El equipo artístico PSJM analiza el estado precario de las democracias en una muestra en Atenas

El dúo artístico PSJM , conformado por Cynthia Viera y Pablo San José, inaugura en Atenas, cuna de la democracia, la exposición Warning! [¡Alerta!] el próximo lunes 4 de septiembre. A través de dos obras inscritas en su línea de «geometría social», el tándem canario lanza una contundente advertencia sobre el precario estado de los sistemas democráticos occidentales.

En un momento en que las democracias liberales se ven acosadas por el autoritarismo de extrema derecha, PSJM lleva a Atenas dos obras que se centran en los riesgos inherentes al propio sistema democrático. El colectivo PSJM muestra en el espacio del Institut für Alles Mögliche las obras Referéndums (2021) y Elecciones al Reichstag 1933 (2014), pertenecientes al procedimiento plástico y conceptual de creación propia que el colectivo denomina «geometría social», que basa sus composiciones minimalistas en datos estadísticos y escrutinios electorales.

Referéndums (2021) es una obra pictórica de instalación mural en la que se muestran los resultados de diferentes referéndums: el Brexit del Reino Unido (2016), el pacto con las FARC de Colombia (2016), el cambio de constitución en Chile (2020) y la ley de cambio climático en Suiza (2021). Producidas en riguroso blanco y negro, estas pinturas de factura matérica están hechas para reflexionar sobre la tensión entre razón y emoción en las sociedades democráticas. Como avisó el filósofo español Fernando Broncano, la muerte de Sócrates ha de considerarse el primer gran hito de esta cuestión; ahora, según autores como William Davies, la manipulación de las emociones por medio de fake news, bots y troles en las redes sociales, la minería de datos, el Big Data y el algoritmo como arma, vuelven a poner el foco en los peligros y debilidades del sistema democrático.

Por su parte, la obra Elecciones al Reichstag 1933, presentada originalmente en la Galería Whiteconcepts de Berlín en 2014, es un «aviso a navegantes». El recuerdo de cómo un dictador puede llegar al poder por la vía democrática, empleando la manipulación propagandística. Las mañas de Goebbels han evolucionado hacia las tretas de la Cambridge Analytica y Steve Bannon. El Brexit y la primera elección de Trump son fruto de estas oscuras estrategias. Precisamente, una de las obras más destacadas recientemente de PSJM es su gran instalación pictórica de 59 cuadros American Democracy (2022). Presentada en Los Ángeles y Washington D.C. y finalmente en el CAAM de Las Palmas de Gran Canaria como parte de su colección, este proyecto supone un retrato pictórico de la historia política de los EEUU interpretada en clave geométrica.

Una foto fija de un instante histórico

Ahora, con Warning!, PSJM insiste en su particular versión del género de la pintura histórica. Estos cuadros electorales funcionan como una foto fija de un instante histórico. PSJM retuerce así el gran género pictórico de la pintura histórica a través de la perversión conceptual del formalismo geométrico para generar avisos, llamadas de atención sobre cómo la manipulación demagógica, el talón de Aquiles de la democracia, puede conducir a su propia destrucción.

El colectivo PSJM, formado por Cynthia Viera y Pablo San José en 2003, es un equipo multidisciplinar que combina creación, teoría y gestión. Además de su práctica artística, PSJM desarrolla una notable labor teórica y curatorial.