El canario Álex García llora la muerte de Verónica Echegui

El mundo del cine en España está de luto tras el fallecimiento de Verónica Echegui, una de las actrices más queridas y reconocidas de su generación. La intérprete madrileña murió el pasado domingo 25 de agosto de 2025, a los 42 años, tras varias semanas ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid a consecuencia de un cáncer que no pudo superar.

Su pérdida ha provocado una oleada de reacciones de afecto y reconocimiento en todo el país. Compañeros de profesión, amigos y admiradores han expresado su tristeza por la marcha prematura de una artista que supo ganarse el respeto del público y la crítica desde su debut en la gran pantalla.

Verónica Echegui se dio a conocer en 2006 con la película "Yo soy la Juani", dirigida por Bigas Luna, donde interpretó el papel de una joven con ansias de libertad en un entorno opresivo. Su interpretación deslumbró a la crítica y la convirtió en una promesa del cine nacional. Desde entonces, su trayectoria estuvo marcada por su compromiso con personajes complejos, su sensibilidad artística y su capacidad para emocionar.

Un amor de cine: su relación con Álex García

Más allá de su carrera, su historia de amor con el actor tinerfeño Álex García fue durante años uno de los vínculos más sólidos del panorama cultural español. Se conocieron en el rodaje de "Seis puntos sobre Emma" (2010), una película dirigida por el canario Roberto Pérez Toledo y rodada íntegramente en Tenerife. En ella, Echegui interpretaba a una mujer ciega que buscaba ser madre, papel que la conectó profesional y emocionalmente con García, quien dio vida al personaje masculino principal.

La conexión fue instantánea y su relación duró más de 13 años, convirtiéndose en una de las más admiradas por su discreción, solidez y respeto mutuo. Aunque no solían compartir detalles de su vida privada, hubo momentos públicos cargados de afecto.

Uno de los instantes más emotivos vividos en público fue durante los Premios Goya de 2022, cuando Verónica recibió el premio a Mejor Dirección de Cortometraje por "Tótem Loba". Sobre el escenario, y visiblemente emocionada, le dedicó unas palabras a Álex García: "Ha estado conmigo desde el principio. Siempre está. Mi amor, cuánto me alegro de crecer a tu lado. Te amo."

Ese testimonio, breve pero profundo, reflejó la intensidad de su vínculo. También lo hizo una publicación en redes sociales en la que, con motivo del cumpleaños de Álex, Echegui escribió: “Creía que no era capaz de amar... pero te conocí. Éramos dos monos con pistolas, dos inconscientes que ni se olían el viaje que estaban iniciando”.

Una ruptura discreta, una amistad intacta

En julio de 2023, según confirmaron fuentes cercanas, la pareja decidió poner fin a su relación sentimental. Sin embargo, el cariño y el respeto entre ambos permaneció intacto. Vivían juntos en la sierra de Madrid, rodeados de naturaleza, animales y un huerto que cuidaban juntos. A pesar de la separación, su lazo se mantuvo fuerte.

Prueba de ello es que Álex García no se separó de Verónica en sus últimas semanas de vida, acompañándola en todo momento desde que se conoció el diagnóstico. A lo largo de la enfermedad, el actor se mantuvo alejado del foco mediático, como era habitual en su estilo de vida reservado.