecimiento, pasando de 236,44 euros en 2024 a 250,5 euros en 2025, es decir, un incremento de 14,06 euros por persona.

Uno de los factores diferenciales que multiplica este impacto es que el FiestoRon es uno de los pocos festivales que permite al público entrar y salir libremente del recinto durante las dos jornadas. Esto favorece que bares, restaurantes, comercios y alojamientos del municipio y del entorno se beneficien de manera directa, enriqueciendo la economía local y potenciando el atractivo turístico de Arucas como ciudad anfitriona.

En cuanto a la distribución del gasto, la restauración es el sector que más se beneficia de la celebración del festival, seguido del alojamiento, el comercio local y otros servicios vinculados al ocio. Pero más allá de los beneficios tangibles, el informe destaca también los beneficios intangibles del evento, que proyecta una imagen positiva asociada a valores como la felicidad, la energía, la diversión y la socialización.

El FiestoRon, como festival referente del pop-rock en Canarias, contribuye además a reforzar la proyección cultural y turística del Archipiélago en su conjunto. La presencia de asistentes nacionales e internacionales no solo beneficia a Arucas y Gran Canaria, sino que también impulsa la marca Islas Canarias como destino de ocio y cultura, sumando un valor añadido al posicionamiento de la región.

El informe incluye también recomendaciones para futuras ediciones, entre ellas continuar fortaleciendo la promoción dirigida a visitantes peninsulares y europeos, destacar en la comunicación los atributos sociales y novedosos del festival, renovar periódicamente la oferta para mantener la fidelidad del público, y crear alianzas con operadores turísticos y negocios locales para ofrecer paquetes que combinen entradas con alojamiento y gastronomía.

La sostenibilidad ha vuelto a ocupar un lugar central en esta edición. Las encuestas realizadas al público ponen en valor el esfuerzo de la organización por reducir la huella ambiental del evento, mediante medidas como el uso de energía solar, la optimización del transporte colectivo, el fomento de productos de proximidad y las campañas de concienciación en materia de reciclaje y consumo responsable.

Con una octava edición que superó las expectativas, el FiestoRon reafirma su papel no solo como el festival más cañero de Canarias, sino también como un agente dinamizador de la economía y de la proyección cultural del Archipiélago, generando un impacto que trasciende lo musical y que beneficia al conjunto de la sociedad canaria.