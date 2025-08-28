Una "joven promesa" que alza la voz en la cantera de la lírica isleña: "La gente se cree que cantar es solo abrir la boca"

La voz del tenor grancanario Gabriel Álvarez (Telde, 1994) protagoniza el recital del ciclo Jóvenes Talentos, que se integra en la agenda lírica del festival Santa Catalina Classics. Al piano le acompaña Nauzet Mederos, una figura de prestigio en la escena que ha apadrinado su carrera. El tándem ejecuta el próximo 19 de septiembre una trama sonora que da cabida al clasicismo y el teatro lírico en los Salones del Hotel Santa Catalina.

«Supone una gran oportunidad, en un festival muy bonito y al que vienen importantes del género lírico. Vendré a darlo todo», asegura. El intérprete se refiere a las dos figuras de renombre que inauguraron el festival en marzo, la soprano Anna Netrebko y el tenor canario Jorge de León, una «estrellas» a la que admira.

El repertorio plantea, sobre un mismo atril, el pulso belcantista y la imaginería de la zarzuela. Un «viaje entre épocas» que cruza arias con Mozart, Donizetti y romanzas de Moreno Torroba, Pablo Luna y Jacinto Guerrero. Y si el público lo reclama, el joven tenor deja la puerta abierta a «alguna sorpresilla… algo de la tierra».

Natural de Telde, con una adolescencia mudada a las cercanías de Jinamar, el debut en Santa Catalina Classics le supone un reto que ejecuta confiado por su soltura en Mozart, la zarzuela y el respaldo que le proporciona la experiencia de Mederos, «uno de los mejores pianistas de Canarias». «No es lo mismo acompañar a un cantante que a un instrumentista. El cantante tiene ciertos matices; ciertas cosas en la partitura que van más allá de lo escrito», explica.

El tenor Gabriel Álvarez / lp/dlp

El recital comienza a las 20.00 y promete situar en primer plano una voz que aspira a consolidarse en un panorama lírico canario del que florecen grandes nombres como Celso Albelo; Yolanda Auyanet, Premio Nacional de Música 2024; Pancho Corujo; Nancy Fabiola Herrera, o el ya mencionado Jorge de León.

Cuando habla, el tenor proyecta una ambición medida. Habla de «mucho camino por delante» y anima al público canario a que acuda al salón del hotel el 19 de septiembre. «Me encantaría ver ese salón lleno», confiesa.

La carrera de un tenor no se mide solo en notas agudas o en el brillo de un aria bien resuelta, sino que se calibra en la capacidad de resistencia, una maratón de paciencia y capacidad para abrirse camino en un circuito que pocas veces concede facilidades. «Siento que soy un afortunado, a los canarios nos faltan oportunidades». Y se apura en explicar las consecuencias psicológicas que conlleva: «Esto no es fácil, la gente se piensa que cantar es abrir la boca y ya está».

La tecla difícil de tocar y que Álvarez persigue en su canto es lograr emocionar. «El canto es llegar a las almas… Ver a una señora llorando o que te digan ‘me has tocado el alma’ es el premio. Esa es la razón de dedicarme a esto», confiesa.

Sobre el tenor

«Estuve en Lanzarote haciendo La Traviata en los Jameos del Agua», enumera. A la lista se añaden actuaciones recientes en la Ópera de Las Palmas de Gran Canaria, producciones en la Ópera de Tenerife y un concierto con la Orquesta Filarmónica.

Cosecha una amplia gama de títulos como ganador del premio regional del concurso María Orán en Santa Cruz de Tenerife; el concurso internacional de canto de Medinaceli un futuro Dearte, premio Ferrer Salat en el concurso internacional tenor viñas, ganador del tercer premio ‘Voces masculinas’ en el concurso internacional de canto Ciudad de Logroño, La Rioja; ganador del concurso regional Maria Orán de la fundación Caja Canarias; o finalista de concursos como el internacional Alfredo Kraus y el certamen de Nuevas voces de Sevilla, en el teatro de la Maestranza.