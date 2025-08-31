Gonzalo Ubani: «El público asiste menos al teatro que hace cinco o seis años»

«Somos vendedores de la droga más dura que existe: la patada en el estómago que te pega una obra de teatro cuando la ves y te deja boquiabierto. No existe droga más dura, ni más inocua, que esa», manifiesta Gonzalo Ubani, director artístico del Teatro Cuyás, recinto escénico de referencia de Las Palmas de Gran Canaria y del conjunto del Archipiélago, cuya nueva temporada 2025/2026 sube el telón el próximo 19 de septiembre con la ensoñación mágica Bells & Spells, firmada por Victoria Thierrée Chaplin y protagonizada por Aurélia Thierrée, nieta y bisnieta de Charles Chaplin.

El Teatro Cuyás inaugura una nueva temporada «marcada por la innovación y por una imagen más moderna», anunciaron el pasado julio. ¿Cuál es la idea?

La idea es que, debido a la jubilación de la empresa que tradicionalmente se encargaba de la imagen gráfica del Cuyás, convocamos un concurso para renovarla. La empresa ganadora fue Una Hora Menos [no es la compañía teatral de Mario Vega, aclara] y aprovechamos para darle un meneo a la imagen, jugando con formas y elementos de las distintas etapas del teatro, para que pueda resultar más dinámica y atractiva, sobre todo, para nuevos públicos.

En ese sentido, ¿podemos leer una declaración de intenciones con respecto a atraer a un público más joven al teatro?

Es un «ojalá». Ese es nuestro plan. Ya sabes que las edades medias de los espectadores de teatro, no solo en Canarias o en España sino en toda Europa, es bastante mayor. En ese sentido, tanto a través de nuestro programa pedagógico como de nuestra programación general, intentamos atraer a todo tipo de públicos. Siempre apostamos por una programación variada y de la mayor calidad que podamos para que todos los perfiles puedan encontrar algo que les pueda interesar.

En esta primera parte de la temporada, 10 de los 15 espectáculos programados se corresponden con lo que denominamos «puro teatro», en un pretendido equilibrio entre lo clásico y lo moderno. ¿Este es un principio axiomático del Cuyás?

Sin duda, el Teatro Cuyás fue creado como un teatro para la palabra. Es más, acústicamente, está preparado de forma específica para la voz hablada. Y a eso nos dedicamos, en todas sus formas. Luego tenemos siempre un espacio para la danza y un poco para la música, pero más bien poco. La oferta musical en Las Palmas de Gran Canaria es de las más importantes de todo el país, ya que cuenta con la sociedad de música más antigua de España, un festival de música de prestigio internacional y espacios como el Auditorio Alfredo Kraus, así que no vamos a meternos a programar más de un par de conciertos al año. Sí cuidamos mucho la danza, que además cuenta con figuras de referencia nacional en Canarias. Pero lo nuestro es sobre todo teatro, palabra, texto, voz humana. Ese es nuestro sitio.

¿Diría que el Cuyás ha consolidado su propio nicho de teatro, con una línea de programación que solo puede disfrutarse en este recinto en el contexto del Archipiélago canario?

Así lo creo. Dentro de todos los diferentes tipos de teatro que albergan los cinco siglos de historia del teatro, que dan para mucho y para muchos públicos, programamos lo mejor posible y para todos los gustos. No podemos olvidar que somos un teatro público, aunque la consejería de Cultura del Cabildo siempre ha mantenido una línea continua de dejar hacer, sin injerencias políticas, que es la forma que se ha visto que funciona. La cuestión es que todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria puedan sentir que el Cuyás es su teatro y por eso insisto en que debemos presentar una oferta variada, desde Calderón de la Barca a Antonio Tabares, pasando por Juan Mayorga o un autor en ciernes.

¿El Cuyás mantiene afianzada a su comunidad de fieles?

Sí que existe esa comunidad de abonados, que se mantiene. La idea es que somos ese templo pagano en el que unos señores pagan una entrada y se sientan para ver a otros señores que les dicen: mira, lo que va a pasar aquí es mentira, pero tú te lo vas a creer. ¡Si eso no es magia, que bajen los dioses y lo vean! Esa convención teatral que nos hace humanos, como decía Harold Bloom, me parece el mayor milagro posible. Encima, en tiempos de plataformas digitales y superávit de oferta de cine y televisión, el hecho de sentarte en una butaca con un actor o actriz delante, que te está hablando a ti al mismo tiempo que a otras 800 personas, solo a esa hora y en ese día, no tiene parangón. Ese es el milagro al que asistimos con una cierta frecuencia en el teatro.

Esa idea del teatro como «el arte de la reunión y la imaginación» es muy de Juan Mayorga.

Hombre, es que somos muy «Mayorguers» (risas).

Precisamente, cada temporada vuelve a unos nombres concretos o asiduos de la escena española, como el propio Mayorga, el tándem Peris-Mencheta y Botto, Mario Gas o Andrés Lima... ¿Digamos que son como los puntos cardinales del mapa de referentes que ha ido trazando el Cuyás?

