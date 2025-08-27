El debut en Gran Canaria de Los Sírex, la banda más longeva "del planeta": "Si vengo a Canarias sé que me juego los cuartos"

La última vez que la banda estuvo en un cartel canario fue en el Festival Senior de la Plaza de la Música, en el que no participaron debido a circunstancias mayores. ¿Es una espinita clavada que se quitan como maestro de ceremonias del Big Band Vintage Festival?

En aquel entonces uno de nosotros, Pepe, se puso muy enfermo. Soy muy serio, hubiera podido coger otro guitarra y traerlo, pero pensé, no. Yo soy muy fiel. A mí se me ha ofrecido irme a cantar solo 40.000 veces, y en cambio siempre he sido fiel a estar con mis compañeros Los Sírex. Empecé con ellos a divertirme, a reír y a llorar, y con ellos me moriré. Somos el conjunto más longevo del mundo en activo, los Rolling Stones vienen detrás. Yo tengo clarísimo donde me juego los cuartos. Y cuando estoy en Las Palmas de Gran Canaria, tengo a mis amigos, estoy a gusto y se come a la mar de bien. Y sobre todo hay una cosa que para mí es el 10, y es la gente.

¿Viene en verano o en Carnavales?

No, no, yo los veranos no vengo, los odio. Me quedo por casa. Soy de los que no se lo piensa. Tengo cuatro días y voy. Me gusta la Barceloneta y Las Canteras, pero no me baño en el mar, porque ya se me han caído las camas.

¿Le gusta el folclore?

A mí la música me gusta toda. En Santa Catalina he escuchado muchos conciertos de música canaria porque visito bastante Las Palmas de Gran Canaria.

Entonces conoce la panza de burro de sobra.

Imagínate [risas], la panza de burro. A mí me enseñaron a coger la guagua para irnos a la Playa del Inglés. Tuve la suerte de tener unos amigos que eran arquitectos e hicieron la playa de Puerto Rico.

¿Cuándo fue la primera vez que visitó Canarias?

La primera vez que estuve en Las Palmas de Gran Canaria sería en el año 64. En el 65 entramos como teloneros de los Beatles en Barcelona. Ahí tenía 21. Y ahora, el mes pasado hice los 81. Para mí el día de Los Beatles fue un día de coña, porque era el mejor conjunto del mundo, pero a mí el día que se me ha puesto la carne de gallina fue cuando trajimos a Los Shadows. Dicen que la carcasa se hace mayor, como las tortugas, ¿no? Todavía estoy en activo, haciendo cosas, contento con lo que hago, feliz.

¿Qué siente con 81 años al subirse a un escenario?

Más ilusión que nunca. Porque es como si estuviéramos recogiendo la cosecha de todos estos años de nuestra música. Los conciertos están a reventar de gente, la gente cantando nuestras canciones. Me siento como un artista respetado, querido. Eso hace que todavía lo quieras más. Y he tenido la suerte de dedicarme a una profesión en la cual es la más bonita del mundo. Porque la vida sin música no es vida, siempre suena alguna canción que te hace recordar que todavía estás vivo.

Si habla de primeras veces, ¿conserva la guitarra con la que empezó?

Yo le he dado todo. No tengo nada, no tengo ni discos.

Darlo todo en sentido literal, con dedicatoria y lazo.

Soy el hombre más feliz dando a la gente lo que quiere. Yo me hubiera tenido que dedicar a ser misionero [risas].

¿Y a quién le dio esa primera guitarra entonces?

Es un recuerdo precioso, se la di a un niño con síndrome de Down. Los niños hacían preguntas maravillosas y uno me dijo, "¿Por qué no me das tu guitarra?". Así que se la di.

Por un poco hacer cronología, varias veces se les ha dado por muertos. Y siempre vuelven a los escenarios.

Voy a contar cómo fue. A ver, nos informamos en el año 59, en los años 60, y empezamos a hacer cosas. 1962 fue el año que nos formó, porque actuábamos cada día en un patio de aquí de la playa, en Calella. Empezamos a grabar discos y los 70 hacemos una gira por Sudamérica acompañando a Marisol. Teníamos un éxito grandioso, pero venía un cambio generacional: los grupos se iban para abajo. Los Brincos, Los Pekenikes, Los Salvajes, Los Relámpagos... Los solistas subían. El Nino Bravo, Rafael, Julio Iglesias, la Massiel, todos estos subían. Me dije que era momento de dejarlo. El día de San José de 1971, Los Sírex se disuelve. Yo no tenía nada. Empecé a trabajar en un chiringuito de la Barceloneta. Y en el año 78, vino el famoso promotor Gay Mercader, de los grandes conciertos, dijéramos, multinacionales, para decirme que teníamos que volver.

Siga.

Fue cuando hicimos el famoso festival que se llamó Hasta Luego Cocodrilo, que en vez de un día tuvimos que estar dos, del éxito que tuvo. Gay volvió al camerino y me dijo, "A partir de ahora empieza tu nueva carrera, que te va a durar bastante más larga que la anterior". Estamos hablando de que desde entonces han pasado 47 años.

Y ahora el sonido de Los Sírex resiste reformulado con un saxofonista.

Resiste aún mejor. Por eso digo que, después de tantos años, estamos sonando mejor que nunca. Aparte de que con el tiempo nos hemos aprendido las canciones [risas]. Cuando pasan dos horas estas de guitarras hasta las narices, así que la incorporación de algún solo de saxo, aparte de dar más cuerpo al grupo, también da más variedad. Al rock and roll, le pega el saxo de puta madre.

¿Está cansado de que le pregunten cuándo se retira?

Me pasa como a Luis Sandrine, el famoso actor argentino, al que le decían "Maestro, ¿y usted cuándo lo dejará?". ¿Cómo lo voy a dejar? Si estamos en el momento más simpático de nuestra vida. El día 10 de septiembre, nos dan el premio Alta Voz 2025, por nuestra trayectoria. Lo de retirarnos nos lo dicen a todos los que somos de aquella generación. Los más mayores eran el Dúo Dinámico, que ayer se nos fue Manolo.

¿Qué le supone su pérdida, después de tanto compartido?

Acabó de mandar a la SGAE una corona de parte de los Sirex, hace cinco minutos. A nosotros nos llevaba Lasso de La Vega, que también era representante que también llevaba a Dúo Dinámico. Con ellos hemos hecho cientos de actuaciones, sobre todo en Andalucía. Imagínate la cercanía.