Camino, siempre la última palabra

Siempre tiene uno autores a los que volver. No importa las veces que los haya leído. Y creo que los poetas son los que predominan en esto de la relectura. Por eso siempre es de agradable que vuelvan al mercado en una u otra forma: obras completas, selectas, antología o simple reedición. Alonso Quesada es uno de ellos.

Uno de esos autores a los que regresamos de vez en cuando, como Neruda o Benedetti y tantos otros que no nombro por aquello de no ofender a nadie, que bastantes enemigos andan sueltos por ahí. Y por eso es de agradecer esta Antología quesadiana, no solo por traernos de vuelta al poeta sino también por el curioso esfuerzo realizado por el antólogo Victoriano Santana Sanjurjo y su compañero de aventuras, el compositor Héctor Muñoz García.

El caso es que los versos de Rafael Romero se acompañan con las partituras de las composiciones creadas para la ocasión. Si van a internet las podrán escuchar de fondo de la lectura o, cerrado el libro, sumergirse en la música de Muñoz García que los acercará a otra forma de entender tanto los versos como la propia música. Es una nueva y brillante forma para acercar parte de la obra de Quesada; otra forma de disfrutarla.

Se ha escrito que dos criterios suelen presidir la confección de antologías; el histórico o el estético. El primero no suele dar problemas, podrá incluirse este o aquél poeta que alguien considere menor y excluirse alguno que otro considere imprescindible.

Pero serán casos de poco conflicto la mas de las veces, excepto cuando criterios ajenos a lo poético o a lo histórico prevalecen; así ni Lorca ni Alberti ni tantos otros aparecían en los libros de texto de literatura española del primer franquismo. Censurados no por su calidad sino por los bárbaros motivos ideológicos del nacionalcatolicismo y la inquina de la Iglesia española. Más polémica hay cuando el criterio es estético, siempre sujeto al del antólogo.

Rara vez se alcanza unanimidad y se encienden polémicas que duran y resucitan periódicamente, hablándose de filias y fobias personales. Suelen manifestar una visión concreta de la poesía: la del antólogo y sus amigos. Vistas así, constituyen un acto de violencia literaria, al reivindicar un determinado hacer poético, generacional o no, frente a otros.

En nuestra tierra es el caso, por ejemplo, de Antología Cercada (1947) y Poesía Canaria Última (1966), sobre la primera, amén de la maligna acusación de «rojos» que en su momento recibieron, algunos lamentan la ausencia de algún poeta coetáneo; esto último se achaca también a la segunda. Todo esto no deja de ser una digresión, tema más de académicos, o necrófagos literarios; si lo traigo a colación es porqué el criterio de Victoriano Santana Sanjurjo al elaborar esta antología de Alonso Quesada es profundamente estético, basado no tanto en la idea de ofrecer una panorámica temporal de la obra del poeta sino en la brindarnos una cuidada selección de textos insuperables. Así hace gala de una sensibilidad poética que transciende lo erudito, de lo que da sobradas muestras, y alcanza lo estético.

Poco puedo decir de la calidad poética de Quesada. Ya han publicado magníficos textos los maestros Lázaro Santana y Jorge Rodríguez Padrón, entre otros, que hacen inútil cualquier análisis que desde mi ignorancia pueda aportar. Rafael Romero, el hombre de dos caras, como mínimo, será siempre un poeta especial entre mis lecturas, como debe serlo de quién se precie de lector. Esa doble personalidad, la de eficaz burócrata al servicio de los ingleses, lo que le valió su ascenso en la Elder; y la de creador literario se ven reflejadas con maestría en la ilustración de Patricia D. Franz Santana, que acompaña esta edición.

Siempre que se habla de Quesada se recuerda el prólogo de Unamuno al Lino de los sueños, primer libro del poeta, cuando señalaba el a-isla-miento, la presencia de la soledad en la obra que comentaba.

Esta soledad, más metafísica, si se me permite el vocablo, que física, está alejada de la necedad de que la isla impone el aislamiento. Recuerden lo que refiere Gabriel Jackson en su biografía de Negrín: que en el primer tercio del siglo XX las islas capitalinas estaban mejor conectadas con la cultura europea que la propia península.

Sin embargo el peso de la soledad y su compañera la muerte son temas recurrentes en la obra de Quesada: ¿Quién será esta mujer de veinte años / que han enterrado en este oscuro nicho / y cuyo nombre no sabremos nunca? O el conocido: Tierras de Gran Canaria, sin colores, / ¡secas!; en mi niñez, tan luminosas (…) ¡Todos se han ido! Yo, desnudo y solo / sobre una roca, frente al mar, aguardo / el mañana ¡y el otro!.../ ¡Horas amadas / no nacidas aún! Ansias secretas / de esa perfecta orientación humana. (…) / Soledad, aislamiento, pesadumbre… o el desolado verso que proclama: ¡No puedo perdonarte esta condena / de isla y de mar, Señor…! O Pero Dios no puede librarnos de nada. / Dios es una estrella lejana y pequeña…

Sin embargo, el hombre Rafael Romero casi nunca estuvo solo. Vivía con su madre, tías y hermanas (Las seis mujeres de mi casa), tiene un trabajo en el que goza del aprecio de los jefes, se le reconoce la calidad en la capital del reino por gentes como el nombrado Unamuno y Gabriel Miró, se casa y tendrá una hija.

Físicamente es verdad que no puede hablarse de la soledad del hombre. ¿Pero de la del poeta? ¿Por qué esa insistencia en la soledad, la muerte y el abandono del hombre por dios? ¿O al revés, el abandono de dios por el hombre? Ignoro si Quesada fue lector de Nietzsche, encuentro en sus versos un hálito cercano a alguno de los textos de este filósofo. Quizás sea una mala apreciación por mi parte, pero cuando he abierto está antología y encontrado los versos citados más arriba, no he podido evitar acordarme de la soledad que reflejan muchos de los textos del alemán.

Esta vinculación Quesada-Nietzsche queda reforzada por esta simbiosis que representan las composiciones de Héctor Muñoz, no en vano el filósofo escribió: Sin música la vida sería un error. Aquellos que fueron vistos bailando, fueron considerados locos por aquellos que no podían oír la música.

Créanme, sin Alonso Quesada la vida sería un error. Esta Antología nos ayuda a impedirlo.