Así ha sido a lo largo de estos casi 25 años en que he estado al frente del Cuyás. Fíjate, antes yo también dirigía un festival de música antigua en La Rioja, que tuvo 22 o 23 ediciones y también había un cierto número de músicos a los que traía siempre que podía, porque me parecían «lo más mejor». En la línea de programación de un teatro, aparte de que pertenecemos al Cabildo y que la consejería de Cultura que dirige Guacimara Medina tiene una línea, en este caso, progresista, siempre hay una línea personal. La impronta de un programador en un festival o sala se nota claramente, no puede ser de otra forma. Cuando yo me marche y venga otra persona marcará su impronta, sin olvidar que tenemos que programar para todos los públicos. Si el teatro y el presupuesto fueran míos, quizás programaría otras cosas, pero yo no puedo programar según mis gustos, porque lo hago con dinero público. Pero claro que hay una línea y una apuesta por ciertas cosas que me parecen importantes. Por ejemplo, apostar por la dramaturgia canaria.

Entonces, ¿las compañías locales cuentan con el espacio que merecen en el Cuyás?

Yo me jacto de que compañías canarias como 2RC Teatro han crecido bajo el ala del Cuyás. Esto es algo que ha ocurrido en el espacio y en el tiempo. También Clapso, Delirium o La República, que ya existían antes de que existiera el Cuyás, han tenido la oportunidad de hacer montajes más grandes y potentes en todos los sentidos porque desde el Cuyás hemos apostado por ellos, porque me parece que son compañías y nombres con los que hay que trabajar. Creo que esa sí que es una apuesta necesaria e imprescindible. Si tú coges los 10 teatros nacionales en los que nos miramos desde el Cuyás, todos tenemos más o menos un 40 o 50% de la programación idéntica. Todos nos peleamos por Un tranvía llamado deseo o Los yugoslavos, por ejemplo, porque siempre hay unos cuatro o cinco espectáculos imprescindibles que todos queremos. Pero luego hay otro porcentaje que es el que marca la personalidad de un teatro y que tiene que ver con dónde está. Entonces, la programación de compañías canarias prácticamente desde la creación del Cuyás ha sido imprescindible, lógica e inevitable en el mejor de los sentidos y eso a mí me hace mucha ilusión

¿El Cuyás mantiene su respaldo a Masdanza, el festival de danza dirigido por Natalia Medina, después de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria retirase todo su apoyo como patrocinador principal debido a la investigación de Anticorrupción?

Nosotros lo vamos a seguir apoyando. Es una pena lo que ha sucedido, pero nuestra función de clausura del festival se mantiene aunque esta edición se desarrolle con las alas cortadas. Personalmente, creo que Masdanza es el festival más original y especial que se hace en Canarias. En España, todas las comunidades autónomas tienen un festival de teatro o de música, una orquesta sinfónica o un auditorio, pero lo que marca la diferencia aquí es Masdanza. No existe un Masdanza en otros sitios. Entonces, ha pasado lo que ha pasado, pero a nosotros no nos afecta en el sentido de que no tenemos nada que ver con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y en el Cuyás mantenemos la función de clausura de Masdanza, dedicada a España, por cierto, con un programa lleno de Premios Nacionales de Danza. Al menos, esa es la línea que nos han marcado desde la consejería de Cultura y con la que estoy absolutamente de acuerdo. Me parece un error cargarse un festival como Masdanza.

La temporada 2025/2026 arranca con el espectáculo Bells & Spells, creado por Victoria Thierrée Chaplin, que entrevera lo mágico, surrealista y circense bajo el sello icónico de los Chaplin. ¿Un hito inaugural para el recinto?

Creo que es el espectáculo que más veces se nos ha escapado de las manos desde que yo dirijo este teatro. Claro, como tiene la ventaja de que no tiene texto, no tiene fronteras, así que siempre pasaba algo: que si se iban de gira a Asia, que si los contrataban para 40 bolos al otro lado del mundo. En fin, como venir a Canarias es siempre muy difícil y cada vez es más complicado, ahora parece que se han alineado los astros y no solo eso, sino que además hemos conseguido que sea la inauguración de la temporada porque el espectáculo se lo merece. ¿Y de qué va Bells & Spells? Pues no sabría decirte (risas), porque es una cosa tan especial y tan extraordinaria, que es inclasificable. Una serie de imágenes graciosísimas y bellísimas, que es más un espectáculo de festival que de programación de abono. Victoria Chaplin siempre ha estado ligada a ese tipo de circo decimonónico y de principios del siglo XX, en el que no hay nada de efectos especiales, audiovisuales ni digitales, sino de tramoya pura y dura. Un mundo mágico de efectos con los que el público de aquella época flipaba y que, precisamente por lo entrañable que es ese tipo de efectos hoy en día, que puedes hacer cualquier cosa con la inteligencia artificial, resulta todavía más poético de lo que era antes. Además, cada vez que escucho el apellido Chaplin me pongo muy nervioso, porque claro, vamos a tener a una Chaplin dirigida por otra Chaplin. En definitiva, un lujazo.

Ojo, que en medio de esta gran expectación chaplinera ha confesado que «cada vez es más complicado» traer montajes de teatro a Canarias. ¿Qué está pasando?

