Una experiencia musical única en Gran Canaria: el Finca Festival 2025 vuelve a Monte León con artistas de talla internacional

En la finca de los músicos de Monte León, un enclave privilegiado en el sur de Gran Canaria, se vivió recientemente una noche de música y emoción. El reconocido pianista y director de orquesta Justus Frantz, acompañado por su hijo Konstantin Frantz, ofreció un concierto privado para sus amigos más cercanos, marcando el inicio no oficial de lo que será la quinta edición del Finca Festival, un evento que se ha consolidado como una cita imprescindible para los amantes de la música clásica.

Este recital íntimo, cargado de complicidad artística y sensibilidad, sirvió como preludio del festival, que se celebrará del 3 al 11 de octubre de 2025, combinando talento internacional, repertorios de primer nivel y un entorno natural que eleva la experiencia musical.

El Finca Festival es un evento musical de carácter exclusivo que tiene lugar en la Finca de los Músicos, ubicada en Monte León, un rincón escondido y lleno de encanto en Gran Canaria. Concebido como un festival de proximidad y calidad, está impulsado por el maestro Justus Frantz, quien ha apostado por traer a Canarias una propuesta que combina el virtuosismo musical con la belleza natural del entorno.

A diferencia de los grandes festivales masivos, el Finca Festival ofrece una experiencia íntima y cercana, donde el público puede disfrutar de los conciertos en un ambiente relajado y acogedor, rodeado de naturaleza y con la oportunidad de conocer de cerca a los artistas.

Un cartel de lujo para la edición 2025

La programación del Finca Festival 2025 incluye a solistas y dúos reconocidos a nivel internacional, con un repertorio variado que abarca desde los clásicos de Schubert, Mozart o Brahms, hasta composiciones de Albéniz, Prokofiev o Debussy. Cada velada está pensada para ofrecer una experiencia sonora única, con interpretaciones magistrales y algunas sorpresas en el programa.

Estas son las fechas y artistas confirmados: