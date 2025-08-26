Maika Makovski presenta en Canarias 'Bunker Rococó', el álbum más poderoso, personal y completo de su carrera

La artista Maika Makovski (Palma de Mallorca, 1983), indómita del rock underground español que nunca teme al dictado de la víscera, a la alquimia de estilos y experimentación sonora de letras incómodas, regresa a Canarias con su disco "más poderoso, personal y completo". Así define la propia cantante, compositora y multiinstrumentista su último álbum Bunker Rococo (2024), que presenta por partida doble en el Archipiélago al abrigo de su gira homónima en el Teatro El Sauzal de Tenerife, el 24 de octubre, con Simón Salinas como artista invitado; y en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez de Telde, en Gran Canaria, el 25 de octubre. Impulsados por Juan Salán Producciones, las entradas ya se encuentran a la venta en el portal Tickety.

Grabado en el prestigioso estudio The Playpen de Bristol y producido por Ali Chant (Perfume Genius, Yard Act, Aldous Harding), Bunker Rococo es el octavo disco de la de Palma y coincide este año con el 20º aniversario de su debut discográfico con el título Kradiaw (2005), que sembró la semilla de una de las carreras musicales independientes más prolíficas, respetadas y singulares que han florecido en España en las últimas dos décadas.

En estos tiempos de vorágine consumista, prisas y saturación informativa, Bunker Rococo apela en su nombre a ese espíritu de resistencia y escucha de la voz propia entre tanto ruido. Makovski confiesa que ha volcado toda su personalidad en "un disco rico en matices e influencias" que "es una declaración de intenciones en sí mismo". “Lo único que intento es no estropear lo bueno que es este disco al hablar de él. Es la primera vez que me siento así de satisfecha de un álbum. Si acabara mi carrera mañana, me quedaría tranquila porque hice Bunker Rococo", manifiesta la artista, quien presenta este repertorio en escenarios de todo el país desde el pasado noviembre de 2024 luciendo una imponente peluca a lo María Antonieta.

"Ella nunca defrauda", asegura el productor Juan Salán, responsable de hasta cuatro aterrizajes de la artista mallorquina en Canarias, incluyendo este próximo doblete. Asidua del Archipiélago y con un directo visceral y enérgico, el primer concierto de Makovski en Gran Canaria tuvo lugar en el año 2011 en el teatro del Cicca, al que siguió poco después, ese mismo año, su participación en el extinto Alternative Music Festival SOS, donde compartió cartel con la banda israelí The Apples, los navarros El Columpio Asesino y los grancanarios The Birkins y Miniatura. Dos años después, en abril de 2013, la de Mallorca actuó en el antiguo Mojo Club de Las Palmas de Gran Canaria; en el Teatro Guimerá de La Laguna y en Bodegas Stratvs de Lanzarote, donde presentó su quinto disco, Thank You for the Boots (2012), el más luminoso de su discografía. Junto con su álbum anterior, Desaparecer, (2011), también producido por Ali Chant, esta etapa consolidó a la rebautizada como "la PJ Harvey patria" en el terreno inexpugnable del rock con un sonido inclasificable y propio.

En 2015, Makovski volvió con un doblete en acústico en las dos islas capitalinas.

La cantante y compositora Maika Makovski en Madrid. / ALBA VIGARAY

En la era post covid, Makovski regresó a los escenarios isleños en 2021 como parte del cartel del Festival Internacional DocuRock 7 en el Espacio Cultural Aguere de La Laguna, donde presentó MKMK (2021), su séptimo álbum de estudio, una vuelta a su sonido primigenio de homenaje al rock tras una etapa más preciosista, que le valió el premio MIN en la categoría de Mejor Álbum de Rock. Un año después presento en directo este mismo repertorio en el marco del Phe Festival 2022 en Tenerife.

Al fin, el próximo otoño, la artista mallorquina descubre su disco más personal, "un viaje entre lo crudo y lo épico, lo clásico y lo contemporáneo, incorporando influencias macedonias [Makovski es de padre macedonio y madre andaluza] con una libertad creativa absoluta".

"El disco es una declaración de intenciones en sí mismo. Hay pocos temas que duren menos de cuatro minutos. Hay desarrollos clásicos dentro de estructuras pop, ritmos partidos, letras a veces incómodas, a veces crípticas", recoge la presentación de Bunker Rococó. "Con todo esto, Maika busca mantener vivo su propio interés en su trabajo, pero también no infravalorar la inteligencia y capacidad de comprensión del público, aún sabiendo que la industria musical y la capacidad de atención del gran público viven un momento decadente. Precisamente por eso es un álbum importante, porque no se conforma ante una realidad que niega la complejidad y el matiz y, sobre todo, la maravillosa mecánica de la mente y sensibilidad humanas".