Hombre, pues que estamos muy lejos. La logística de traer escenografías a Canarias ya implica unos sobrecostes en viajes en avión y transportes en barco. Esto no solo conlleva trabajar con muchísima más antelación, sino calcular muchos gastos añadidos y una cantidad enorme de días perdidos porque, para muchas compañías privadas, venir a Canarias supone perder prácticamente la semana anterior y casi la semana de vuelta para poder exhibir dos funciones en el Cuyás. Yo siempre digo que, antes de hablar de cachés, ya tengo unos costes que tú no tienes solo por estar donde estamos. Hablamos de cargas que llegan en contenedores en barco desde Cádiz y que se pasan dos días en altamar para poder llegar al Cuyás un viernes por la tarde. Es que es todo milagroso. Por eso levantar el telón en el Cuyás es cada vez más complicado, pero se levanta. Además, el público no tiene por qué saber nada de esto.

¿Podría deslizar cuándo fue la última vez que temió no levantar el telón del Cuyás por este tipo de contratiempos?

Pues con el último espectáculo de la temporada pasada, en junio, sin ir más lejos. El gestor del transporte de la carga en Cádiz mandó el contenedor con la escenografía de Los de ahí, de Claudio Tolcachir, a Tenerife. Quien no conoce Canarias piensa que todo está al lado, pero sacar la carga de aquel pedazo de barco, meterlo en una cabeza tractora y luego mandarlo en otro barco para que llegara tiempo al Cuyás fue un jaleo enorme. Realmente estuvimos barajando suspender las funciones del espectáculo porque pensábamos que no llegaban al montaje. Y al final llegó, milagrosamente, y se pudo levantar el telón. Era el último espectáculo de la temporada y parecía que venía todo rodado. En fin, esto es como un terror continuo, pero porque estamos donde estamos .

Ya hace más de diez años que se eliminó la tercera función de los domingos por la tarde, ¿no resultaba rentable?

La tercera función cayó con motivo de la crisis de 2008, en la que hubo un recorte presupuestario. Entonces se nos presentaron dos alternativas: programar viernes, sábado y domingo cada 15 días; o seguir programando semanalmente y quitar una función. Y quedó esto último. Salvo alguna excepción -la última fue con Burundanga, de Jordi Galcerán, en febrero de 2024, de la que programamos tres funciones de viernes a domingo-, ya se ha quedado así. También es verdad que el público ya no asiste tanto al teatro, que no es preocupante, pero es la realidad. La gente sabe que se lo puede pasar bomba sin salir de casa. Por supuesto, si traes a un José Sacristán, al que nunca dejo de agradecerle que se meta en estos líos, sabemos que vamos a llenar, sea el montaje que sea. Pero el público asiste menos al teatro que hace cinco o seis años. Y se nota.

¿No le inquieta esa menor afluencia de público al teatro?

Bueno, es la realidad, pero quien es teatrero siempre va a seguir viniendo al teatro. Además, somos un teatro público. Estamos subvencionados a pesar de que nosotros, como Teatro Cuyás, y lo hacemos porque queremos, jugamos con la taquilla. Es nuestra apuesta, aunque se duerme peor. Pero nosotros no somos un teatro privado que tenga que ganar dinero, aunque tampoco lo tenemos que perder. Lo que tenemos que hacer es política cultural y entonces sucede que hay veces que van mejor dadas que otras. Antes de la pandemia teníamos un 70% de asistencia y ahora estamos un poco por encima del 50%, sin llegar al 60. Pero sabemos que esto son ciclos y que tenemos que seguir adelante. La vida del Teatro Cuyás no tiene una limitación en el tiempo, así que tenemos que seguir dando todo lo mejor para que, cada vez que venga alguien, se quede alucinado y, si llevaba tiempo sin venir, que vuelva a engancharse. Ese es el plan.

Con todo, ¿destacaría algún nombre o proyecto que anhelaría programar en el Cuyás? ¿Y está satisfecho con el relato artístico que ha apuntalado el teatro a lo largo de estos años?

Sí, claro. Pienso en esos espectáculos que a mí como espectador, que no como programador, me encantaría ver. La mayoría de espectáculos que te podría decir son de festival, porque son otra cosa. Cuando vas al Festival de Aviñón y ves a Angélica Liddell en el Palacio de los Papas durante seis horas, desde las 6 de la tarde hasta la 1 y media de la mañana, sales como de un trance maravilloso. Me encantaría poder programar ese tipo de cosas en el Cuyás, pero no funcionaría. O me gustaría haber traído a Jon Fabre y su montaje del Monte Olimpo en los Teatros del Canal, que duraba 24 horas. Claro, esa maravilla costaba 300.000 euros. Yo tengo que ser consciente de que esos montajes de festival, a pesar de ser teatrero, no puedo hacerlos, sino que hay que irse a festivales. Pero en cuanto a temporada se refiere, yo no creo que se nos escapen demasiadas cosas. El ejemplo es el de siempre: tú antes, para ver teatro, tenías que irte a Madrid; ahora, no todo, pero una parte de lo mejor que se programa en Madrid, y que sale de gira, viene al Cuyás.