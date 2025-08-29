Vuelve a Gran Canaria el cantante que cambió el R&B: todo sobre el concierto de Craig David en la isla
16 años más tarde vuelve a la capital grancanaria con su formato TS5, un directo híbrido donde canta, pincha y hace de MC
A finales de los noventa el R&B dominaba listas de éxitos gracias a voces estadounidenses y producciones pulidas.
Entonces apareció un chico de Southampton y descolocó el mapa: Craig David mezcló canciones melódicas con el pulso UK garage y el 2-step, se coló en la radio global con “Re-Rewind” y, ya en solitario, convirtió “Fill Me In” y “7 Days” en manual de estilo para una generación.
Ahora ese mismo artista regresa a Gran Canaria 16 años más tarde (actuó en un carnaval en 2009) con su formato TS5, un directo híbrido donde canta, pincha y hace de MC, en la Plaza de la Música, junto al Auditorio Alfredo Kraus, el sábado 1 de noviembre de 2025.
Un concepto diferente
La propuesta entra en calor sin telones ni artificios: base rítmica de garage/house, transiciones de DJ set y la voz al frente. David va hilando sus clásicos (“Walking Away”, “7 Days”, “Fill Me In”) y mashups de old-skool y R&B.
El efecto es inmediato: interacción con el público, coros que todo el mundo conoce y esa sensación de sesión continua donde la nostalgia y la pista de baile se dan la mano.
TS5 nació como fiesta casera en su casa de Miami y acabó en festivales y plazas de verano.
Esa evolución se nota en la dinámica del concierto. Hay espacio para la cercanía (presentaciones, bromas, una estrofa a capela) y para el despliegue de productor-intérprete que encaja cada éxito en un arco narrativo de baile.
El cierre suele ser en alto, con medleys que resumen dos décadas de carrera y dejan el cuerpo en modo “after-party”.
Datos clave
- Fecha · Sábado 1/11/2025
- Lugar · Plaza de la Música (Auditorio Alfredo Kraus), Las Palmas de Gran Canaria
- Entradas · A partir de 40 euros, a la venta en los canales oficiales de la organización.
El regreso de Craig David a Gran Canaria no es solo una cita en la agenda: es la oportunidad de revivir el cruce que cambió el R&B británico y que marcó la adolescencia y primera juventud de miles de canarios.
