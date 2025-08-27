'Brisas del Atlántico': la fotografía contemporánea de Canarias aterriza en Corea del Sur

Una destacada muestra de fotografía contemporánea de Canarias aterriza en Corea del Sur a través del puente artístico que conecta a la Galería Saro León, en el corazón de Las Palmas de Gran Canaria, con el país asiático, trazando caminos de ida y vuelta entre ambos mundos desde hace años. Bajo el título Brisas del Atlántico, este nuevo proyecto abre sus puertas el próximo 5 de septiembre en Space 291, uno de los espacios de referencia para fotógrafos en Seúl, y reúne obras de los artistas Teresa Correa, José Ruiz y Elena Rubinstein.

Afincados en la capital grancanaria, los tres creadores exploran en sus piezas «el territorio y las transformaciones contemporáneas desde una perspectiva isleña», según avanza la galería.

Con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Sociedad de Promoción, y la colaboración de Proexca del Gobierno de Canarias, Brisas del Atlántico se enmarca en el 75º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y España.

Pieza de José Ruiz. / LP

Así, Brisas del Atlántico inaugura la primera fase de un programa de intercambio cultural que continuará en 2026 con nuevas colaboraciones en Corea del Sur y Taiwán.

El proyecto combina la exhibición de esta exposición colectiva, con tres exposiciones individuales a continuación protagonizada por cada uno de los artistas. Por tanto, este formato permite tanto una lectura conjunta como una aproximación detallada a cada universo artístico. Además, la coincidencia del proyecto con las ferias Kiaf y Frieze Seoul, junto a un programa profesional en Taiwán y Japón, que incluye visitas a la Expo 2025 Osaka y la Trienal de Arte de Setouchi, ampliará el alcance y la proyección internacional del arte canario en Asia.

Obra de Elena Rubinstein. / LP

Con todo, este proyecto ve la luz medio año después de la exposición Brisas de Corea, que reunió en la Galería Saro León una muestra fotográfica colectiva de siete artistas coreanos que trazaba un recorrido por la cultura contemporánea de Corea del Sur a través de obras de artistas emergentes y consagrados que exploraban temas como la tradición, la modernidad y la identidad cultural coreana.